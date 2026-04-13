Liam Rosenior dévoile les plans de transfert « très détaillés » de Chelsea pour l’été à venir et pointe trois faiblesses majeures de l’effectif

Le prochain mercato, qui s’ouvrira le 15 juin, s’annonce complexe : les engagements liés à la Coupe du monde risquent de compliquer les négociations sur plusieurs cibles internationales. Par ailleurs, la marge de manœuvre financière de Chelsea dépend toujours de sa qualification pour les compétitions européennes, laquelle atténuerait les contraintes du règlement sur les profits et la viabilité (PSR) grâce à une hausse des recettes.

Interrogé sur la clarté des objectifs estivaux du club, Rosenior a ajouté : « Nous en discutons actuellement ; nous savons ce que nous devons améliorer et où nous voulons nous renforcer cet été. »