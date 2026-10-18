Marseille a livré une démonstration offensive au Stade Raymond Kopa et s’est imposé 5-2 face à une équipe d’Angers combative. Le match a démarré sur un rythme effréné, Lilian Raolisoa ouvrant le score pour les locaux à la 14e minute. Marseille a toutefois réagi grâce à Himad Abdelli et Nouhoum Kamissoko pour rentrer aux vestiaires avec un avantage de 2-1. En seconde période, les visiteurs ont imposé leur jeu, dictant le rythme grâce à une possession supérieure et à davantage de tirs cadrés.
Amine Gouiri a inscrit le troisième but marseillais à l’heure de jeu, mettant pratiquement la victoire hors de portée d’Angers. Ayman El Ouazzani a réduit l’écart sur penalty à la 75e minute, mais le réalisme de Marseille a fait la différence : Amine Harit et Igor Paixao ont alourdi le score en fin de match. L’équipe de Bruno Genesio a fait preuve d’une verticalité impressionnante et a terminé la rencontre avec un xG de 2,86 et huit tirs cadrés. Elle a ainsi sanctionné les défaillances défensives d’Angers et grimpé au classement de Ligue 1.