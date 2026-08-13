« Les joueurs vont et viennent » : Newcastle doit accepter le cycle des transferts dans sa reconstruction après Bruno Guimaraes, Sandro Tonali et Anthony Gordon

Interrogé sur la possibilité de voir encore plus de retours en arrière avant de retrouver une dynamique positive, l’ancien joueur de Newcastle Barnes, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de 247Bet, a déclaré : « Je m’attends à ce qu’ils terminent à peu près au même endroit cette saison.

« Aller de l’avant pour aller où ? Newcastle peut finir 5e, 6e, 7e, je pense que c’est là qu’il peut éventuellement finir, si tout le monde reste ensemble. Le problème de Newcastle, c’est qu’il finit là parce que quand ils signent ces joueurs, Guimaraes, Anthony Gordon, Tonali et même Isak, tout d’un coup ils perdent ces joueurs et on voit ce qui se passe.

« Maintenant, s’ils recrutent d’autres joueurs, ils peuvent remonter là-haut et s’ils peuvent garder ces joueurs, peut-être qu’ils pourront maintenir cela. Mais je pense que Newcastle va être un club, et cela n’a rien à voir avec Newcastle, Liverpool n’a pas pu garder Trent [Alexander-Arnold], où des joueurs viendront et des joueurs partiront, ils vont partir. Même s’ils viennent à Newcastle, ils peuvent partir.

« Donc si Newcastle va dire qu’il va garder ces joueurs et maintenir son offensive pour les 4e, 5e, 6e, 7e places en gardant ces joueurs, il pourra le faire. Mais si ensuite, tout d’un coup, vous perdez ces joueurs chaque année et que vous devez recruter de nouveaux joueurs, peut-être que vous pouvez le faire et cela peut prendre du temps, ils seront toujours un club qui fait bien les choses puis retombe à la 10e, 11e ou 12e place, recrute encore des joueurs et réussit peut-être.

« Malheureusement, c’est la nature du football. Cela n’a rien à voir avec Newcastle, cela a à voir avec le football. À moins d’être Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea, le reste des équipes comme Bournemouth et Brighton sont différentes, elles peuvent toujours obtenir des joueurs comme ça parce que si elles finissent 10e ou 11e, elles sont contentes et peuvent monter à la 6e ou 7e place avec ce qu’elles ont. Newcastle devrait être un club bien plus grand que Bournemouth et Brighton. Je pense que c’est sur ce marché, si vous voulez, que Newcastle va faire ses courses. »