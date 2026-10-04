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Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduit par

Leonel Flores réalise un exploit rare en jouant pour Boca Juniors et l’Argentine deux jours de suite

L. Flores
Argentine
Argentine vs Burkina Faso
Burkina Faso
Matchs Amicaux
Boca Juniors vs Union
Boca Juniors
Union
Primera - Apertura

Leonel Flores a inscrit son nom dans le folklore du football local en jouant pour Boca Juniors puis pour l’équipe nationale d’Argentine sur deux jours consécutifs. L’ailier de 19 ans a enchaîné après un doublé décisif en championnat à La Bombonera en apparaissant avec l’équipe de Lionel Scaloni dès le lendemain, concluant ainsi une semaine remarquable sur le plan de sa progression personnelle.

  • Une semaine folle pour la star de l'Argentine

    Flores a marqué une étape extraordinaire dans sa jeune carrière en représentant son club et son pays sur deux jours consécutifs. Après avoir fait ses débuts avec l’équipe première de l’Argentine face à la Bolivie mercredi soir, le joueur de 19 ans a joué pour Boca face à Union de Santa Fe vendredi soir. Un jour plus tard, samedi soir, l’ailier est revenu en action avec l’Argentine lors de sa large démonstration contre le Burkina Faso à l’Estadio Monumental.


  • imago-sport-1084067525.jpgPhotogamma

    Impact décisif d’un super remplaçant à La Bombonera

    Entré en seconde période alors que son équipe menait d’une courte tête, Flores a immédiatement fait basculer la dynamique devant le public local de La Bombonera. Il a doublé l’avantage à la 83e minute sur une passe décisive d’Enner Valencia, avant de conclure un contre en solitaire dans le temps additionnel pour sceller une victoire 3-0. Le doublé express du remplaçant a suscité l’enthousiasme du public tout en prolongeant la série d’invincibilité de Boca à 16 matches toutes compétitions confondues.

  • De retour en bleu et blanc

    Sans prendre le temps de récupérer après avoir joué pour Boca, Flores a disputé l’intégralité de la seconde période sur décision de Scaloni face au Burkina Faso à l’Estadio Monumental. Fidèle à son audace caractéristique sur le flanc gauche, le joueur de 19 ans a été directement impliqué dans la construction des deux derniers buts de l’Argentine. Bien qu’il n’ait pas marqué, sa prestation pleine d’énergie a confirmé une performance déjà impressionnante, qui lui avait valu les éloges d’Arruabarrena et de Scaloni.

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    En se tournant vers un avenir radieux

    La victoire autoritaire contre Union a permis à l’équipe de Rodolfo Arruabarrena de grimper à la deuxième place du classement de la zone A du Tournoi de clôture, avec 20 points en 11 matches. Ce résultat positif renforce considérablement ses chances de se qualifier pour la phase à élimination directe de la compétition nationale. Pour Flores, le fait d’avoir su gérer avec succès les exigences du club et de la sélection sur un seul week-end souligne la maturité nécessaire pour évoluer au plus haut niveau du football professionnel.