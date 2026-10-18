Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP
Khaled Mahmoud
Traduit par

Les notes des joueurs de Marseille face à Angers : Amine Harit et Amine Gouiri inspirent une démonstration à cinq buts

Marseille
Angers
Angers vs Marseille
Ligue 1

Marseille a montré la richesse de son attaque lors d’une victoire spectaculaire 5-2 sur la pelouse d’Angers. Après une frayeur en début de match, le club phocéen a dominé les débats. Les contributions décisives d’Amine Harit et d’Amine Gouiri ont permis aux visiteurs de repartir avec les trois points au terme d’une rencontre de Ligue 1 riche en buts.

Marseille a livré une démonstration offensive au Stade Raymond Kopa et s’est imposé 5-2 face à une équipe d’Angers combative. Le match a démarré sur un rythme effréné, Lilian Raolisoa ouvrant le score pour les locaux à la 14e minute. Marseille a toutefois réagi grâce à Himad Abdelli et Nouhoum Kamissoko pour rentrer aux vestiaires avec un avantage de 2-1. En seconde période, les visiteurs ont imposé leur jeu, dictant le rythme grâce à une possession supérieure et à davantage de tirs cadrés.

Amine Gouiri a inscrit le troisième but marseillais à l’heure de jeu, mettant pratiquement la victoire hors de portée d’Angers. Ayman El Ouazzani a réduit l’écart sur penalty à la 75e minute, mais le réalisme de Marseille a fait la différence : Amine Harit et Igor Paixao ont alourdi le score en fin de match. L’équipe de Bruno Genesio a fait preuve d’une verticalité impressionnante et a terminé la rencontre avec un xG de 2,86 et huit tirs cadrés. Elle a ainsi sanctionné les défaillances défensives d’Angers et grimpé au classement de Ligue 1.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Gardien de but et défense

    Jeffrey De Lange - 6/10

    De Lange a passé un après-midi relativement tranquille dans les buts, avec un seul arrêt à effectuer, Angers ne parvenant que rarement à le mettre à l’épreuve. Il n’a rien pu faire sur l’ouverture du score précoce ni sur le penalty, mais sa relance fiable a aidé Marseille à conserver 58 % de possession. Son placement a offert une sécurité à la défense haute mise en place par Genesio.

    Timothy Weah - 7/10

    Capitaine du jour, Weah a affiché son activité habituelle. Il a joué un rôle déterminant dans la construction de l’égalisation, avec une passe décisive pour Abdelli à la 37e minute. En fin de match, il a délivré une autre passe décisive à Paixao pour sceller l’issue de la rencontre. Ses 85 minutes sur le terrain ont montré un équilibre mûr entre le repli défensif et les montées offensives.

    Conrad Egan-Riley - 6/10

    Egan-Riley a apporté de la stabilité au cœur de la défense. Si l’arrière-garde a semblé vulnérable en concédant un but dès la 14e minute, il s’est bien repris pour contenir la menace physique d’El Ouazzani. Il a terminé la rencontre avec un bon taux de passes réussies, alors que Marseille privilégiait la relance depuis l’arrière.

    Emerson - 7/10

    Le latéral expérimenté a montré son apport créatif en délivrant la passe décisive sur le but crucial de Kamissoko à la 43e minute, juste avant la mi-temps. Ses centres depuis les côtés ont constitué une menace constante, et il a bien tenu son secteur défensif malgré la pression initiale des locaux.

    Geoffrey Kondogbia - 6/10

    Kondogbia a prêté main-forte en défense et apporté sa présence physique, avant d’être remplacé par Nayef Aguerd à l’heure de jeu. Avant sa sortie, il a contribué à enrayer les contre-attaques d’Angers et participé aux transitions qui ont permis à Marseille de prendre le dessus au milieu de terrain.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Milieu de terrain

    Tochukwu Nnadi - 7/10

    Nnadi s’est montré combatif au sein du double pivot. Averti à la 74e minute, il s’est racheté en délivrant la passe décisive sur le but de Harit à la 83e. Sa capacité à récupérer le ballon et à le transmettre rapidement aux attaquants a joué un rôle central dans la domination de Marseille.

    Igor Paixao - 8/10

    Paixao a été intenable tout au long du match, trouvant sans cesse des espaces entre les lignes angevines. Il a couronné son excellente prestation d’un but à la 85e minute, en reprenant parfaitement une passe de Weah. Ses déplacements sans ballon ont étiré la défense d’Angers et ouvert des espaces à Harit et Gouiri.

    Nouhoum Kamissoko - 8/10

    Kamissoko a représenté une menace offensive majeure dans l’axe, inscrivant le deuxième but de Marseille à la 43e minute. Avant son remplacement à la 80e, il a récupéré de nombreux ballons et efficacement perturbé les tentatives d’Angers de construire dans l’axe.

    Amine Harit - 8/10

    Harit a mené le jeu pendant une grande partie de l’après-midi. Sa persévérance dans la création a été récompensée par un but bien exécuté à la 83e minute, sur une passe décisive de Nnadi. Sa vision du jeu a permis à Marseille de déjouer le pressing d’Angers, et il est resté dangereux jusqu’à son remplacement à la 90e minute.

    Himad Abdelli - 8/10

    Abdelli a été le principal détonateur de Marseille en première période, inscrivant le but égalisateur à la 37e minute pour apaiser les tensions. Son aisance technique sous pression a été remarquable, et il a largement contribué à la domination de Marseille au chapitre des xG (2,86 contre 2,5), avant d’être remplacé en fin de match.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Attaque

    Amine Gouiri - 8/10

    Gouiri a occupé la pointe de l’attaque avec intelligence, décrochant régulièrement pour participer à la construction du jeu. Il a inscrit le troisième but de Marseille à la 60e minute, une réalisation qui a pratiquement brisé le moral des locaux. Même lorsqu’il ne marquait pas, son implication dans 21 tirs témoignait de son rôle central dans l’attaque.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Nayef Aguerd - 6/10

    Entré à la 60e minute à la place de Kondogbia pour apporter de la fraîcheur en défense, il a contribué à préserver la victoire. Il faisait toutefois partie de la défense qui a concédé un penalty 15 minutes après son entrée.

    Angel Gomes - 6/10

    Entré à la 80e minute à la place de Kamissoko, il a aidé son équipe à conserver le ballon et a abordé la fin de match avec sang-froid.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    Il a remplacé Abdelli à la 80e minute et apporté de l’énergie au pressing durant les dix dernières minutes.

    Ulisses Garcia - non noté

    Entré à la 90e minute. Il n’a pas eu assez de temps pour peser sur le match.

    Neal Maupay - non noté

    Entré à la 90e minute. Il n’a pas eu assez de temps pour peser sur le match.

    Bruno Genesio - 8/10

    Le dispositif tactique de Genesio a permis à Marseille de dominer la possession (58 %) et de se procurer 21 tirs au total. Son choix de maintenir un 4-2-3-1 offensif malgré l’ouverture du score adverse en début de match s’est avéré payant, et ses changements ont permis à Marseille de conserver son intensité jusqu’au coup de sifflet final.

Prochains matchs
SGR

SGR

Ligue Europa

22 oct. 2026

OM

OM

SCO

SCO

Ligue 1

25 oct. 2026

FCL

FCL