Le paradoxe apparaît lorsqu'on observe la destination choisie par Gabriel : bien que le Real Madrid constitue une vitrine exceptionnelle pour tout joueur, il représente aussi l'un des environnements les plus difficiles pour garantir un temps de jeu régulier, notamment aux postes que le talent anglais a l'habitude d'occuper.

Le club madrilène dispose d'un large éventail de noms qui se disputent ces espaces dans un futur proche : Arda Güler est devenu un élément important de l'équipe, tandis qu'Endrick s'inscrit toujours dans le projet d'avenir du club, au moment où l'on attend le retour de Franco Mastantuono de son prêt pour rivaliser pour une place dans l'effectif.

Nico Paz pourrait également les rejoindre, le Real Madrid disposant d'une option pour le racheter contre 80 millions d'euros. Et la liste des concurrents ne s'arrête pas là, puisqu'elle comprend aussi Jude Bellingham, Brahim Díaz, Rodrygo, Diomande et Vinicius Junior.

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Et le jeune âge de ces joueurs ne semble pas rendre la concurrence moins difficile dans un avenir proche : la plupart des noms cités sont liés par des contrats de longue durée avec le Real Madrid, tandis que d'autres mènent des négociations pour prolonger leur lien avec le club.

Par conséquent, la question ne concerne pas seulement le niveau des concurrents, mais aussi leur âge, ce qui signifie qu'ils resteront dans les plans de l'équipe pour les années à venir, selon l'analyse de « Sport ».

D'après ce qu'indiquent des rapports anglais, le Real Madrid a proposé à Gabriel et à son entourage un plan de développement qui commence par jouer avec l'équipe du Castilla et participer à la Ligue de la jeunesse de l'UEFA, l'étape suivante étant de rejoindre l'équipe première dans un délai relativement court.

Sport conclut : « Malgré l'attrait de ce parcours comme voie vers l'élite, il ne diffère pas beaucoup de l'offre présentée par Manchester United au joueur. Si l'objectif principal de Gabriel et de son entourage est d'accéder rapidement à l'équipe première, ses chances auraient peut-être été plus grandes à Manchester, compte tenu de la crise que traverse le club anglais, comparé à l'ampleur de la concurrence au sein du Real Madrid. »

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