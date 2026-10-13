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Lucescu : nous n'avons pas exploité nos moments parfaits face à Al Hilal, et il nous a manqué quelque chose d'important

Al-Sadd vs Al Hilal
Al-Sadd
Al Hilal
AFC Champions League Elite
R. Lucescu
Qatar
Arabie saoudite
Roumanie

"Al-Sadd traverse une période difficile après la trêve internationale"

Razvan Lucescu, l'entraîneur d'Al Sadd, a exprimé son mécontentement après la défaite de son équipe à domicile face à Al Hilal sur le score de deux buts à zéro, mardi, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite.

Le technicien roumain a toutefois souligné dans le même temps que la performance de ses joueurs avait été bonne et que l'équipe avait seulement manqué de « réussite et d'efficacité dans le dernier geste ».

Lucescu a déclaré en conférence de presse d'après-match, selon les propos rapportés par le compte Al Sharq Al Awsat sur X : « J'ai vu sur le terrain mon équipe travailler dur et avec application, rivaliser avec son adversaire en face-à-face et avec beaucoup de courage, et se créer des occasions importantes et dangereuses, mais malheureusement nous n'avons pas exploité ces moments de la meilleure des manières. »

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  • Les sentiments avant la confrontation : des éloges pour Al Hilal

    Interrogé sur le fait de savoir si la confrontation avec Al Hilal, club qu'il a dirigé par le passé, lui inspirait des sentiments particuliers, Lucescu a répondu : "Lorsque nous sommes sur le terrain et avant de préparer la rencontre, nous ne pensons pas à ce genre de sentiments ou de souvenirs ; ces souvenirs restent présents dans nos esprits."

    Et d'ajouter : "Je sais parfaitement à quel point cette période a été importante, mais lorsque nous entrons dans l'ambiance du match, les sentiments se limitent uniquement à la manière dont nous préparons et abordons la rencontre."

    L'entraîneur roumain a salué la performance physique et l'organisation affichées par Al Hilal, déclarant : "Je pense que les équipes sur le terrain possèdent un style de jeu qui leur est propre, avec un plan, une organisation, des contre-attaques et une dynamique particulière. J'ai vu devant moi une équipe qui entrait dans la rencontre avec une grande motivation, et qui compte de nombreux joueurs capables de courir et de couvrir les espaces, c'est pourquoi ils n'ont pas été affectés par les températures."

    Il a poursuivi : "Parfois, vous pouvez être affecté par les conditions météorologiques et parfois non, et cela dépend entièrement de votre degré de motivation."

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  • Une période de transition après la trêve

    Lucescu a souligné qu'Al Sadd traverse une période difficile après la longue interruption, expliquant : « Nous vivons nous aussi une période étrange après cette longue interruption, surtout avec le retour de certains joueurs de blessure, qui n'ont pas encore atteint le sommet de leur préparation physique. »

    Et il a affirmé : « Concrètement, nous relançons aujourd'hui le travail et les efforts que nous avons fournis durant la période de préparation estivale, mais dans des conditions différentes cette fois. »

    Lucescu a insisté sur le fait que les résultats ne se construisent pas sur les analyses mais sur ce qui se passe sur le terrain, déclarant : « Les matches se décident toujours sur la pelouse. Ce que j'ai ressenti et vu de notre équipe, c'est un état d'esprit élevé et une forte motivation ; il nous a seulement manqué la réussite ou la bonne finition dans le dernier geste, car l'effort consenti par les joueurs sur le terrain a été très bon à ces moments-là. »

    Le technicien roumain a conclu en disant : « En ces temps-ci, il nous manque l'élan et des circonstances qui tournent en notre faveur, ainsi que de cesser d'encaisser des buts à la première erreur que nous commettons. Face à de telles situations et de telles conditions, nous n'avons d'autre choix que de réagir avec force, d'affronter et de se battre sur le terrain. »



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