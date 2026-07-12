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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Le Sénégal a limogé son sélectionneur Pape Thiaw à la suite d’une campagne qualificative pour la Coupe du monde 2026 jugée décevante

Sénégal
P. Thiaw
Coupe du monde

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a officiellement mis fin au contrat du sélectionneur Pape Thiaw après l’élimination des Lions de la Teranga dès les 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Malgré de grandes attentes avant le tournoi, le Sénégal n’a pas répondu à sa réputation de puissance africaine sur la scène internationale.

  • Un échec à la Coupe du monde entraîne un licenciement

    La FSF a publié un communiqué officiel pour préciser les motifs de cette décision. Elle y indique : « Après une évaluation approfondie des résultats sportifs et des perspectives de l’équipe nationale, le Comité exécutif a jugé nécessaire d’engager cette procédure dans l’intérêt supérieur du football sénégalais. » La fédération a par ailleurs confirmé que son président, Abdoulaye Fall, tiendra une conférence de presse lundi afin d’exposer plus en détail les « raisons de cette décision » et « d’évoquer l’avenir » de l’équipe nationale.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un effondrement tardif face à la Belgique scelle le sort de Thiaw

    Le tournant fatidique de la chute de Thiaw s’est produit lors d’un 16^e de finale haletant face à la Belgique. Le Sénégal semblait se diriger vers le tour suivant, menant 2-0 jusqu’à la 86^e minute. Cependant, un effondrement défensif majeur l’a conduit à encaisser deux buts dans le temps additionnel, avant de finalement s’incliner sur penalty en prolongation.

    Un tournoi globalement frustrant pour la sélection ouest-africaine, qualifiée de justesse pour les phases à élimination directe. Après des défaites contre la France et la Norvège en phase de groupes, le Sénégal n’a intégré le top 16 qu’en vertu d’une large victoire 5-0 sur l’Irak. Ce manque de constance a finalement poussé la FSF à prendre une décision.

  • Un mandat marqué par la controverse

    Le mandat de Thiaw a été ponctué d’incidents insolites, surtout lors de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier. Alors que le Sénégal pensait avoir remporté la finale, Thiaw a provoqué un tollé en ordonnant à ses joueurs de quitter la pelouse après l’annonce d’un penalty en faveur du Maroc dans le temps additionnel, penalty que Brahim Diaz a finalement manqué. Le match a alors été interrompu pendant dix-sept minutes, une ombre sur la compétition. Pape Gueye a bien offert la victoire aux siens en prolongation, mais une commission d’appel a finalement attribué le titre au Maroc deux mois plus tard.

    Cet incident, suivi de batailles juridiques sur le résultat de la finale, a installé un sentiment d’instabilité autour du staff de l’équipe nationale. Les tensions en coulisses se sont encore accentuées lorsque Gueye, après l’élimination du Sénégal de la Coupe du monde, a annoncé qu’il prenait « une pause » avec les Lions tant que l’encadrement actuel resterait en place. 

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Conflits internes et litiges contractuels

    Au-delà des résultats sportifs, les relations entre Thiaw et la FSF paraissaient tendues depuis plusieurs mois. En mai, des rumeurs avaient circulé : l’entraîneur aurait refusé d’embarquer pour les États-Unis afin de préparer la Coupe du monde, son contrat ayant expiré en février. La FSF avait alors publié un communiqué pour démentir « catégoriquement » ces informations, mais les spéculations sur son avenir à long terme n’ont jamais vraiment cessé.