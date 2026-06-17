Entre l’effervescence de son sacre au Ballon d’Or et son ascension au sommet du football mondial avec le Paris Saint-Germain, d’une part, et le silence de plomb ainsi que les performances ternes sous le maillot des « Bleus », d’autre part, Ousmane Dembélé vit une situation paradoxale qui fait de lui « la plus grande énigme » du football français à la veille de la Coupe du monde 2026.
Le match d’ouverture contre le Sénégal a confirmé cette tendance : un départ discret, puis un face-à-face brutal avec une réalité tactique complexe, qui redessine la hiérarchie sous les yeux de Didier Deschamps.