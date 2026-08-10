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Les deux faces d'une même pièce : l'histoire d'une sombre coïncidence entre Benzema et En-Nesyri !

FEATURES
K. Benzema
Y. En-Nesyri
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
France
Maroc
Arabie saoudite

Une descente choquante !

Dans le monde du football, les grands noms ne suffisent pas à garantir le succès, et les statistiques seules ne déterminent pas l'évaluation de l'expérience d'un attaquant. C'est précisément ce qui a réuni Karim Benzema et Youssef En-Nesyri, après que les deux stars se sont retrouvées dans une situation similaire, malgré la différence de maillot et de circonstances, faisant du départ le titre le plus marquant de leur avenir, avant que le manque de temps et la difficulté du marché des transferts ne viennent les maintenir dans le décor.

Le paradoxe a commencé lorsque Benzema a quitté Al-Ittihad pour rejoindre Al-Hilal, dans un transfert perçu comme un énorme renfort offensif pour « le Leader », tandis qu'Al-Ittihad recrutait En-Nesyri à peu près au même moment, dans l'espoir qu'il soit le remplaçant capable de combler le vide laissé par l'attaquant français.

Mais la situation était étonnamment similaire : tous deux ont fait l'objet de critiques, tous deux ont vu leur nom associé à un possible départ, et les deux clubs ont cherché une porte de sortie, avant qu'Al-Hilal et Al-Ittihad ne se retrouvent face à un véritable dilemme : il est difficile de se séparer d'un attaquant étranger sans avoir l'assurance de recruter un remplaçant prêt à l'emploi.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Benzema : des statistiques exceptionnelles, mais un impact absent

    Il est facile de défendre l'expérience de Benzema si l'on s'en tient uniquement aux chiffres : l'attaquant français a disputé 13 matchs avec Al-Hilal, inscrivant 9 buts et délivrant 5 passes décisives, pour un total de 14 contributions offensives.

    Mais pour les supporters d'Al-Hilal, le problème ne résidait pas dans les chiffres, plutôt dans le moment où ils sont apparus. L'attaquant venu pour être l'homme des grands rendez-vous n'a pas laissé l'empreinte attendue face aux principaux concurrents.

    À lire aussi : Sané frappe Al-Hilal d'une décision décisive

    Benzema n'a pas eu l'impact escompté face à Al-Ittihad, son ancien club, et n'est pas apparu sous le visage qu'Al-Hilal attendait face à Al-Nassr et Al-Ahli, des matchs qui avaient besoin d'une star de son expérience pour faire la différence sur les petits détails.

    Sur le plan continental, Benzema n'a pas réussi à mener Al-Hilal au-delà des huitièmes de finale en Ligue des champions d'Asie de l'élite, et n'a pas suffisamment aidé l'équipe dans la course au championnat, transformant son aventure d'un transfert attendu en un dossier qui soulève de nombreux points d'interrogation.

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  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nasseri : le remplaçant qui n'a pas fait oublier Benzema

    De l'autre côté, Youssef En-Nesyri a débuté son aventure avec Al-Ittihad au milieu de grandes attentes, en tant qu'attaquant capable de compenser le départ de Benzema et d'apporter la solution offensive dont l'équipe avait besoin.

    Mais l'attaquant marocain n'est pas parvenu à atteindre ce statut, puisqu'il a disputé 18 matches avec Al-Ittihad, au cours desquels il a inscrit 8 buts et n'a délivré qu'une seule passe décisive.

    À lire également : Scouting Roshn : Al-Hilal, un « Galactiques » factice qui a besoin de renforts !

    Et comme cela s'est produit avec Benzema, le problème principal ne résidait pas seulement dans le nombre de buts, mais dans son absence au moment où le niveau de la concurrence s'élevait.

    En-Nesyri n'a pas marqué face à Al-Hilal, Al-Nassr ou Al-Ahli, des matches lors desquels Al-Ittihad avait besoin de son attaquant numéro un pour faire la différence, tout comme il fut présent lors de l'élimination de l'équipe en quart de finale de la Ligue des champions d'Asie d'élite.

  • Un départ était sur la table, mais le remplaçant n'est pas arrivé

    Avec la baisse de confiance envers les attaquants, l'idée de se séparer de Benzema et d'En-Nesyri a commencé à émerger au sein des deux clubs, notamment avec la volonté des deux staffs techniques de réorganiser la ligne offensive.

    Mais le problème commun résidait dans le remplaçant, car Al-Hilal n'a toujours pas trouvé de solution appropriée pour Benzema, tandis qu'Al-Ittihad a été confronté à la même difficulté avec En-Nesyri.



    Et à l'approche du début de la saison, se séparer d'un attaquant titulaire sans recruter un nouvel avant-centre est devenu un risque majeur.

    Par conséquent, l'idée du départ s'est transformée en une décision reportée, et le scénario le plus probable est désormais de débuter la saison avec le duo, dans l'espoir que la situation évolue au cours des prochains matchs.

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  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nouvelle saison : une dernière chance de prouver le contraire ?

    Le maintien de Benzema avec Al-Hilal et celui d'En-Nesyri avec Al-Ittihad ne signifie pas que les deux clubs sont revenus sur leurs réserves, mais reflète plutôt la difficulté de prendre une grande décision dans un délai serré.

    La nouvelle saison pourrait offrir aux attaquants l'occasion de réécrire l'histoire, d'autant qu'ils possèdent tous deux une grande expérience et une capacité à marquer que l'on ne peut ignorer.

    Mais cette fois, ce qui sera exigé ne se limitera pas à inscrire des buts : il faudra répondre présent lorsque le match aura besoin d'un grand attaquant.

    Benzema doit prouver que ses statistiques peuvent se transformer en impact dans les grands rendez-vous, tandis qu'En-Nesyri doit convaincre les supporters d'Al-Ittihad qu'il est réellement capable d'assumer la responsabilité de l'attaque.

    Et la question reste ouverte : le début de saison sera-t-il pour Benzema et En-Nesyri l'occasion de prendre leur revanche, ou bien le paradoxe se confirmera-t-il, contraignant les deux clubs à chercher une nouvelle solution à la première occasion ?

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