Le départ de l'Allemand Matthias Jaissle d'Al-Ahli Saudi il y a quelques jours n'a pas été un simple changement technique de passage, mais il est intervenu à un moment qui ouvre la porte à de nombreuses interrogations sur ce qui s'est passé au sein du club durant la période des transferts estivaux.

Le club s'est activé avec force pour renforcer son effectif, et il a réussi dans une large mesure à combler les postes qui représentaient une source d'inquiétude avant le début de la saison. Mais l'entraîneur qui était censé mener ce projet a décidé de partir au moment même où la plupart des pièces requises devenaient disponibles pour lui.

Le paradoxe est qu'Al-Ahli n'a pas abordé le mercato de manière anarchique, mais s'est dirigé dans une direction claire pour remédier aux points faibles apparus la saison dernière, et Jaissle était un élément essentiel dans la définition des priorités techniques.

Avec la fin du marché, la question la plus importante se pose désormais : si la plupart des besoins de l'entraîneur ont été satisfaits, pourquoi la fin est-elle survenue aussi rapidement ?