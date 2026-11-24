Le Black Friday approche à grands pas et Newcastle United prépare d’importantes réductions pour ses supporters. La vente officielle du club sera ouverte au grand public le 20 novembre, l’occasion idéale de faire une bonne affaire.

C’est le moment de vous offrir un maillot 2026-2027, de faire le plein de tenues d’entraînement pour l’hiver ou de prendre de l’avance sur vos cadeaux de Noël pour un supporter de Newcastle.

Préparez votre liste d’envies ! Voici les meilleures offres et les articles à surveiller dès l’ouverture de la vente au grand public.