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Liverpool reçoit un énorme coup de pouce dans sa quête de l’attaquant du Paris Saint-Germain Bradley Barcola après la baisse du prix demandé
Liverpool accélère pour le transfert de Barcola
Après des négociations initiales difficiles, Liverpool réalise désormais des progrès substantiels dans sa tentative de recruter Barcola. Selon The Times, le Paris Saint-Germain a revu à la baisse son évaluation initiale de 170 millions d’euros, désormais située autour de 115 M£, à la suite de nouveaux contacts cette semaine.
Le PSG était auparavant resté ferme, mais réduire ses exigences d’environ 30 M£ représente une avancée majeure. Liverpool a reporté toute son attention sur Barcola après avoir échoué à conclure un accord pour Yan Diomande. Avec moins d’une semaine pour boucler son mercato estival, les dirigeants de Liverpool travaillent d’arrache-pied pour finaliser l’accord avant la date limite de mardi.
Accord potentiellement record pour Liverpool
Si le transfert se concrétise, Barcola deviendrait la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de Liverpool. Le montant de 115 M£ resterait juste en dessous des 125 M£ versés à Newcastle United pour Alexander Isak l’été dernier.
Si l’enveloppe totale pour Florian Wirtz s’élevait à 116 M£, Liverpool ne versera que 16 M£ de cette somme au Bayer Leverkusen si Wirtz les aide à remporter la Premier League et la Ligue des champions. Les dirigeants du club doivent désormais décider si Barcola justifie un investissement aussi massif.
Cependant, les conditions personnelles ne devraient pas poser de problème, puisque les grandes lignes d’un contrat de longue durée sont déjà définies et que Barcola ferait de Liverpool sa priorité.
La recherche d’un ailier droit se poursuit
Parallèlement aux négociations pour Barcola, Liverpool explore activement le marché afin de recruter un ailier droit avant la date limite de 23 h, le 1er septembre. Le directeur sportif Richard Hughes évalue plusieurs pistes après l’échec du transfert de Diomande.
Liverpool s’est intéressé à Ibrahim Mbaye et a soumis deux offres pour Yankuba Minteh, mais Brighton a rejeté les deux propositions tout en réclamant 80 M£. Hughes s’est également renseigné sur Endrick et Ismaila Sarr, bien que le Real Madrid et Crystal Palace aient refusé d’autoriser une vente.
En outre, Said El Mala et Matias Fernandez-Pardo ont suscité de l’intérêt, mais on ne sait pas encore si Liverpool a avancé sur ces dossiers depuis la signature de Victor Munoz en juin.
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Quelle suite pour Liverpool ?
On s’attend à ce que Liverpool et le Paris Saint-Germain parviennent à un accord total pour Barcola dans les prochains jours. Hughes doit agir avec détermination pour finaliser les documents et les examens médicaux avant la fermeture du mercato. Si Liverpool parvient à s’attacher les services de Barcola et à recruter avec succès un ailier droit supplémentaire, cela marquera un été transformateur pour le club.
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