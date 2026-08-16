Selon RMC Sport, le match a débuté avec un pressing intense de l’équipe de Dino Toppmöller, mettant rapidement le PSG en difficulté. L’ouverture du score est arrivée à la 32e minute, lorsque Matthieu Udol a adressé un centre précis à ras de terre dans la surface de réparation. Thauvin s’est parfaitement placé au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets, faisant exploser de joie le stade Bollaert-Delelis.

Ce but a récompensé l’approche agressive de Lens et mis en lumière les fragilités défensives de l’arrière-garde du PSG. Enrique a vu ses joueurs peiner à faire face à cette intensité, ne se procurant que quelques demi-occasions par l’intermédiaire de Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia, tandis que les hôtes dictaient tranquillement le tempo de ce début de rencontre.