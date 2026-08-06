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Le transfert de Cody Gakpo à Tottenham « pourrait se faire », mais Michael Owen évalue le risque qu’impliquerait pour Liverpool la vente d’un ailier « régulièrement médiocre »
Gakpo a manqué de régularité, mais Liverpool manque d’ailiers
Liverpool pourrait réaliser une belle plus-value sur Gakpo si une vente venait à être autorisée, certains avançant qu’il pourrait coûter jusqu’à 70 millions de livres sterling (94 M$) à Tottenham. L’accord qui avait amené le joueur de 27 ans sur les bords de la Mersey s’élevait à moins de 45 millions de livres sterling (61 M$).
Il est désormais un joueur aguerri de Premier League et avait montré, durant son passage au PSV, qu’il était capable d’afficher un total de buts impressionnant. Liverpool n’a pas suffisamment retrouvé ces qualités chez un joueur capable d’évoluer sur les côtés ou dans l’axe en tant qu’avant-centre.
Des questions se posent donc sur sa valeur pour le collectif, Tottenham étant prêt à mettre à l’épreuve la détermination d’un rival national. Au bon prix, Andoni Iraola et compagnie pourraient décider d’encaisser, ce qui leur permettrait de réinvestir les fonds générés dans la recherche d’un remplaçant adéquat.
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Liverpool doit-il écouter les offres pour Gakpo, ciblé par Tottenham ?
Interrogé sur la question de savoir si Liverpool devrait être ouvert aux offres, compte tenu des problèmes d’irrégularité de Gakpo, l’ancien attaquant des Reds Owen, qui aide désormais les joueurs britanniques à comparer les casinos en ligne en tant qu’ambassadeur britannique de Casino.org, a déclaré à GOAL : « Eh bien, il a été constant l’année dernière, mais constamment mauvais. Il a réalisé un bon début sur 10 matches environ, mais ensuite, pendant le reste de la saison, il a été assez mauvais.
« Gakpo a déjà prouvé qu’il pouvait être très efficace dans l’équipe de Liverpool. Mais ses performances la saison dernière étaient préoccupantes, même si beaucoup de leurs performances l’étaient aussi. C’était une mauvaise saison.
« Je ne pense pas que ce soit impossible. Je pense simplement que Liverpool est probablement... S’ils le perdent, ils manquent déjà cruellement d’ailiers. S’ils le perdent, est-ce que vous allez entamer la saison en comptant sur Rio Ngumoha ? Si vous avez un remplaçant, alors je peux le voir.
« Cela pourrait arriver. À l’heure actuelle, je pense qu’ils cherchent à recruter, je ne suis pas sûr qu’ils envisagent de se séparer de trop de joueurs. Sa saison l’année dernière n’a pas été très bonne. Cependant, il a prouvé au fil du temps qu’il est très bon. C’est un dossier très incertain. »
Liverpool est fortement lié à Barcola
Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a affirmé que Tottenham est « en discussions directes avec l’entourage de Cody Gakpo au sujet d’un possible transfert cet été ». Il est indiqué que tout accord dépend du « package financier » mis en place et de la volonté de Liverpool de recruter des renforts.
Liverpool a été fortement lié à l’attaquant international français Bradley Barcola, alors qu’une porte de sortie au Paris Saint-Germain serait en train de s’ouvrir devant le joueur de 23 ans, vainqueur de la Ligue des champions.
Gakpo aura aussi son mot à dire sur son propre avenir, le Néerlandais devant déterminer quel environnement de club servira le mieux sa carrière en club et en sélection. Il s’est encore montré remuant par moments sous les couleurs de son pays lors de la Coupe du monde 2026.
Interrogé sur sa capacité à être plus régulier avec les Pays-Bas qu’il ne l’est avec Liverpool, le natif d’Eindhoven a déclaré : « C’est un peu différent. La façon dont je joue ici, là où l’entraîneur veut que je sois, la liberté que j’ai au club. C’est essentiellement ça. »
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Gakpo a signé un contrat de cinq ans en 2025
Liverpool pourrait décider qu’une séparation est désormais la meilleure option pour toutes les parties concernées, permettant à Gakpo de raviver une étincelle qui s’éteint dans un nouvel environnement. Tottenham a déjà dépensé gros cet été, la priorité étant donnée aux joueurs aguerris à la Premier League dans le nord de Londres.
Mohamed Salah a toutefois déjà quitté Anfield, alors qu’Iraola voit ses options sur les ailes se réduire, et cela pourrait conduire les Reds à continuer de faire confiance à un joueur qui a été lié à un nouveau contrat de cinq ans à l’été 2025.
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