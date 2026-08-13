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« Les joueurs vont et viennent » : Newcastle doit accepter le cycle des transferts dans sa reconstruction après Bruno Guimaraes, Sandro Tonali et Anthony Gordon
Exode des meilleurs talents de St James’ Park
Après avoir retrouvé son lustre sous Eddie Howe, avec une victoire en Carabao Cup, premier trophée national en 70 ans, et une qualification pour la Ligue des champions, l’élan collectif a été brisé sur les bords de la Tyne.
Bruno Guimaraes a quitté le club pour Arsenal, champion en titre de Premier League, Sandro Tonali est désormais un rival national à Tottenham, tandis qu’Anthony Gordon est sorti de sa zone de confort pour rejoindre Barcelone. L’ancien capitaine du club, Kieran Trippier, est parti libre.
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Jaissle a succédé à Howe au poste d'entraîneur
Howe a lui aussi pris la porte, remplacé par Matthias Jaissle, alors qu’un vent de changement souffle sur le Nord-Est. Newcastle a perdu Alexander Isak, parti à Liverpool pour 125 millions de livres sterling (169 M$) à l’été 2025.
Un effectif qui a mis plusieurs années à être construit a été décimé en l’espace de quelques mois, mais le travail de reconstruction peut désormais véritablement commencer. Newcastle a terminé la saison dernière à la 12e place et tient à éviter de continuer sa marche arrière.
Newcastle va-t-il reculer avant d’aller de l’avant ?
Interrogé sur la possibilité de voir encore plus de retours en arrière avant de retrouver une dynamique positive, l’ancien joueur de Newcastle Barnes, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de 247Bet, a déclaré : « Je m’attends à ce qu’ils terminent à peu près au même endroit cette saison.
« Aller de l’avant pour aller où ? Newcastle peut finir 5e, 6e, 7e, je pense que c’est là qu’il peut éventuellement finir, si tout le monde reste ensemble. Le problème de Newcastle, c’est qu’il finit là parce que quand ils signent ces joueurs, Guimaraes, Anthony Gordon, Tonali et même Isak, tout d’un coup ils perdent ces joueurs et on voit ce qui se passe.
« Maintenant, s’ils recrutent d’autres joueurs, ils peuvent remonter là-haut et s’ils peuvent garder ces joueurs, peut-être qu’ils pourront maintenir cela. Mais je pense que Newcastle va être un club, et cela n’a rien à voir avec Newcastle, Liverpool n’a pas pu garder Trent [Alexander-Arnold], où des joueurs viendront et des joueurs partiront, ils vont partir. Même s’ils viennent à Newcastle, ils peuvent partir.
« Donc si Newcastle va dire qu’il va garder ces joueurs et maintenir son offensive pour les 4e, 5e, 6e, 7e places en gardant ces joueurs, il pourra le faire. Mais si ensuite, tout d’un coup, vous perdez ces joueurs chaque année et que vous devez recruter de nouveaux joueurs, peut-être que vous pouvez le faire et cela peut prendre du temps, ils seront toujours un club qui fait bien les choses puis retombe à la 10e, 11e ou 12e place, recrute encore des joueurs et réussit peut-être.
« Malheureusement, c’est la nature du football. Cela n’a rien à voir avec Newcastle, cela a à voir avec le football. À moins d’être Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea, le reste des équipes comme Bournemouth et Brighton sont différentes, elles peuvent toujours obtenir des joueurs comme ça parce que si elles finissent 10e ou 11e, elles sont contentes et peuvent monter à la 6e ou 7e place avec ce qu’elles ont. Newcastle devrait être un club bien plus grand que Bournemouth et Brighton. Je pense que c’est sur ce marché, si vous voulez, que Newcastle va faire ses courses. »
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Les recrues de Newcastle lors du mercato estival
Newcastle a connu des résultats mitigés pendant la pré-saison, tout en perdant Anthony Elanga sur blessure, et a clairement encore du travail à accomplir avant de lancer sa campagne 2026-2027 à domicile contre Liverpool le 23 août.
Le mercato estival restera ouvert jusqu’au 1er septembre, ce qui laisse à Jaissle le temps de faire venir de nouveaux visages aux côtés des nouvelles recrues Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Sean Steur, Aladji Bamba et Lukas Hornicek.
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