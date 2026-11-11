Un rapport de presse algérien a révélé la véritable raison de l'exclusion de Luca Zidane, gardien de but du club espagnol de Leganés, de la liste de l'équipe nationale d'Algérie lors de la trêve internationale du mois de novembre en cours.
Le site La Gazette du Fennec a rapporté, citant une source qu'il a qualifiée de fiable, que Brahim Hemdani, le directeur technique de la sélection, ne souhaite pas convoquer Zidane tant qu'il ne le juge pas prêt à retrouver sa place de titulaire, préférant ne pas le mettre dans une situation embarrassante durant le stage.
Hemdani avait justifié ses choix pour le poste de gardien en s'appuyant sur le critère de la disponibilité et d'un temps de jeu régulier, expliquant : « J'ai pris ma décision sur la base d'un critère sportif. Ce poste a une grande spécificité, et j'avais besoin de choisir parmi trois gardiens disposant du plus grand nombre possible de minutes de jeu. Les trois gardiens qui ont été sélectionnés sont les plus utilisés depuis le dernier rassemblement, et c'est la seule raison de ce choix. »