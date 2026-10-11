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Moataz Elgammal
Traduit par

Les notes des joueurs de Marseille face à Troyes : Harit et Abdelli brillent, l’OM met fin à sa série de défaites

Player ratings
A. Harit
Marseille
Troyes vs Marseille
Troyes
Ligue 1

Marseille a mis fin à une série de quatre défaites en s’imposant 2-0 face à Troyes au stade de l’Aube, grâce à une prestation disciplinée qui a illustré la flexibilité tactique exigée par Bruno Genesio.

La première période a été fermée. Marseille a eu 63,4 % de possession, mais a peiné à trouver des ouvertures face au bloc compact de Troyes. Malgré un total de buts attendus (xG) légèrement supérieur, de 1,26 contre 1,14 pour l’équipe à domicile, l’OM s’est montré plus efficace dans le dernier tiers, concrétisant sa domination territoriale après la pause.

Amine Harit a ouvert le score à la 50e minute sur un service d’Emerson, changeant la physionomie de la rencontre. Troyes a poussé pour égaliser, obligeant Jeffrey de Lange à réaliser trois arrêts et totalisant 15 tirs, mais Marseille a tenu bon. Le succès a finalement été assuré dans les derniers instants du temps additionnel, lorsque Himad Abdelli a transformé à la 98e minute un penalty obtenu par Faris Moumbagna. Ce but a sanctionné une équipe de Troyes fatiguée et permis aux visiteurs de grimper à la 13e place du classement de Ligue 1. Voici les notes des joueurs de Marseille :

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    Gardien de but et défense

    Jeffrey de Lange : 8/10

    Une prestation décisive du gardien, qui a sans doute été le plus sollicité des deux malgré la domination de Marseille dans la possession du ballon. Il a réalisé trois arrêts cruciaux pour préserver sa cage inviolée, tenant bon face aux occasions franches de Troyes, qui ont représenté 1,14 xG. Sa qualité de relance a joué un rôle clé dans les 640 passes effectuées par Marseille.

    Kelyann Bezahaf : 7/10

    Le jeune latéral droit a fait preuve d’une maturité remarquable pour son âge, notamment dans sa lecture du jeu. Il a réalisé plusieurs interceptions cruciales, coupant les passes directes et maintenant une ligne défensive haute qui a comprimé le milieu de terrain troyen.

    CJ Egan-Riley : 6/10

    Une prestation solide en défense centrale. Il s’est surtout concentré sur ses tâches défensives, au sein d’une défense qui a réalisé 31 dégagements. Il a peu apporté offensivement, mais a contribué à la solidité nécessaire pour empêcher Troyes de profiter des contre-attaques.

    Nayef Aguerd : 7/10

    Dominateur dans les airs et serein avec le ballon. La capacité d’Aguerd à monter au milieu de terrain a aidé Marseille à maintenir la pression. Il a joué un rôle central dans la prestation défensive qui a limité Troyes à seulement trois tirs cadrés sur 15 tentatives.

    Emerson : 7/10

    Le capitaine a montré l’exemple en délivrant la passe décisive pour l’ouverture du score de Harit à la 50e minute. Au-delà de son apport offensif, il a été le pilier de la défense, organisant le bloc et veillant à ce que Marseille reste compact.

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    Milieu de terrain

    Himad Abdelli - 8/10

    L’homme fort de l’entrejeu. Abdelli a gardé son sang-froid pour se charger du penalty à la 98e minute et le transformer, scellant ainsi le sort du match. Son activité a été immense, faisant le lien entre la défense et l’attaque tout au long des 90 minutes.

    Nouhoum Kamissoko - 6/10

    Il a beaucoup travaillé au poste de milieu défensif pour casser les attaques adverses dans l’axe. S’il a lui-même rarement eu l’occasion de tirer au but, sa présence physique a offert une solide protection à la défense jusqu’à son remplacement.

    Angel Gomes - 6/10

    Une soirée un peu plus discrète pour le meneur de jeu de petit gabarit, averti à la 45e minute. Il a contribué efficacement à la circulation du ballon, mais a peiné à trouver la passe décisive face à un bloc bas avant de céder sa place à Kondogbia en fin de match.

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    Attaque

    Amine Harit : 8/10

    Le héros du match. Son but à la 50e minute a illustré son sens du timing et son sang-froid. Joueur le plus créatif de l’attaque marseillaise, il a constamment réclamé le ballon et cherché à percer au cœur de la défense de Troyes avant d’être remplacé à la 63e minute.

    Igor Paixão : 6/10

    Il a bien évolué sur l’aile gauche et apporté de la largeur quand il le fallait. S’il n’a inscrit aucun but ni délivré de passe décisive, il s’est montré actif sur son côté avant d’être remplacé en fin de match.

    Amine Gouiri : 5/10

    Une soirée frustrante pour l’attaquant, qui a peiné à peser dans le dernier tiers du terrain. Peu impliqué dans les meilleures actions offensives de Marseille, il a été sorti peu après l’heure de jeu, Genesio cherchant à insuffler une énergie nouvelle.

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    Remplaçants et entraîneur

    Neal Maupay - 6/10

    Entré à la 63e minute à la place de Gouiri, il a apporté un profil d’attaquant différent à la pointe de l’attaque, alors que Marseille protégeait son avance d’un but.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    Il a remplacé Harit peu après le but. Sa rigueur défensive sur le côté a contribué à contrarier les tentatives de relance de Troyes depuis l’arrière.

    Tochukwu Nnadi - 6/10

    Entré à la place de Kamissoko pour apporter de la fraîcheur au milieu de terrain, il a bien rempli son rôle tactique en perturbant le rythme des locaux lors des vingt dernières minutes.

    Faris Moumbagna - 7/10

    Entré à la 87e minute pour offrir un point d’appui physique, il a eu l’impact le plus décisif malgré son temps de jeu limité : il a obtenu la faute dans la surface de réparation qui a permis d’inscrire le deuxième but.

    Geoffrey Kondogbia - N/A

    Entré en fin de match pour renforcer le milieu de terrain et préserver le résultat.

    Bruno Genesio - 7/10

    Genesio a parfaitement ajusté sa tactique. Conscient de la nécessité d’enrayer la mauvaise série, il a organisé Marseille pour dominer la possession sans trop se découvrir. Son choix de titulariser Harit s’est avéré payant, et ses changements ont permis à Marseille de ne pas céder sous la pression en fin de match.

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