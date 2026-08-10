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Le scouting de la Roshn League : le navire d'Al-Ahli percute le mur de Yaïssle, un besoin urgent !

FEATURES
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Saudi Pro League
M. Jaissle
Arabie saoudite
Allemagne

Qu'attend « le Raqi » ?

Le départ de l'Allemand Matthias Jaissle d'Al-Ahli Saudi il y a quelques jours n'a pas été un simple changement technique de passage, mais il est intervenu à un moment qui ouvre la porte à de nombreuses interrogations sur ce qui s'est passé au sein du club durant la période des transferts estivaux.

Le club s'est activé avec force pour renforcer son effectif, et il a réussi dans une large mesure à combler les postes qui représentaient une source d'inquiétude avant le début de la saison. Mais l'entraîneur qui était censé mener ce projet a décidé de partir au moment même où la plupart des pièces requises devenaient disponibles pour lui.

Le paradoxe est qu'Al-Ahli n'a pas abordé le mercato de manière anarchique, mais s'est dirigé dans une direction claire pour remédier aux points faibles apparus la saison dernière, et Jaissle était un élément essentiel dans la définition des priorités techniques.

Avec la fin du marché, la question la plus importante se pose désormais : si la plupart des besoins de l'entraîneur ont été satisfaits, pourquoi la fin est-elle survenue aussi rapidement ?

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    Trincão à la place de Mahrez : le début de la reconstruction

    Le départ de Riyad Mahrez a constitué l'un des principaux défis auxquels Al-Ahli a été confronté durant l'été, d'autant plus que la star algérienne était un élément essentiel du dispositif offensif. Le club avait donc besoin d'un joueur capable de compenser une partie de son influence technique.

    Le recrutement du Portugais Francisco Trincão est venu offrir à Al-Ahli une nouvelle option offensive, dotée de la capacité d'évoluer à plusieurs postes et de créer le danger sur les côtés, devenant ainsi l'une des recrues les plus importantes ajoutées à l'équipe durant le mercato.

    Ainsi, l'un des principaux problèmes qui aurait pu préoccuper Jaissle avant le début de la saison a désormais trouvé de nouvelles solutions, ce qui rend son départ d'autant plus sujet à controverse, surtout que le club ne l'a pas laissé sans renforts, mais a au contraire tenté de lui fournir de nouveaux éléments pour l'aider à mettre en œuvre ses idées.

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  • Sebrisian et Sidibé : Al Ahly renforce son axe

    Les mouvements d'Al Ahly ne se sont pas limités à la ligne offensive, mais se sont étendus au milieu de terrain et à la ligne arrière, deux postes que l'équipe avait clairement besoin de renforcer.

    Au milieu, le recrutement de l'Arménien Edouard Spertsyan est venu apporter à Al Ahly un plus technique important, surtout compte tenu du besoin de l'équipe d'un joueur capable de faire la différence et d'offrir au collectif davantage d'options dans la construction du jeu et la transition offensive.

    Quant à la ligne arrière, Al Ahly a recruté Abou Bakr Sidibé, dans une tentative d'accroître les options défensives et d'élever le niveau de concurrence au sein de l'équipe, aux côtés de Nayef Massoud, arrivé pour renforcer le poste de sentinelle.

    À lire aussi : Scouting Roshn : la dernière danse de Ronaldo se heurte au mur d'Al Nassr !

    Au regard de l'ensemble de ces mouvements, on peut affirmer qu'Al Ahly a réussi à apporter des solutions à la plupart des problèmes dont il souffrait, ce qui rend le départ de Jaissle à ce moment précis encore plus étrange, car l'entraîneur n'a pas laissé derrière lui un projet qui n'avait pas encore commencé, mais s'est éloigné d'une équipe qui avait déjà connu une opération de réorganisation manifeste.


  • La pièce manquante : l'arrière droit

    Et malgré tous ces mouvements, un poste est resté celui qui incarnait la crise la plus évidente au sein d'Al Ahly : celui d'arrière droit.

    Ce poste en particulier avait besoin d'un renfort clair, d'autant que la lutte pour les titres nationaux et continentaux exige un effectif doté de solutions multiples à tous les postes, et qui ne repose pas sur un seul joueur ou une unique option en cas de blessures ou de baisse de niveau.

    Par conséquent, on pouvait considérer l'arrière droit comme le dossier technique le plus important à régler avant la fermeture du mercato, sans que cela constitue pour autant une crise laissant l'équipe sans solutions dans les autres secteurs de jeu.

    C'est là qu'apparaît le grand paradoxe dans l'histoire de Jaïssle : Al Ahly a réussi à répondre à la plupart des besoins qui auraient pu représenter une véritable crise durant la saison, tandis qu'une seule case restait à renforcer, avant que l'entraîneur ne décide de partir et de laisser le projet à une étape extrêmement délicate.

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    Al Ahly gère les crises : Yay\se part

    Le tableau final ressemble à un paradoxe footballistique : Al Ahly a bougé sur le marché pour remédier à ses points faibles, tandis que l'entraîneur censé profiter de ces changements et diriger l'équipe la saison prochaine s'en est allé.



    La direction n'a désormais d'autre choix que de gérer rapidement les conséquences de cette décision, car le défi ne concerne plus seulement la conclusion des transferts, mais aussi le choix d'un entraîneur capable d'assimiler les nouveaux éléments et de bâtir sur eux, au lieu de repartir de zéro.

    Le poste d'arrière droit demeure la pièce inachevée du tableau d'Al Ahly, mais la plus grande question ne porte plus sur le transfert manquant, mais bien sur la raison du départ de Jaissle au moment même où son équipe se rapprochait de la forme qu'il souhaitait.

    Jaissle estimait-il donc que la crise dépassait le simple besoin d'un nouveau joueur à un poste ? Ou l'Allemand avait-il réellement décidé de quitter le navire avant que ne commence le voyage le plus difficile ?

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