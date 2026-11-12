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Best Football Books ChristmasGOAL / various
Renuka Odedra
Traduit par

Les meilleurs livres de football à offrir pour Noël 2026

SHOPPING

Oubliez les chaussettes. Voilà ce que vous voulez vraiment trouver dans votre chaussette de Noël. 🧦

Trouver le cadeau de Noël idéal pour un passionné de football est une tâche notoirement difficile. Une autre écharpe de son club ? Il en a déjà quatre. Un nouveau maillot officiel ? Il faut compter au moins 85 £.

Heureusement, 2026 a été un excellent cru pour les livres de football, ce qui permet plus facilement que jamais de glisser sous le sapin un cadeau attentionné et vraiment passionnant.

Que le supporter de votre entourage préfère les révélations sans fard sur les vestiaires, les analyses tactiques fouillées ou les récits marquants d’une année riche en événements sur le terrain, nous avons parcouru les rayons pour vous présenter les meilleurs livres de football à offrir, ou à vous offrir, pendant les fêtes.

  • The Damned Utd by David PeaceFaber & Faber

    The Damned United

    Écrit par : David Peace

    Pages : 350+

    Idéal pour : Les amateurs d’histoire du football sans fard et de classiques cultes.

    Peu d’entraîneurs de football ont autant marqué les esprits que Brian Clough, et peu de livres ont aussi bien saisi son génie imprévisible que le chef-d’œuvre publié par David Peace en 2006. Loin d’être une biographie classique, The Damned Utd est une fiction biographique sombre et captivante. Le livre plonge le lecteur dans l’esprit étouffant d’« Ol’ Big 'Ead » pendant ses 44 jours à la tête de Leeds United en 1974, une expérience vouée à l’échec. Arrivé sans son fidèle bras droit Peter Taylor, Clough tente d’imposer sa volonté à un vestiaire farouchement fidèle à son ennemi juré, Don Revie, avec des résultats aussi désastreux que fascinants.

  • Games of my life Pan Macmillan

    Les matchs de ma vie

    Écrit par : Sir Alex Ferguson et Michael Moritz

    Nombre de pages : 336

    À recommander : aux supporters de Manchester United et aux stratèges de salon.

    Plutôt que de suivre le fil d’une autobiographie traditionnelle retraçant toute une vie, Ferguson organise son parcours autour de 21 matches décisifs qui ont façonné sa vie et sa philosophie du football. Le récit commence bien avant les années de gloire à Old Trafford, avec son enfance à Glasgow et ses premières années de joueur, puis revient sur ses périodes riches en trophées : à Aberdeen, où il a brisé l’hégémonie de l’Old Firm, et à Manchester United, dont il a orchestré deux décennies de domination en Premier League.

  • A Woman's Game by Suzanne Wrack Guardian Faber Publishing

    Un jeu de femme

    Écrit par : Suzanne Wrack

    Pages : 272

    Pour qui : Toute personne fascinée par l’essor du football féminin.

    Le football féminin ne profite pas seulement d’une vague de popularité récente : il reconquiert le terrain qui lui a été dérobé il y a plus d’un siècle. Dans A Woman’s Game, Suzanne Wrack, journaliste primée du Guardian, livre un récit essentiel et édifiant sur un sport systématiquement réprimé avant de retrouver, à force de lutte, une place de premier plan à l’échelle mondiale.

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  • The Power and the GloryBrown Book Group

    La puissance et la gloire : Une nouvelle histoire de la Coupe du monde

    Écrit par : Jonathan Wilson

    Pages : 608

    Idéal pour : Les passionnés de football avides d’analyses tactiques approfondies et d’intrigues géopolitiques.

    Alors que la fièvre de la Coupe du monde s’emparait de l’Amérique du Nord, Jonathan Wilson a publié ce que beaucoup considèrent comme la chronique de référence du plus grand spectacle du football. Reconnu comme l’un des meilleurs historiens de ce sport et auteur de Inverting the Pyramid, Wilson s’attaque à une tâche monumentale : retracer près d’un siècle de tournoi, de l’édition de 1930 en Uruguay jusqu’au triomphe de l’Argentine au Qatar.

