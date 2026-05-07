Liverpool renonce à son projet de gel des prix des billets sur trois ans, face à la vive opposition des supporters

Liverpool a abandonné son plan triennal de hausse des tarifs, annoncé plus tôt, après des discussions avec le Conseil des supporters. Ce dispositif, présenté en mars, prévoyait des augmentations annuelles des abonnements limitées à l’inflation sur trois saisons.

Cette proposition avait suscité des critiques de la part de groupes de supporters inquiets de la hausse du coût des places de match. Après de nouvelles discussions, le club a décidé d’abandonner cette structure à long terme. En vertu de l’accord révisé, les prix des billets augmenteront de 3 % pour la saison 2026-2027, puis seront gelés pour la saison 2027-2028, offrant ainsi un certain soulagement aux supporters face à la pression actuelle sur le coût de la vie.