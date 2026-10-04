Leonel Flores réalise un exploit rare en jouant pour Boca Juniors et l’Argentine deux jours de suite

La victoire autoritaire contre Union a permis à l’équipe de Rodolfo Arruabarrena de grimper à la deuxième place du classement de la zone A du Tournoi de clôture, avec 20 points en 11 matches. Ce résultat positif renforce considérablement ses chances de se qualifier pour la phase à élimination directe de la compétition nationale. Pour Flores, le fait d’avoir su gérer avec succès les exigences du club et de la sélection sur un seul week-end souligne la maturité nécessaire pour évoluer au plus haut niveau du football professionnel.