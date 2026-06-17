À Paris, Dembélé est le roi sans couronne… Tout le collectif se met à son service et des espaces sont créés pour qu’il puisse exprimer sa créativité au poste de faux numéro 9, où il jouit d’une liberté totale. En équipe de France, en revanche, le constat est différent : l’édifice repose entièrement sur un seul homme, Kylian Mbappé.

Selon les médias français, notamment RMC, la crise de Dembélé provient d’un « conflit d’identité technique ». C’est dans ce contexte que l’analyste Di Mico a pointé du doigt la plaie.

De Mico a ainsi tranché : « Il y a un véritable problème avec Dembélé en sélection nationale ; ses performances sont moyennes et il n’a livré aucun match historique. Dembélé n’aura jamais une équipe construite autour de lui en France, car celle-ci est déjà entièrement articulée autour de Mbappé, et Dembélé doit se battre pour se tailler une place. »

Conséquence : l’ancien Rennais, aussi brillant soit-il en club, se retrouve en deuxième, voire en troisième position, dans l’ombre du meilleur buteur de l’histoire des Bleus en Coupe du monde.