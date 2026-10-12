Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
best 2026-27 third kitsGOAL / various
Renuka Odedra
Traduit par

Les 10 plus beaux troisièmes maillots de la saison 2026-2027 et où les acheter

SHOPPING

Classement des maillots les plus élégants de la nouvelle saison.

Il fut un temps où le troisième maillot d’un club n’avait qu’une fonction pratique : servir de solution de secours en cas de conflit de couleurs un dimanche après-midi. Aujourd’hui, c’est le fleuron de la mode footballistique.

Pour la saison 2026-27, les géants de l’équipement sportif et les clubs de première division ont fait du troisième maillot un terrain d’expression où l’audace créative n’a plus de limites. Si les maillots à domicile restent attachés à la tradition et les maillots à l’extérieur respectent les conventions, la dernière collection de troisièmes maillots puise largement dans la culture streetwear, la nostalgie des archives et l’expérimentation graphique audacieuse.

Des écussons rétro inspirés des années 90 aux coloris éclatants pensés avant tout pour être portés bien au-delà des stades, les nouveautés de cette saison brouillent la frontière entre tenue de match et prêt-à-porter.

GOAL passe en revue les meilleurs troisièmes maillots de la saison 2026-27 et classe les sorties qui ont volé la vedette.

  • AS Monaco third kit 2026-27Mizuno

    AS Monaco

    Délaissant sa traditionnelle séparation diagonale, le troisième maillot de l’AS Monaco pour la saison 2026-2027 adopte une base apaisante vert écume de mer, habillée d’un motif fluide à effet marbré. De pâles volutes turquoise parcourent le maillot, dans un clin d’œil discret à la Côte d’Azur, tandis que des finitions bleu marine soulignent le col et les manches pour créer un contraste marqué. Avec son écusson monochrome bleu marine et ses sponsors disposés avec sobriété, il affiche un look inédit inspiré du littoral, pensé pour la scène méditerranéenne.



  • RB Leipzig 2026-27 kit PUMA

    RB Leipzig

    Puma et le RB Leipzig ont dévoilé un élégant troisième maillot pour la saison 2026–2027, conçu pour attirer tous les regards sous les projecteurs de la Ligue des champions. Alliant performance sur le terrain et style streetwear affirmé, il associe un fond bleu marine profond Blue Jewel à un motif géométrique éclatant, décliné en plusieurs tons de bleu et de rouge sur le devant et les épaules. Rehaussé de touches de blanc net, ce maillot audacieux et moderne s’impose comme une référence parmi les tenues européennes dévoilées cette année.


  • St Johnstone 2026-27 third kitPUMA

    St Johnstone

    Le troisième maillot de St Johnstone associe une tenue de sport moderne à un héritage écossais profondément ancré, dans une esthétique épurée et imposante. Le maillot présente un fond noir profond et affirmé, sur lequel le tartan officiel de St Johnstone est imprimé par sublimation sur le devant du buste pour célébrer l’identité locale du club.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Coventry City 2026-27 third kit Hummel

    Coventry City

    Rompant avec son bleu ciel emblématique, le troisième maillot de Coventry City se pare d’un violet profond et éclatant, rehaussé d’un motif tramé blanc qui s’estompe sur la partie inférieure. Des logos monochromes blancs épurés, un dos violet uni et les chevrons caractéristiques de Hummel sur les épaules structurent cette couleur de base saisissante. Cette tenue pleine d’énergie, qui se prête aussi au style streetwear, offre à Coventry City une nouvelle allure audacieuse pour ses matches à l’extérieur.


  • Genoa 2026-27 third kit Kappa

    Genoa

    En hommage au riche héritage maritime du Genoa, Kappa propose un troisième maillot blanc cassé rehaussé de fines rayures horizontales aux couleurs traditionnelles rossoblù. Son élément phare est un emblème rétro et épuré du Grifone, réalisé en doré métallisé, assorti au liseré du col et aux bandes classiques sur les épaules. Sobre, élégant et résolument tendance, il allie le savoir-faire vestimentaire italien à un motif nautique digne du plus ancien club de football d’Italie.



  • Arsenal third kit adidas

    Arsenal

    Réinterprétant une palette de couleurs appréciée des supporters, le troisième maillot d’Arsenal pour la saison 2026–27 se présente dans un jaune canari pâle, rehaussé sur la poitrine d’un motif d’éclairs en zigzag. Le bleu marine foncé habille les bandes sur les épaules, les empiècements latéraux et l’écusson rétro au canon, tandis que de discrètes touches bordeaux parcourent le col rond côtelé et les poignets. Inspiré des maillots extérieurs du début des années 90, il allie la nostalgie du nord de Londres à l’élégance des tenues de sport modernes.


  • Celta Vigo 2026-27 third kit Hummel

    Celta Vigo

    Le Celta Vigo mise sur une esthétique rétro audacieuse, inspirée des années 1990, tout en mettant à l’honneur les couleurs emblématiques du club. Le maillot attire le regard avec sa base rouge vif, ornée sur le buste d’un saisissant motif vertical de losanges dans des tons bleu ciel traditionnel et bleu marine profond. La coupe rétro se distingue dans la partie supérieure par un élégant col polo bleu marine foncé, souligné d’un fin passepoil, et des bords de manches assortis. L’ensemble offre un look dynamique aux accents vintage au Celta Vigo pour ses déplacements.

  • CF Montreal 2026-27 third kit adidas

    CF Montréal

    adidas et le CF Montréal ont signé un chef-d’œuvre nostalgique avec leur troisième maillot 2026, l’une des pièces phares de l’Archive Collection de la MLS. Puisant dans l’histoire du club, ce maillot remet à l’honneur l’écusson d’origine du Montreal Impact, sur un fond en dégradé bleu clair et blanc parcouru de discrètes lignes horizontales ondulées et rehaussé de touches de noir. Un discret « 1993 » sur l’ourlet inférieur rend hommage au premier match professionnel du club à l’extérieur. Le maillot mêle ainsi la nostalgie des années 1990 à une esthétique moderne sur le terrain.

  • AC Monza 2026-27 third kit Nike

    AC Monza

    Inspiré par la vitesse et le prestige du célèbre circuit automobile de sa ville, le troisième maillot de l’AC Monza présente une base noire mate, traversée en son centre par une double bande de course rouge cramoisi et blanche. Un discret motif jacquard ton sur ton évoquant un drapeau à damier est tissé sur les panneaux latéraux, tandis que les broderies dorées de l’écusson et des logos des sponsors apportent une touche de raffinement. Ce modèle dynamique, inspiré des podiums, a été conçu pour un club qui se fait remarquer dans l’élite italienne.

  • Juventus 2026-27 third kitadidas

    Juventus

    Inspiré du nom latin du club, qui signifie « jeunesse », le troisième maillot de la Juventus pour la saison 2026–27 présente un fond noir profond, animé de discrets motifs de braises qui remontent depuis l’ourlet inférieur. Toutes les finitions, de l’écusson épuré réduit à la lettre « J » et des trois étoiles jusqu’à l’inscription à l’arrière du col, arborent un or clair à l’effet brossé. Un modèle simple et haut de gamme, qui préfère une élégance sombre et raffinée aux motifs tape-à-l’œil.