Les notes des joueurs de Marseille face à Troyes : Harit et Abdelli brillent, l’OM met fin à sa série de défaites

La première période a été fermée. Marseille a eu 63,4 % de possession, mais a peiné à trouver des ouvertures face au bloc compact de Troyes. Malgré un total de buts attendus (xG) légèrement supérieur, de 1,26 contre 1,14 pour l’équipe à domicile, l’OM s’est montré plus efficace dans le dernier tiers, concrétisant sa domination territoriale après la pause.
Amine Harit a ouvert le score à la 50e minute sur un service d’Emerson, changeant la physionomie de la rencontre. Troyes a poussé pour égaliser, obligeant Jeffrey de Lange à réaliser trois arrêts et totalisant 15 tirs, mais Marseille a tenu bon. Le succès a finalement été assuré dans les derniers instants du temps additionnel, lorsque Himad Abdelli a transformé à la 98e minute un penalty obtenu par Faris Moumbagna. Ce but a sanctionné une équipe de Troyes fatiguée et permis aux visiteurs de grimper à la 13e place du classement de Ligue 1. Voici les notes des joueurs de Marseille :