Razvan Lucescu, l'entraîneur d'Al Sadd, a exprimé son mécontentement après la défaite de son équipe à domicile face à Al Hilal sur le score de deux buts à zéro, mardi, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite.

Le technicien roumain a toutefois souligné dans le même temps que la performance de ses joueurs avait été bonne et que l'équipe avait seulement manqué de « réussite et d'efficacité dans le dernier geste ».

Lucescu a déclaré en conférence de presse d'après-match, selon les propos rapportés par le compte Al Sharq Al Awsat sur X : « J'ai vu sur le terrain mon équipe travailler dur et avec application, rivaliser avec son adversaire en face-à-face et avec beaucoup de courage, et se créer des occasions importantes et dangereuses, mais malheureusement nous n'avons pas exploité ces moments de la meilleure des manières. »