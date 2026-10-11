Les notes des joueurs de Marseille face à Troyes : Harit et Abdelli brillent, l’OM met fin à sa série de défaites

Jeffrey de Lange : 8/10

Une prestation décisive du gardien, qui a sans doute été le plus sollicité des deux malgré la domination de Marseille dans la possession du ballon. Il a réalisé trois arrêts cruciaux pour préserver sa cage inviolée, tenant bon face aux occasions franches de Troyes, qui ont représenté 1,14 xG. Sa qualité de relance a joué un rôle clé dans les 640 passes effectuées par Marseille.

Kelyann Bezahaf : 7/10

Le jeune latéral droit a fait preuve d’une maturité remarquable pour son âge, notamment dans sa lecture du jeu. Il a réalisé plusieurs interceptions cruciales, coupant les passes directes et maintenant une ligne défensive haute qui a comprimé le milieu de terrain troyen.

CJ Egan-Riley : 6/10

Une prestation solide en défense centrale. Il s’est surtout concentré sur ses tâches défensives, au sein d’une défense qui a réalisé 31 dégagements. Il a peu apporté offensivement, mais a contribué à la solidité nécessaire pour empêcher Troyes de profiter des contre-attaques.

Nayef Aguerd : 7/10

Dominateur dans les airs et serein avec le ballon. La capacité d’Aguerd à monter au milieu de terrain a aidé Marseille à maintenir la pression. Il a joué un rôle central dans la prestation défensive qui a limité Troyes à seulement trois tirs cadrés sur 15 tentatives.

Emerson : 7/10

Le capitaine a montré l’exemple en délivrant la passe décisive pour l’ouverture du score de Harit à la 50e minute. Au-delà de son apport offensif, il a été le pilier de la défense, organisant le bloc et veillant à ce que Marseille reste compact.