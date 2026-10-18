Jeffrey De Lange - 6/10

De Lange a passé un après-midi relativement tranquille dans les buts, avec un seul arrêt à effectuer, Angers ne parvenant que rarement à le mettre à l’épreuve. Il n’a rien pu faire sur l’ouverture du score précoce ni sur le penalty, mais sa relance fiable a aidé Marseille à conserver 58 % de possession. Son placement a offert une sécurité à la défense haute mise en place par Genesio.

Timothy Weah - 7/10

Capitaine du jour, Weah a affiché son activité habituelle. Il a joué un rôle déterminant dans la construction de l’égalisation, avec une passe décisive pour Abdelli à la 37e minute. En fin de match, il a délivré une autre passe décisive à Paixao pour sceller l’issue de la rencontre. Ses 85 minutes sur le terrain ont montré un équilibre mûr entre le repli défensif et les montées offensives.

Conrad Egan-Riley - 6/10

Egan-Riley a apporté de la stabilité au cœur de la défense. Si l’arrière-garde a semblé vulnérable en concédant un but dès la 14e minute, il s’est bien repris pour contenir la menace physique d’El Ouazzani. Il a terminé la rencontre avec un bon taux de passes réussies, alors que Marseille privilégiait la relance depuis l’arrière.

Emerson - 7/10

Le latéral expérimenté a montré son apport créatif en délivrant la passe décisive sur le but crucial de Kamissoko à la 43e minute, juste avant la mi-temps. Ses centres depuis les côtés ont constitué une menace constante, et il a bien tenu son secteur défensif malgré la pression initiale des locaux.

Geoffrey Kondogbia - 6/10

Kondogbia a prêté main-forte en défense et apporté sa présence physique, avant d’être remplacé par Nayef Aguerd à l’heure de jeu. Avant sa sortie, il a contribué à enrayer les contre-attaques d’Angers et participé aux transitions qui ont permis à Marseille de prendre le dessus au milieu de terrain.