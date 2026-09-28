Leao : « Le championnat turc est très compétitif, il y a de grands noms et il m’a surpris positivement »

Une bonne prestation, avec une barre transversale trouvée qui lui a refusé la joie du but. Parmi les protagonistes de la belle victoire du Portugal en Norvège figure l'ancien Milanais Rafael Leao, qui s'est ainsi exprimé à la fin du match, comme le rapporte Ojogo : « Jorge Jesus me connaît et, quel que soit le poste, je donnerai le maximum. Je suis sûr qu'il m'aidera à exploiter au mieux mes qualités. L'entraîneur a apporté une grande solidité défensive. Ils ont eu beaucoup la possession du ballon et nous avons réussi à rester compacts en défense. C'était exactement ce dont nous avions besoin pour faire la différence dans les grands matches. Chaque fois que j'entre sur le terrain, j'essaie de donner le maximum. Je n'ai pas fait la préparation d'avant-saison, j'essaie d'atteindre ma meilleure condition physique, mais je suis toujours prêt à aider l'équipe. Nous avons des joueurs de très grande qualité en sélection. Tous les joueurs sont prêts et l'entraîneur les fait jouer à des postes où ils peuvent faire la différence, comme Joao Felix. Je suis content, je tiens à lui, il a subi beaucoup de critiques et maintenant il montre sa qualité et fait la différence ».