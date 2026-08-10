Les deux faces d'une même pièce : l'histoire d'une sombre coïncidence entre Benzema et En-Nesyri !

Dans le monde du football, les grands noms ne suffisent pas à garantir le succès, et les statistiques seules ne déterminent pas l'évaluation de l'expérience d'un attaquant. C'est précisément ce qui a réuni Karim Benzema et Youssef En-Nesyri, après que les deux stars se sont retrouvées dans une situation similaire, malgré la différence de maillot et de circonstances, faisant du départ le titre le plus marquant de leur avenir, avant que le manque de temps et la difficulté du marché des transferts ne viennent les maintenir dans le décor.

Le paradoxe a commencé lorsque Benzema a quitté Al-Ittihad pour rejoindre Al-Hilal, dans un transfert perçu comme un énorme renfort offensif pour « le Leader », tandis qu'Al-Ittihad recrutait En-Nesyri à peu près au même moment, dans l'espoir qu'il soit le remplaçant capable de combler le vide laissé par l'attaquant français.

Mais la situation était étonnamment similaire : tous deux ont fait l'objet de critiques, tous deux ont vu leur nom associé à un possible départ, et les deux clubs ont cherché une porte de sortie, avant qu'Al-Hilal et Al-Ittihad ne se retrouvent face à un véritable dilemme : il est difficile de se séparer d'un attaquant étranger sans avoir l'assurance de recruter un remplaçant prêt à l'emploi.