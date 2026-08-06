Everton a officiellement bouclé la signature de Norgaard en provenance d'Arsenal dans le cadre d'un transfert définitif d'un montant de 7 millions de livres sterling. Le milieu défensif de 32 ans a signé un contrat de deux ans à Goodison Park, mettant fin à son passage bref mais réussi dans le nord de Londres.

L'international danois est arrivé à l'Emirates Stadium en provenance du rival londonien Brentford l'été dernier, dans le cadre d'un accord initial de 10 millions de livres sterling. Cependant, malgré le succès de l'équipe sur la scène nationale, il a eu du mal à s'assurer un temps de jeu régulier en équipe première sous les ordres d'Arteta, ce qui a précipité son départ.

S'assurer la présence d'un milieu de terrain confirmé était une priorité majeure pour l'entraîneur d'Everton David Moyes avant la nouvelle saison. L'arrivée de Norgaard en fait la quatrième recrue officielle du club lors d'un mercato estival particulièrement animé.







