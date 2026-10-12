Il fut un temps où le troisième maillot d’un club n’avait qu’une fonction pratique : servir de solution de secours en cas de conflit de couleurs un dimanche après-midi. Aujourd’hui, c’est le fleuron de la mode footballistique.

Pour la saison 2026-27, les géants de l’équipement sportif et les clubs de première division ont fait du troisième maillot un terrain d’expression où l’audace créative n’a plus de limites. Si les maillots à domicile restent attachés à la tradition et les maillots à l’extérieur respectent les conventions, la dernière collection de troisièmes maillots puise largement dans la culture streetwear, la nostalgie des archives et l’expérimentation graphique audacieuse.

Des écussons rétro inspirés des années 90 aux coloris éclatants pensés avant tout pour être portés bien au-delà des stades, les nouveautés de cette saison brouillent la frontière entre tenue de match et prêt-à-porter.

GOAL passe en revue les meilleurs troisièmes maillots de la saison 2026-27 et classe les sorties qui ont volé la vedette.