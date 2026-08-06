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Les conseils SECRETS de Mikel Arteta avant un départ d'Arsenal à 7 M£ révélés !
Norgaard boucle son transfert définitif à Everton
Everton a officiellement bouclé la signature de Norgaard en provenance d'Arsenal dans le cadre d'un transfert définitif d'un montant de 7 millions de livres sterling. Le milieu défensif de 32 ans a signé un contrat de deux ans à Goodison Park, mettant fin à son passage bref mais réussi dans le nord de Londres.
L'international danois est arrivé à l'Emirates Stadium en provenance du rival londonien Brentford l'été dernier, dans le cadre d'un accord initial de 10 millions de livres sterling. Cependant, malgré le succès de l'équipe sur la scène nationale, il a eu du mal à s'assurer un temps de jeu régulier en équipe première sous les ordres d'Arteta, ce qui a précipité son départ.
S'assurer la présence d'un milieu de terrain confirmé était une priorité majeure pour l'entraîneur d'Everton David Moyes avant la nouvelle saison. L'arrivée de Norgaard en fait la quatrième recrue officielle du club lors d'un mercato estival particulièrement animé.
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Arteta encourage un transfert à Goodison Park
Si quitter le champion en titre de Premier League après seulement 12 mois peut sembler être une décision difficile, Norgaard a révélé qu'Arteta l'avait activement encouragé à franchir le pas. Le technicien espagnol a connu une période très réussie sur les bords de la Mersey sous les ordres de Moyes durant sa propre carrière de joueur.
« J'ai beaucoup parlé avec lui à l'époque de ce transfert potentiel et il n'avait que des choses positives à dire sur Everton, ainsi que sur David Moyes », a expliqué Norgaard lors de sa présentation officielle.
« Il a joué sous ses ordres pendant longtemps et toute l'expérience qu'il a vécue en tant que joueur d'Everton m'a donné l'impression qu'il avait passé des moments fantastiques ici et qu'il s'était aussi vraiment illustré comme joueur sous Moyes à Everton. J'espère pouvoir ressentir la même chose que lui en tant que joueur d'Everton. »
Des sentiments mitigés malgré le sacre en Premier League
Norgaard quitte finalement l'Emirates Stadium avec des sentiments logiquement partagés. Si le vétéran a énormément apprécié de jouer un rôle crucial au sein d'un effectif historique qui a fièrement remporté le titre de Premier League, il a rapidement compris qu'il avait un besoin évident de jouer plus souvent. Le Danois a disputé un total de 20 matches toutes compétitions confondues lors de la campagne précédente, dont seulement sept dans l'élite.
« J'ai eu le sentiment, à l'approche de cet été, que j'avais de nouveau besoin d'un changement, que je devais jouer un rôle plus important sur le plan sportif », a-t-il reconnu. « Quand j'ai parlé à David Moyes et que j'ai entendu parler de l'ensemble du projet, j'ai été très intrigué. Venir ici et voir tout le monde ne fait que renforcer encore davantage ce sentiment. J'ai vraiment hâte de commencer. »
- AFP
Un meilleur joueur après son passage à Arsenal
Malgré son frustrant manque de minutes en compétition, l’ancien capitaine de Brentford insiste fermement sur le fait que son unique saison à Arsenal a considérablement amélioré l’ensemble de son jeu. Il quitte le nord de Londres fort d’une expérience inestimable acquise en s’entraînant chaque jour aux côtés de certains des meilleurs talents du monde.
« Accumuler de l’expérience en Ligue des champions et aller plus loin dans les coupes a été une expérience incroyable », a déclaré Norgaard. « Je me sens clairement meilleur joueur qu’au moment où j’ai rejoint Arsenal. »
L’international danois va désormais tenter d’avoir un impact immédiat et durable à Everton. Il suit de près Hayden Hackney, Tyrique George et Merlin Rohl en franchissant les portes de Goodison Park, alors qu’Everton intensifie ses vastes préparatifs en vue de la prochaine saison.
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