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Liam Rosenior dévoile les plans de transfert « très détaillés » de Chelsea pour l’été à venir et pointe trois faiblesses majeures de l’effectif
Comblez les lacunes de l’équipe
Après la cuisante défaite 3-0 concédée à domicile contre Manchester City, qui a mis en évidence un manque flagrant de puissance physique dans l’effectif actuel, la direction de Chelsea a accéléré ses préparatifs en matière de recrutement. Les Blues traversent une période difficile, ayant perdu quatre de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, et leur saison menace de dérailler. Suite à ce revers face aux Citizens, le club londonien a encaissé au moins trois buts lors de deux rencontres consécutives de Premier League pour la première fois depuis février 2018, sous la houlette d’Antonio Conte.
- AFP
Identification des exigences clés
Rosenior a confirmé que les récentes réunions internes ont porté sur les profils précis nécessaires pour faire évoluer l’identité de l’équipe, pointant trois axes d’amélioration urgents au sein de l’effectif. Interrogé sur les discussions stratégiques en cours à Stamford Bridge, l’entraîneur de 41 ans a déclaré : « Oui, rien que la semaine dernière, nous avons eu de nombreuses discussions approfondies sur ce à quoi nous devons ressembler à partir du mercato estival. On aborde tous les aspects du jeu : le physique, la technique, les questions de placement. »
Obstacles financiers et logistiques
Le prochain mercato, qui s’ouvrira le 15 juin, s’annonce complexe : les engagements liés à la Coupe du monde risquent de compliquer les négociations sur plusieurs cibles internationales. Par ailleurs, la marge de manœuvre financière de Chelsea dépend toujours de sa qualification pour les compétitions européennes, laquelle atténuerait les contraintes du règlement sur les profits et la viabilité (PSR) grâce à une hausse des recettes.
Interrogé sur la clarté des objectifs estivaux du club, Rosenior a ajouté : « Nous en discutons actuellement ; nous savons ce que nous devons améliorer et où nous voulons nous renforcer cet été. »
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Une fin de saison cruciale
Chelsea occupe actuellement la 6e place avec 48 points, à quatre longueurs de Liverpool dans la lutte acharnée pour la dernière place qualificative pour les compétitions européennes. Rosenior doit d’abord négocier un calendrier d’avril piégeux, avec des déplacements chez Manchester United et Brighton, avant d’aborder un mois de mai décisif contre Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham et Sunderland. S’il ne parvient pas à combler cet écart, les Blues risquent de rester hors de la Ligue des champions, ce qui compromettrait gravement leur capacité à mettre en œuvre les plans de transfert détaillés élaborés pendant cette période de crise.