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Liverpool renonce à son projet de gel des prix des billets sur trois ans, face à la vive opposition des supporters
Liverpool ajuste sa politique tarifaire après les inquiétudes exprimées par les supporters.
Liverpool a abandonné son plan triennal de hausse des tarifs, annoncé plus tôt, après des discussions avec le Conseil des supporters. Ce dispositif, présenté en mars, prévoyait des augmentations annuelles des abonnements limitées à l’inflation sur trois saisons.
Cette proposition avait suscité des critiques de la part de groupes de supporters inquiets de la hausse du coût des places de match. Après de nouvelles discussions, le club a décidé d’abandonner cette structure à long terme. En vertu de l’accord révisé, les prix des billets augmenteront de 3 % pour la saison 2026-2027, puis seront gelés pour la saison 2027-2028, offrant ainsi un certain soulagement aux supporters face à la pression actuelle sur le coût de la vie.
- AFP
Le club confirme les mesures et initiatives destinées à soutenir ses jeunes supporters.
Liverpool a confirmé le gel du prix des billets pour les jeunes et les habitants locaux à 9 £. Cette mesure, a précisé le club, garantit que le tarif d’entrée le plus bas pour les supporters de la région demeure inchangé malgré les effets de l’inflation.
Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club ajoute : « Nous sommes heureux d’annoncer la création d’une section dédiée aux jeunes adultes dans la tribune Anfield Road. Des détails supplémentaires seront communiqués ultérieurement. »
Liverpool et ses supporters examinent des solutions pour faire face à la hausse des prix
Les dirigeants du club et le Conseil des supporters ont convenu de profiter des prochaines saisons pour étudier de nouvelles stratégies commerciales afin de contenir les augmentations futures du prix des billets.
Dans un communiqué, le club précise : « Pendant ces saisons de stabilité, le club et le Conseil des supporters exploreront ensemble des solutions commerciales innovantes pour éviter toute hausse future des tarifs et garantir l’accessibilité financière et physique aux générations à venir. »
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Les tarifs à venir demeurent sous l’influence des contraintes financières.
Si le gel des prix pour la saison 2027-2028 apporte un soulagement à court terme, Liverpool a averti que des hausses liées à l'inflation pourraient tout de même s'avérer nécessaires lors des saisons suivantes. Le club a toutefois souligné qu'il continuerait à dialoguer avec ses supporters au sujet des prix des billets à l'avenir.
Sur le terrain, les hommes d’Arne Slot poursuivent leur lutte pour une qualification en Ligue des champions. Ils occupent pour l’instant la quatrième place de la Premier League avec 58 points en 35 matchs, au coude-à-coude avec Aston Villa, cinquième, et six points devant Bournemouth, sixième.