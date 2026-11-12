Trouver le cadeau de Noël idéal pour un passionné de football est une tâche notoirement difficile. Une autre écharpe de son club ? Il en a déjà quatre. Un nouveau maillot officiel ? Il faut compter au moins 85 £.

Heureusement, 2026 a été un excellent cru pour les livres de football, ce qui permet plus facilement que jamais de glisser sous le sapin un cadeau attentionné et vraiment passionnant.

Que le supporter de votre entourage préfère les révélations sans fard sur les vestiaires, les analyses tactiques fouillées ou les récits marquants d’une année riche en événements sur le terrain, nous avons parcouru les rayons pour vous présenter les meilleurs livres de football à offrir, ou à vous offrir, pendant les fêtes.