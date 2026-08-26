Après des négociations initiales difficiles, Liverpool réalise désormais des progrès substantiels dans sa tentative de recruter Barcola. Selon The Times, le Paris Saint-Germain a revu à la baisse son évaluation initiale de 170 millions d’euros, désormais située autour de 115 M£, à la suite de nouveaux contacts cette semaine.

Le PSG était auparavant resté ferme, mais réduire ses exigences d’environ 30 M£ représente une avancée majeure. Liverpool a reporté toute son attention sur Barcola après avoir échoué à conclure un accord pour Yan Diomande. Avec moins d’une semaine pour boucler son mercato estival, les dirigeants de Liverpool travaillent d’arrache-pied pour finaliser l’accord avant la date limite de mardi.