  • A New Formation: How Black Footballers Shaped the Modern GameMerky Books

    Une nouvelle formation

    Écrit par : Calum Jacobs

    Pages : 288

    Idéal pour : Les lecteurs qui voient le football à travers la musique, le style et l’histoire culturelle au sens large.

    Les écrits consacrés au football réduisent souvent l’expérience des joueurs noirs au seul racisme qu’ils ont subi. Dans A New Formation, l’auteur et fondateur du magazine VICTORY Calum Jacobs dépasse ce cadre étroit et propose une exploration riche, enthousiaste et urgente de la manière dont les joueurs britanniques noirs ne se sont pas contentés de participer à ce sport : ils ont redéfini la culture britannique moderne.

  • Football, she wroteAmazon

    Le football, c’est elle qui l’écrit

    Écrit par : Diverses autrices

    Pages : 304

    Pour qui : Les personnes qui aiment les récits variés, les essais percutants et les voix nouvelles et authentiques.

    Pendant des décennies, les livres consacrés au sport ont été presque exclusivement l’affaire des hommes. Football, She Wrote, publié par Floodlit Dreams, bouscule ce vieux modèle avec éclat en réunissant une extraordinaire collection de textes écrits uniquement par des femmes qui vivent et respirent le football.

  • Raised a Warrior by Susie PetruccelliApollo Publishers

    A élevé un guerrier

    Écrit par : Susie Petruccelli

    Pages : 224

    Pour qui : Les lecteurs qui aiment les récits sportifs profondément personnels et les histoires de résilience.

    Avant l’essor du professionnalisme, les femmes qui jouaient au football au plus haut niveau le faisaient uniquement par amour du jeu, souvent avec des blessures invisibles. Dans Raised a Warrior, lauréat du prestigieux prix Vikki Orvice, Susie Petruccelli livre des mémoires intimes et sans concession, retraçant son parcours de garçon manqué rêveuse jouant pieds nus dans le sud de la Californie jusqu’au capitanat de l’équipe féminine de football de l’université Harvard.

  • Ultra by Tobias JonesHead of Zeus

    Ultra

    Écrit par : Tobias Jones

    Nombre de pages : 224

    Idéal pour : Les lecteurs passionnés de sous-cultures qui souhaitent mieux comprendre les groupes de supporters.

    L’Italie compte certains des supporters de football les plus violents au monde. Cette enquête plonge au cœur d’une sous-culture de droite souvent comparée au hooliganisme britannique. Tobias Jones côtoie de près les ultras des clubs italiens les plus en vue dans un témoignage saisissant qui a remporté le prix du livre de football de l’année.

  • Zonal Marking by Michael CoxHarper Collins

    Marquage de zone

    Écrit par : Michael Cox

    Pages : 448

    Pour qui : Les passionnés de tactique et les entraîneurs de salon.

    Si Jonathan Wilson a écrit la bible des tactiques du football d’antan, Michael Cox a rédigé le mode d’emploi de l’ère moderne. Dans Zonal Marking, l’analyste de The Athletic défend une thèse ambitieuse : le football européen moderne n’a pas évolué par hasard, mais par une succession de révolutions tactiques relayées d’un championnat national à l’autre au cours de trois décennies décisives.

  • How (Not) To Be StrongCentury

    Comment (ne pas) être fort

    Écrit par : Alex Scott

    Pages : 224

    Idéal pour : Les personnes que la résilience inspire et les amateurs d’analyse sportive contemporaine.

    Alex Scott est connue de millions de personnes comme l’une des figures les plus reconnaissables et pionnières de l’audiovisuel sportif. Auparavant, elle avait remporté 21 trophées majeurs avec Arsenal et obtenu 140 sélections en équipe d’Angleterre. Mais dans How (Not) To Be Strong, Scott laisse de côté son image télévisuelle soignée pour livrer une autobiographie d’une rare vulnérabilité.