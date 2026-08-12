Luis Enrique admet que le PSG manque de préparation avant la finale de la Supercoupe de l’UEFA contre Aston Villa

Le Paris Saint-Germain prépare le choc de Supercoupe de l’UEFA de ce soir contre Aston Villa en Autriche dans un climat d’incertitude. Alors que le club vise un nouveau trophée, l’entraîneur Enrique a reconnu avec franchise qu’il n’avait pas une vision claire de l’état physique de son groupe.

La perturbation causée par un été chargé a laissé l’entraîneur du PSG en difficulté pour évaluer l’état de préparation de ses joueurs. Certaines stars internationales n’ayant repris l’entraînement que lundi, l’effectif n’a presque pas eu le temps de construire des automatismes collectifs avant cette finale à fort enjeu à Salzbourg.