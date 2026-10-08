AFP
Traduit par
Lionel Scaloni tente de conserver Walter Samuel dans le staff de l’Argentine alors que l’après-Messi commence
Scaloni se bat pour empêcher un départ
Selon TyC Sports, Scaloni a lancé des efforts soutenus pour convaincre son fidèle adjoint Samuel de s’engager sur la durée avec l’Argentine. L’ancien défenseur avait auparavant l’intention de se retirer à l’expiration de son contrat en décembre afin de poursuivre des opportunités comme entraîneur principal en Europe. La détermination de Scaloni à conserver son bras droit est considérée comme une étape essentielle pour maintenir la stabilité au milieu de la transition plus large de l’équipe après la retraite de Messi.
- PHOTOxPHOTO
L’entraîneur principal évoque l’avenir de son adjoint
Avant la rencontre de mardi contre le Bénin, Scaloni a fait passer l’amitié avant les liens professionnels lorsqu’il a été interrogé sur le possible départ de son collègue : « Il ne fait aucun doute que, au-delà d’être extrêmement important, c’est mon ami. Je veux ce qu’il y a de mieux pour lui. S’il veut prendre une décision, il est tout à fait normal qu’il puisse le faire. »
Malgré ce feu vert total, le sélectionneur n’a pas mâché ses mots sur le vide que Samuel laisserait derrière lui : « La porte lui est ouverte. Il n’y aura aucun problème si c’est ce qui arrive. Ce serait une perte énorme, et nous verrons ce qu’il se passe s’il n’est plus là à l’avenir. »
La moisson de trophées souligne l’influence en coulisses
L’ancien pilier de Boca Juniors, Samuel, a été un élément essentiel de l’ère de domination mondiale de l’Argentine tout au long de ses huit années passées au sein du staff. Leur partenariat sur le banc a contribué aux sacres en Copa America en 2021 et 2024, à la Finalissima 2022, ainsi qu’au triomphe suprême lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ce palmarès comprend également une troisième place à la Copa America 2019 et une médaille de finaliste à la Coupe du monde 2026.
- Getty Images Sport
Une étape historique attend l’avenir du tacticien
Scaloni n’est plus qu’à une signature d’entrer dans l’histoire en devenant le premier sélectionneur à mener l’Argentine sur trois cycles de Coupe du monde distincts. Le fait de conserver intact son staff de confiance constitue une base cruciale alors que le technicien né à Pujato commence à remodeler l’effectif en vue du tournoi 2030. Le défi immédiat pour le géant sud-américain est de maintenir sa dynamique victorieuse alors qu’il entame un nouveau cycle compétitif sans son talisman de longue date sur le terrain.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles