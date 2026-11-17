L. Perri - 6/10

Il a surtout servi de solution de passe supplémentaire derrière une ligne défensive haute pour assurer la circulation du ballon. Il n’a pas eu le moindre arrêt à effectuer de la soirée, les rares têtes singapouriennes passant largement à côté.

Vanderson - 7/10

Il est monté haut le long de la ligne de touche droite pour étirer la défense à cinq de Singapour, laissant à Estevao beaucoup d’espace pour repiquer dans l’axe. Son positionnement offensif a maintenu l’équipe hôte sur la défensive, même si ses propres tirs de loin ont manqué de précision.

J. Jesus - 7/10

Aligné en défense centrale droite aux côtés de Gabriel, il est sorti avec vivacité vers le milieu pour intercepter les passes avant que Singapour puisse contrer. Il a bien lu le jeu jusqu’à son remplacement par Arthur Dias à la 71e minute.

Gabriel - 8/10

Dominateur dans les airs en défense centrale gauche, il a facilement écarté les rares ballons envoyés par Singapour dans la surface. Il a failli marquer de la tête sur corner à la 58e minute, juste avant de sortir pour souffler à l’heure de jeu.

D. Santos - 7/10

Il a apporté de la largeur sur le flanc gauche et délivré rapidement des centres dangereux qui ont forcé la défense singapourienne à reculer. Cette menace constante sur le côté a ouvert à Vinicius le couloir intérieur gauche, où il a fait des ravages.