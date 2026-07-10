Les tactiques de Yenz Vising… Le « principe de Schmidt » sauve Al-Nusairi et Aouar, mais met Diaby en difficulté à l'Al-Ittihad

Il est prématuré de parler d’une « école tactique » distincte pour Vissing : l’entraîneur allemand n’a en effet jamais dirigé de club en solo, hormis le Gamba Osaka japonais lors de la seconde partie de la saison passée.

Malgré son inexpérience comme entraîneur principal, Vissing a mené le club nippon vers son premier sacre en Ligue des champions de l’AFC, en s’imposant lors d’une finale historique face à Al-Nassr au stade Al-Awal Park de Riyad.

Ce succès confirme l’influence de l’école de Schmidt, ou « principe de Schmidt », une philosophie tactique née sous l’égide de l’entraîneur allemand de renom Roger Schmidt.

Vissing a passé trois ans comme adjoint de Schmidt, d’abord à Eindhoven (2021-2022), puis à Benfica (2022-2024), avant de rejoindre Thomas Lech comme assistant à Red Bull Salzbourg.

Au fil de ces trois années, Vising a assimilé les subtilités de la philosophie de Schmidt, qu’il a ensuite appliquée avec succès au Gamba Osaka et qu’il devrait transposer à l’Al-Ittihad la saison prochaine.