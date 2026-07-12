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Le Sénégal a limogé son sélectionneur Pape Thiaw à la suite d’une campagne qualificative pour la Coupe du monde 2026 jugée décevante
Un échec à la Coupe du monde entraîne un licenciement
La FSF a publié un communiqué officiel pour préciser les motifs de cette décision. Elle y indique : « Après une évaluation approfondie des résultats sportifs et des perspectives de l’équipe nationale, le Comité exécutif a jugé nécessaire d’engager cette procédure dans l’intérêt supérieur du football sénégalais. » La fédération a par ailleurs confirmé que son président, Abdoulaye Fall, tiendra une conférence de presse lundi afin d’exposer plus en détail les « raisons de cette décision » et « d’évoquer l’avenir » de l’équipe nationale.
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Un effondrement tardif face à la Belgique scelle le sort de Thiaw
Le tournant fatidique de la chute de Thiaw s’est produit lors d’un 16^e de finale haletant face à la Belgique. Le Sénégal semblait se diriger vers le tour suivant, menant 2-0 jusqu’à la 86^e minute. Cependant, un effondrement défensif majeur l’a conduit à encaisser deux buts dans le temps additionnel, avant de finalement s’incliner sur penalty en prolongation.
Un tournoi globalement frustrant pour la sélection ouest-africaine, qualifiée de justesse pour les phases à élimination directe. Après des défaites contre la France et la Norvège en phase de groupes, le Sénégal n’a intégré le top 16 qu’en vertu d’une large victoire 5-0 sur l’Irak. Ce manque de constance a finalement poussé la FSF à prendre une décision.
Un mandat marqué par la controverse
Le mandat de Thiaw a été ponctué d’incidents insolites, surtout lors de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier. Alors que le Sénégal pensait avoir remporté la finale, Thiaw a provoqué un tollé en ordonnant à ses joueurs de quitter la pelouse après l’annonce d’un penalty en faveur du Maroc dans le temps additionnel, penalty que Brahim Diaz a finalement manqué. Le match a alors été interrompu pendant dix-sept minutes, une ombre sur la compétition. Pape Gueye a bien offert la victoire aux siens en prolongation, mais une commission d’appel a finalement attribué le titre au Maroc deux mois plus tard.
Cet incident, suivi de batailles juridiques sur le résultat de la finale, a installé un sentiment d’instabilité autour du staff de l’équipe nationale. Les tensions en coulisses se sont encore accentuées lorsque Gueye, après l’élimination du Sénégal de la Coupe du monde, a annoncé qu’il prenait « une pause » avec les Lions tant que l’encadrement actuel resterait en place.
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Conflits internes et litiges contractuels
Au-delà des résultats sportifs, les relations entre Thiaw et la FSF paraissaient tendues depuis plusieurs mois. En mai, des rumeurs avaient circulé : l’entraîneur aurait refusé d’embarquer pour les États-Unis afin de préparer la Coupe du monde, son contrat ayant expiré en février. La FSF avait alors publié un communiqué pour démentir « catégoriquement » ces informations, mais les spéculations sur son avenir à long terme n’ont jamais vraiment cessé.
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