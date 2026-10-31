Il est de rares soirs où, sous les projecteurs d’Anfield, les principes tactiques s’effacent devant un spectacle imprévisible. En avril 2009, alors que la course au titre en Premier League atteignait son paroxysme, 44 424 spectateurs ont assisté à un duel à huit buts qui défiait toute logique défensive. Sous les yeux des copropriétaires de Liverpool, Tom Hicks et George Gillett, présents dans les tribunes, deux poids lourds du football anglais se sont rendu coup pour coup jusqu’à l’épuisement.
Liverpool-Arsenal : un match mémorable, Andrey Arshavin inscrit quatre buts lors du nul 4-4 à Anfield
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- Getty Images Sport
Le siège d’Anfield et le rebondissement russe
Privée de son capitaine emblématique Steven Gerrard, l’équipe de Benitez entame pourtant la rencontre avec une féroce détermination et accule les joueurs d’Arsene Wenger dans leur propre moitié de terrain. Emmenés par un Torres infatigable, les locaux assiègent le but adverse, mais se heurtent à un obstacle inattendu en la personne de Lukasz Fabianski. Vivement critiqué après la défaite en demi-finale de la Coupe d’Angleterre quelques jours plus tôt, le gardien polonais réalise une première période inspirée : il met Torres en échec à deux reprises avant de détourner d’une main la frappe de Benayoun.
Mais le football récompense rarement la domination sans efficacité. À neuf minutes de la pause, Javier Mascherano perd le ballon, permettant à Samir Nasri et Cesc Fabregas de déstabiliser la défense locale. Arshavin conclut l’action d’une frappe qui heurte le dessous de la barre transversale. Porté par le vacarme du Kop après la pause, Liverpool renverse la situation en onze minutes. Dirk Kuyt se mue deux fois en passeur : il adresse d’abord un centre que Torres reprend puissamment de la tête à la 49e minute, puis trouve Benayoun au second poteau. Ce dernier conclut courageusement d’une reprise en cloche qui trompe Fabianski.
- Getty Images Sport
Une déferlante de quatre buts et une délivrance dans le temps additionnel
Alors qu’Anfield sentait la victoire se profiler, le prodigieusement doué Arshavin a fait vivre un calvaire à Liverpool en l’espace de trois minutes, au milieu de la seconde période. À la 67e minute, le Russe a dépossédé un Alvaro Arbeloa hésitant avant de décocher une frappe splendide de 18 mètres qui a trompé Pepe Reina. Il a ensuite profité d’un dégagement dévissé de Fabio Aurelio pour inscrire le troisième but d’Arsenal. Mais la rencontre n’a guère connu de répit : moins de deux minutes plus tard, Torres s’est retourné vivement pour égaliser de nouveau, et seul un sauvetage de Kieran Gibbs sur la ligne a empêché l’Espagnol de signer un triplé.
Alors que le temps s’écoulait, Liverpool a joué le tout pour le tout et s’est fait piéger sur un contre. Sur un corner en faveur des locaux à la 90e minute, le remplaçant Theo Walcott a mené une contre-attaque fulgurante avant de servir Arshavin, qui a inscrit son quatrième but avec autorité. La défaite se profilait encore jusque dans les derniers instants de cinq minutes de temps additionnel mouvementées, lorsque Benayoun est parvenu à pousser le ballon au fond dans une surface encombrée pour arracher le nul (4-4). L’arbitre Howard Webb n’a ensuite pas donné suite à une ultime réclamation pour une main d’Abou Diaby.
- AFP
Une ovation debout et un rêve qui s’éloigne
Au coup de sifflet final, les joueurs épuisés ont quitté la pelouse sous une ovation debout amplement méritée. Truffé d’erreurs défensives, ce match n’avait rien d’un régal pour les entraîneurs ou les tacticiens. Pour tout amoureux du football, il restait pourtant un spectacle magnifique, porté par des talents extraordinaires.
Pour Liverpool, cependant, le soulagement d’avoir égalisé en fin de match masquait une amère vérité. Si ce point lui permettait de passer devant Manchester United à la différence de buts, les champions en titre de Sir Alex Ferguson avaient encore deux matches en retard. Ce soir-là, Anfield avait besoin de sang-froid et de maîtrise, mais n’a connu qu’un chaos aussi splendide que débridé. La démonstration d’Arshavin, auteur de quatre buts, a laissé des traces dans les ambitions de titre de Liverpool.
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