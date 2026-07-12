Le Sénégal a limogé son sélectionneur Pape Thiaw à la suite d’une campagne qualificative pour la Coupe du monde 2026 jugée décevante

Le tournant fatidique de la chute de Thiaw s’est produit lors d’un 16^e de finale haletant face à la Belgique. Le Sénégal semblait se diriger vers le tour suivant, menant 2-0 jusqu’à la 86^e minute. Cependant, un effondrement défensif majeur l’a conduit à encaisser deux buts dans le temps additionnel, avant de finalement s’incliner sur penalty en prolongation.

Un tournoi globalement frustrant pour la sélection ouest-africaine, qualifiée de justesse pour les phases à élimination directe. Après des défaites contre la France et la Norvège en phase de groupes, le Sénégal n’a intégré le top 16 qu’en vertu d’une large victoire 5-0 sur l’Irak. Ce manque de constance a finalement poussé la FSF à prendre une décision.