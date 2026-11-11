Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Traduit par

Le secret de son exclusion : Luca Zidane a-t-il payé le prix de la position de son père dans cette affaire épineuse ?

Algérie vs Togo
Algérie
Togo
Africa Cup of Nations Qualification
Togo vs Algérie
B. Hemdani
L. Zidane
Z. Zidane
Algérie
Togo
France

Le sélectionneur de l'Algérie dévoile ses convictions

Prochains matchs
ALG

ALG

Africa Cup of Nations Qualification

14 nov. 2026

TOG

TOG

TOG

TOG

Africa Cup of Nations Qualification

17 nov. 2026

ALG

ALG

Un rapport de presse algérien a révélé la véritable raison de l'exclusion de Luca Zidane, gardien de but du club espagnol de Leganés, de la liste de l'équipe nationale d'Algérie lors de la trêve internationale du mois de novembre en cours.

Le site La Gazette du Fennec a rapporté, citant une source qu'il a qualifiée de fiable, que Brahim Hemdani, le directeur technique de la sélection, ne souhaite pas convoquer Zidane tant qu'il ne le juge pas prêt à retrouver sa place de titulaire, préférant ne pas le mettre dans une situation embarrassante durant le stage.

Hemdani avait justifié ses choix pour le poste de gardien en s'appuyant sur le critère de la disponibilité et d'un temps de jeu régulier, expliquant : « J'ai pris ma décision sur la base d'un critère sportif. Ce poste a une grande spécificité, et j'avais besoin de choisir parmi trois gardiens disposant du plus grand nombre possible de minutes de jeu. Les trois gardiens qui ont été sélectionnés sont les plus utilisés depuis le dernier rassemblement, et c'est la seule raison de ce choix. »

À lire aussi : le Real Madrid présent en coulisses entre Raúl et Oviedo

  • « Il ne s'agit pas seulement des minutes de jeu »

    Mais le rapport a souligné qu'il ne s'agissait pas seulement du nombre de minutes de jeu, puisque Zidane a joué plus de minutes qu'Oussama Benboute (720 minutes), ainsi que Rayan Yassli (720 minutes), qui a compensé l'absence de Ramadan de la liste.

    À lire aussi : une polémique religieuse perturbe l'Allemagne, Klopp s'invite dans la crise

    La source a précisé que Hamdani estime que le gardien de Leganés n'a pas encore retrouvé la totalité de ses capacités lui permettant de concurrencer pour la place de titulaire, et qu'il a donc préféré le laisser avec son club, d'autant plus que l'équipe dispute deux matches durant la trêve internationale.

    Leganés a d'ailleurs joué lundi soir face à Tribal Valderas, en Coupe du Roi d'Espagne, et s'est imposé sur le score de 1-0, tandis que Zidane est resté sur le banc des remplaçants.

    L'équipe se prépare à disputer son deuxième match trois jours plus tard face à Burgos, dans le cadre de la quatorzième journée de la deuxième division espagnole.

    Zidane avait perdu sa place de titulaire à Leganés il y a trois semaines, après avoir disputé deux matches sur le banc des remplaçants, malgré son retour dans le onze lors de la dernière journée face à Albacete, dans un match qui s'est soldé par une défaite 1-3.

    Cela est survenu après que le gardien eut débuté neuf matches consécutifs, mais il a encaissé 17 buts en 10 matches, pour seulement trois clean sheets, des chiffres qui ne lui donnent pas, selon le rapport, un avantage clair pour retrouver sa place en sélection dès son retour.

    Zidane avait également manqué le dernier rassemblement en raison de sa suspension de deux matches décidée par la Confédération africaine de football (CAF).

    À lire aussi : l'avertissement d'Arteta devient réalité, Zubimendi face à la question du Real et de l'Atlético

  • Luka a-t-il payé le prix de la position de son père ?

    La source a démenti l'existence de toute considération en dehors du terrain derrière l'écartement du gardien, rejetant les spéculations qui liaient la décision à la position du père du joueur, Zinédine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, favorable au journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie, exprimée lors de sa première conférence de presse après avoir pris les rênes de l'équipe des Bleus.

    La source proche du dossier a affirmé, selon le site algérien, que cette hypothèse n'avait aucun fondement et que l'écartement de Luca Zidane était une décision purement sportive.

    Le retour du gardien en sélection semble compliqué dans la période à venir, puisqu'il ne restera plus que la trêve internationale de mars avant le début de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027, prévue entre le 19 juin et le 17 juillet, ce qui rend le temps dont il dispose pour retrouver sa place limité.

    À lire aussi : une légende de l'Allemagne met en garde, Klopp incapable de transmettre son point fort à la Mannschaft

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
ALG

ALG

Africa Cup of Nations Qualification

14 nov. 2026

TOG

TOG

TOG

TOG

Africa Cup of Nations Qualification

17 nov. 2026

ALG

ALG