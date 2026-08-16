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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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Lens, réduit à dix, bat le PSG en Supercoupe tandis que Nuno Mendes est expulsé pour mauvaise conduite

N. Mendes
Paris Saint-Germain
Lens vs Paris Saint-Germain
Lens
Super Coupe

Florian Thauvin a inscrit un but décisif en première période, permettant à Lens de créer une énorme surprise en battant le Paris Saint-Germain 1-0 lors du Trophée des champions, dimanche. Réduits à 10 juste avant la pause, les locaux ont malgré tout défendu héroïquement pour frustrer l’équipe de Luis Enrique et s’offrir le premier trophée national de la saison devant un public en fusion.

  • Thauvin donne l’avantage à Lens

    Selon RMC Sport, le match a débuté avec un pressing intense de l’équipe de Dino Toppmöller, mettant rapidement le PSG en difficulté. L’ouverture du score est arrivée à la 32e minute, lorsque Matthieu Udol a adressé un centre précis à ras de terre dans la surface de réparation. Thauvin s’est parfaitement placé au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets, faisant exploser de joie le stade Bollaert-Delelis.

    Ce but a récompensé l’approche agressive de Lens et mis en lumière les fragilités défensives de l’arrière-garde du PSG. Enrique a vu ses joueurs peiner à faire face à cette intensité, ne se procurant que quelques demi-occasions par l’intermédiaire de Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia, tandis que les hôtes dictaient tranquillement le tempo de ce début de rencontre.

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    Le carton rouge d’Antonio déclenche la fureur

    La physionomie de la finale a radicalement basculé à la 39e minute lorsque Kyllian Antonio a reçu un carton rouge direct pour un tacle en retard sur Maghnes Akliouche. Cette décision a mis en colère le staff technique de Lens, provoquant une sortie de rage dans le tunnel à la mi-temps.

    Jean-Louis Leca a dirigé sa colère contre les officiels du match en criant : « Vous n’allez même pas voir le VAR ! Vous avez le don de tuer un match ! » Malgré leur infériorité numérique, Lens a réorganisé son dispositif défensif sans difficulté. Toppmöller a sacrifié l’attaquant Filip Ivanovic pour Ruben Aguilar à la pause, afin de s’assurer que son équipe reste compacte et difficile à contourner alors qu’elle se préparait à l’inévitable assaut de son adversaire.

  • Le PSG peine à égaliser

    Le PSG a dominé la possession en seconde période, mais a manqué du tranchant nécessaire pour percer la solide défense de Lens. Doue est passé tout près lorsque sa frappe puissante s'est écrasée sur la barre transversale, tandis qu'Ousmane Dembele a gâché une occasion en or en expédiant une volée au-dessus du but.

    La frustration a continué de monter pour le PSG, le gardien lensois Walid Risser réalisant plusieurs arrêts cruciaux pour repousser Kvaratskhelia et Doue. Le calvaire des Parisiens s'est aggravé à la 86e minute lorsque Nuno Mendes a été expulsé pour un coup de coude sur Michal Skoras dans un pur moment de frustration, mettant fin à tout espoir réaliste de retour tardif et scellant un succès mémorable pour la résiliente équipe hôte.


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    Quelle est la suite pour les deux clubs ?

    Le Paris Saint-Germain doit rapidement se remobiliser après cette défaite décevante, alors qu'il se prépare à lancer la défense de son titre en Ligue 1 dans les prochaines semaines. Enrique a d'importants problèmes tactiques à régler, notamment concernant le manque de créativité de son équipe face à des blocs défensifs bas. De son côté, Lens s'appuiera sur cette victoire monumentale pour prendre de l'élan avant sa prochaine campagne nationale.

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