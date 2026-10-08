Avant la rencontre de mardi contre le Bénin, Scaloni a fait passer l’amitié avant les liens professionnels lorsqu’il a été interrogé sur le possible départ de son collègue : « Il ne fait aucun doute que, au-delà d’être extrêmement important, c’est mon ami. Je veux ce qu’il y a de mieux pour lui. S’il veut prendre une décision, il est tout à fait normal qu’il puisse le faire. »

Malgré ce feu vert total, le sélectionneur n’a pas mâché ses mots sur le vide que Samuel laisserait derrière lui : « La porte lui est ouverte. Il n’y aura aucun problème si c’est ce qui arrive. Ce serait une perte énorme, et nous verrons ce qu’il se passe s’il n’est plus là à l’avenir. »