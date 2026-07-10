Les tactiques de Yenz Vising… Le « principe de Schmidt » sauve Al-Nusairi et Aouar, mais met Diaby en difficulté à l'Al-Ittihad

Vissing s'appuie principalement sur un schéma en 4-2-3-1, avec deux joueurs au poste de milieu défensif (numéro 6), ce qui lui permet de tirer parti de cette configuration tant dans la construction du jeu que sur le plan défensif.
Vissing leur demande de constituer le socle du jeu, de sorte à recevoir le ballon des deux défenseurs centraux ou du gardien, tout en autorisant les arrières latéraux à se projeter.
En phase défensive, le technicien allemand leur intime de rester en couverture, sans monter, afin d’assurer la protection des arrières latéraux et de contrer les contres.
Ce choix tactique pourrait même redonner un rôle au Brésilien Fabinho : malgré l’expiration de son contrat et la non-reconduction décidée par le club saoudien, le système de Vissing pourrait changer la donne.
Sous les ordres du Français Laurent Blanc, l’Al-Ittihad avait déjà brillé avec ce schéma, tirant parti des qualités de Fabinho et, auparavant, de N’Golo Kanté avant son départ pour Fenerbaçhe.
En cas de départ du milieu brésilien, Al-Ittihad devra se tourner vers le marché des transferts pour trouver un nouveau sentinelle, d’autant que le Malien Mamadou Doumbia est actuellement à l’infirmerie.