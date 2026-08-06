Liverpool pourrait réaliser une belle plus-value sur Gakpo si une vente venait à être autorisée, certains avançant qu’il pourrait coûter jusqu’à 70 millions de livres sterling (94 M$) à Tottenham. L’accord qui avait amené le joueur de 27 ans sur les bords de la Mersey s’élevait à moins de 45 millions de livres sterling (61 M$).

Il est désormais un joueur aguerri de Premier League et avait montré, durant son passage au PSV, qu’il était capable d’afficher un total de buts impressionnant. Liverpool n’a pas suffisamment retrouvé ces qualités chez un joueur capable d’évoluer sur les côtés ou dans l’axe en tant qu’avant-centre.

Des questions se posent donc sur sa valeur pour le collectif, Tottenham étant prêt à mettre à l’épreuve la détermination d’un rival national. Au bon prix, Andoni Iraola et compagnie pourraient décider d’encaisser, ce qui leur permettrait de réinvestir les fonds générés dans la recherche d’un remplaçant adéquat.