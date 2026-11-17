Le Brésil a désorganisé le bloc compact de Singapour en faisant monter ses latéraux pour repousser les pistons adverses. Vinicius a ainsi profité des espaces ouverts dans les couloirs intérieurs pour inscrire trois buts en 21 minutes.
Endrick a ajouté une frappe puissante de l’extérieur de la surface avant la pause, puis Estevao a repris un ballon repoussé à la 51e minute, tandis que les visiteurs étouffaient chaque tentative de transition adverse. L’entraîneur adjoint Paul Clement, présent sur le bord du terrain à la place d’Ancelotti, suspendu, a procédé à de nombreux changements en seconde période sans que le Brésil perde sa maîtrise. Rayan a conclu de près, avant un but contre son camp de Raoul Suhaimi en fin de match.