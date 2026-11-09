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Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport
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Le transfert déroutant du Real : de l'enfer de United vers l'inconnu

Mercato
J. Gabriel
Real Madrid
Manchester United
Angleterre
Espagne

Gabriel s'est-il trompé dans ses calculs ?

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Le départ attendu du jeune talent anglais Jay-Jay Gabriel soulève des interrogations quant au choix de sa prochaine destination, après avoir décidé de s'éloigner de Manchester United en quête de plus grandes opportunités d'apparaître avec l'équipe première, tandis qu'il semble que son transfert éventuel au Real Madrid le place face à un défi tout aussi difficile que celui qu'il a affronté à Old Trafford.

Gabriel n'a que 16 ans, mais il a provoqué un séisme au sein de Manchester United, après avoir estimé que les opportunités que le club lui avait proposées ne répondaient pas à son ambition de passer au monde du football professionnel.

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  • Des exigences rejetées : réponse ferme de United

    Après une concurrence acharnée entre plusieurs grands clubs européens, à l'image du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain et du Barça, le Real Madrid est devenu la destination la plus probable pour le joueur, d'après ce qu'a rapporté le site du quotidien espagnol Sport.

    Mais son choix semble surprenant : après avoir réclamé un rôle plus important qu'il n'a pas trouvé à Manchester, il a décidé de rejoindre l'une des équipes les plus féroces en matière de concurrence sur les postes où il excelle.

    L'ambition du joueur et son entourage familial ont été un élément déterminant dans le déroulement des négociations avec Manchester United. Parmi les exigences révélées figuraient la condition de son intégration permanente aux entraînements de l'équipe première, ainsi que l'obtention d'au moins 20 minutes de jeu dans certains matchs.

    Sur le plan financier, on rapporte que ses exigences avoisinaient le million d'euros par an, un chiffre extrêmement élevé pour un joueur qui n'a pas encore dépassé les 16 ans. Mais Manchester United n'a pas accepté ces conditions, ce qui a mis fin à la relation entre les deux parties.

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  • Une décision déroutante : la voie à United était plus facile !

    Le paradoxe apparaît lorsqu'on observe la destination choisie par Gabriel : bien que le Real Madrid constitue une vitrine exceptionnelle pour tout joueur, il représente aussi l'un des environnements les plus difficiles pour garantir un temps de jeu régulier, notamment aux postes que le talent anglais a l'habitude d'occuper.

    Le club madrilène dispose d'un large éventail de noms qui se disputent ces espaces dans un futur proche : Arda Güler est devenu un élément important de l'équipe, tandis qu'Endrick s'inscrit toujours dans le projet d'avenir du club, au moment où l'on attend le retour de Franco Mastantuono de son prêt pour rivaliser pour une place dans l'effectif.

    Nico Paz pourrait également les rejoindre, le Real Madrid disposant d'une option pour le racheter contre 80 millions d'euros. Et la liste des concurrents ne s'arrête pas là, puisqu'elle comprend aussi Jude Bellingham, Brahim Díaz, Rodrygo, Diomande et Vinicius Junior.

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    Et le jeune âge de ces joueurs ne semble pas rendre la concurrence moins difficile dans un avenir proche : la plupart des noms cités sont liés par des contrats de longue durée avec le Real Madrid, tandis que d'autres mènent des négociations pour prolonger leur lien avec le club.

    Par conséquent, la question ne concerne pas seulement le niveau des concurrents, mais aussi leur âge, ce qui signifie qu'ils resteront dans les plans de l'équipe pour les années à venir, selon l'analyse de « Sport ».

    D'après ce qu'indiquent des rapports anglais, le Real Madrid a proposé à Gabriel et à son entourage un plan de développement qui commence par jouer avec l'équipe du Castilla et participer à la Ligue de la jeunesse de l'UEFA, l'étape suivante étant de rejoindre l'équipe première dans un délai relativement court.

    Sport conclut : « Malgré l'attrait de ce parcours comme voie vers l'élite, il ne diffère pas beaucoup de l'offre présentée par Manchester United au joueur. Si l'objectif principal de Gabriel et de son entourage est d'accéder rapidement à l'équipe première, ses chances auraient peut-être été plus grandes à Manchester, compte tenu de la crise que traverse le club anglais, comparé à l'ampleur de la concurrence au sein du Real Madrid. »

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