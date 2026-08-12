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Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

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Luis Enrique admet que le PSG manque de préparation avant la finale de la Supercoupe de l’UEFA contre Aston Villa

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L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a admis ne pas être certain du degré de préparation de son effectif avant la finale de la Supercoupe de l’UEFA de ce soir. Avec des joueurs revenus de sélection à des moments différents, le technicien est confronté à un important casse-tête au moment de composer son équipe contre Aston Villa à Salzbourg.

  • Un début fragile

    Le Paris Saint-Germain prépare le choc de Supercoupe de l’UEFA de ce soir contre Aston Villa en Autriche dans un climat d’incertitude. Alors que le club vise un nouveau trophée, l’entraîneur Enrique a reconnu avec franchise qu’il n’avait pas une vision claire de l’état physique de son groupe.

    La perturbation causée par un été chargé a laissé l’entraîneur du PSG en difficulté pour évaluer l’état de préparation de ses joueurs. Certaines stars internationales n’ayant repris l’entraînement que lundi, l’effectif n’a presque pas eu le temps de construire des automatismes collectifs avant cette finale à fort enjeu à Salzbourg.

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    Se préparer dans le noir

    L’honnêteté d’Enrique concernant la préparation de son équipe a surpris beaucoup de monde. Contrairement à la plupart des entraîneurs qui affichent une confiance totale, l’Espagnol n’a pas cherché à cacher les difficultés inhérentes à sa situation actuelle.

    « Je ne sais pas à quel niveau seront mes joueurs demain après leur repos à la maison », a admis Enrique en conférence de presse d’avant-match. Il attend actuellement la dernière séance d’entraînement pour décider de sa composition de départ et gérer la répartition du temps de jeu au sein de son effectif.

  • Trouver l’équilibre entre ambition et fatigue

    Le choc à la Red Bull Arena présente un dilemme complexe pour le club français. Si le PSG est déterminé à remporter le trophée, le staff technique est parfaitement conscient que la saison est longue et que le risque d’un épuisement précoce est important.

    La priorité à long terme de Luis Enrique reste les derniers mois de la saison plutôt que des gains immédiats à court terme. Il a souligné que le club ne voulait pas forcer des joueurs qui sortent d’une campagne estivale éprouvante, malgré l’attrait de remporter le premier trophée de la saison.

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  • super cup trophyGetty Images

    Le défi à venir

    La gestion de la charge de travail des joueurs sera le thème principal ce soir, alors que l’équipe aborde son premier test compétitif. Après la rencontre contre Villa, Paris est confronté à une transition immédiate vers le Trophée des champions, ce qui laisse peu de place à l’erreur.

    Malgré le manque de certitudes sur le plan physique, l’ambiance au sein du groupe reste positive. Luis Enrique insiste sur le fait que ses joueurs sont naturellement motivés et impatients de jouer, laissant entendre que l’équipe affichera la détermination nécessaire pour gagner, même sans avoir bénéficié d’une préparation idéale.

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