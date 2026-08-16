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Lens, réduit à dix, bat le PSG en Supercoupe tandis que Nuno Mendes est expulsé pour mauvaise conduite
Thauvin donne l’avantage à Lens
Selon RMC Sport, le match a débuté avec un pressing intense de l’équipe de Dino Toppmöller, mettant rapidement le PSG en difficulté. L’ouverture du score est arrivée à la 32e minute, lorsque Matthieu Udol a adressé un centre précis à ras de terre dans la surface de réparation. Thauvin s’est parfaitement placé au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets, faisant exploser de joie le stade Bollaert-Delelis.
Ce but a récompensé l’approche agressive de Lens et mis en lumière les fragilités défensives de l’arrière-garde du PSG. Enrique a vu ses joueurs peiner à faire face à cette intensité, ne se procurant que quelques demi-occasions par l’intermédiaire de Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia, tandis que les hôtes dictaient tranquillement le tempo de ce début de rencontre.
- AFP
Le carton rouge d’Antonio déclenche la fureur
La physionomie de la finale a radicalement basculé à la 39e minute lorsque Kyllian Antonio a reçu un carton rouge direct pour un tacle en retard sur Maghnes Akliouche. Cette décision a mis en colère le staff technique de Lens, provoquant une sortie de rage dans le tunnel à la mi-temps.
Jean-Louis Leca a dirigé sa colère contre les officiels du match en criant : « Vous n’allez même pas voir le VAR ! Vous avez le don de tuer un match ! » Malgré leur infériorité numérique, Lens a réorganisé son dispositif défensif sans difficulté. Toppmöller a sacrifié l’attaquant Filip Ivanovic pour Ruben Aguilar à la pause, afin de s’assurer que son équipe reste compacte et difficile à contourner alors qu’elle se préparait à l’inévitable assaut de son adversaire.
Le PSG peine à égaliser
Le PSG a dominé la possession en seconde période, mais a manqué du tranchant nécessaire pour percer la solide défense de Lens. Doue est passé tout près lorsque sa frappe puissante s'est écrasée sur la barre transversale, tandis qu'Ousmane Dembele a gâché une occasion en or en expédiant une volée au-dessus du but.
La frustration a continué de monter pour le PSG, le gardien lensois Walid Risser réalisant plusieurs arrêts cruciaux pour repousser Kvaratskhelia et Doue. Le calvaire des Parisiens s'est aggravé à la 86e minute lorsque Nuno Mendes a été expulsé pour un coup de coude sur Michal Skoras dans un pur moment de frustration, mettant fin à tout espoir réaliste de retour tardif et scellant un succès mémorable pour la résiliente équipe hôte.
- AFP
Quelle est la suite pour les deux clubs ?
Le Paris Saint-Germain doit rapidement se remobiliser après cette défaite décevante, alors qu'il se prépare à lancer la défense de son titre en Ligue 1 dans les prochaines semaines. Enrique a d'importants problèmes tactiques à régler, notamment concernant le manque de créativité de son équipe face à des blocs défensifs bas. De son côté, Lens s'appuiera sur cette victoire monumentale pour prendre de l'élan avant sa prochaine campagne nationale.
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