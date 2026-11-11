Mais le rapport a souligné qu'il ne s'agissait pas seulement du nombre de minutes de jeu, puisque Zidane a joué plus de minutes qu'Oussama Benboute (720 minutes), ainsi que Rayan Yassli (720 minutes), qui a compensé l'absence de Ramadan de la liste.

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La source a précisé que Hamdani estime que le gardien de Leganés n'a pas encore retrouvé la totalité de ses capacités lui permettant de concurrencer pour la place de titulaire, et qu'il a donc préféré le laisser avec son club, d'autant plus que l'équipe dispute deux matches durant la trêve internationale.

Leganés a d'ailleurs joué lundi soir face à Tribal Valderas, en Coupe du Roi d'Espagne, et s'est imposé sur le score de 1-0, tandis que Zidane est resté sur le banc des remplaçants.

L'équipe se prépare à disputer son deuxième match trois jours plus tard face à Burgos, dans le cadre de la quatorzième journée de la deuxième division espagnole.

Zidane avait perdu sa place de titulaire à Leganés il y a trois semaines, après avoir disputé deux matches sur le banc des remplaçants, malgré son retour dans le onze lors de la dernière journée face à Albacete, dans un match qui s'est soldé par une défaite 1-3.

Cela est survenu après que le gardien eut débuté neuf matches consécutifs, mais il a encaissé 17 buts en 10 matches, pour seulement trois clean sheets, des chiffres qui ne lui donnent pas, selon le rapport, un avantage clair pour retrouver sa place en sélection dès son retour.

Zidane avait également manqué le dernier rassemblement en raison de sa suspension de deux matches décidée par la Confédération africaine de football (CAF).

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