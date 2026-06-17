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Ousmane Dembele France 2:1Getty/GOAL

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Le roi égaré dans l'empire de Mbappé… Le Ballon d'or va-t-il se transformer en une véritable malédiction pour Dembélé ?

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France vs Irak
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Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé
M. Olise
D. Deschamps
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É.-U.

Ousmane Dembélé lève le voile sur le mystère de son identité perdue avec la France

Entre l’effervescence de son sacre au Ballon d’Or et son ascension au sommet du football mondial avec le Paris Saint-Germain, d’une part, et le silence de plomb ainsi que les performances ternes sous le maillot des « Bleus », d’autre part, Ousmane Dembélé vit une situation paradoxale qui fait de lui « la plus grande énigme » du football français à la veille de la Coupe du monde 2026.

Le match d’ouverture contre le Sénégal a confirmé cette tendance : un départ discret, puis un face-à-face brutal avec une réalité tactique complexe, qui redessine la hiérarchie sous les yeux de Didier Deschamps.

  • France Senegal Mbappe OliseGetty Images

    Le complexe du numéro deux… Quand le Ballon d'Or passe au second plan face à Mbappé

    À Paris, Dembélé est le roi sans couronne… Tout le collectif se met à son service et des espaces sont créés pour qu’il puisse exprimer sa créativité au poste de faux numéro 9, où il jouit d’une liberté totale. En équipe de France, en revanche, le constat est différent : l’édifice repose entièrement sur un seul homme, Kylian Mbappé.

    Selon les médias français, notamment RMC, la crise de Dembélé provient d’un « conflit d’identité technique ». C’est dans ce contexte que l’analyste Di Mico a pointé du doigt la plaie.

    De Mico a ainsi tranché : « Il y a un véritable problème avec Dembélé en sélection nationale ; ses performances sont moyennes et il n’a livré aucun match historique. Dembélé n’aura jamais une équipe construite autour de lui en France, car celle-ci est déjà entièrement articulée autour de Mbappé, et Dembélé doit se battre pour se tailler une place. »

    Conséquence : l’ancien Rennais, aussi brillant soit-il en club, se retrouve en deuxième, voire en troisième position, dans l’ombre du meilleur buteur de l’histoire des Bleus en Coupe du monde.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’ouragan Oulis… La menace vient de Munich.

    La crise autour de Dembélé n’a pas seulement impliqué la superstar Mbappé ; elle s’est également compliquée avec l’explosion tactique du joyau du Bayern Munich, Michael Olise.

    Lors de la rencontre face au Sénégal, Didier Deschamps a tenté de l’installer en soutien de l’attaque, aux côtés d’Olisse. « La Mouche » est apparu perdu, désorienté, incapable de délivrer les passes décisives ou de réaliser les percées qu’il effectue habituellement avec le Paris Saint-Germain. Le journal L’Équipe lui a ainsi infligé un « verdict sans appel » en lui attribuant la note de 4, avant de le remplacer dès la mi-temps.

    À l’inverse, Oulissi s’est montré totalement libre en profondeur, livrant l’une de ses meilleures performances et prouvant à Deschamps que l’avenir passe par ses pieds.

    Cette performance éclatante place Dembélé dans une position tactique délicate : il doit désormais s’adapter à un schéma qui le positionne derrière Mbappé et Olisé, au lieu d’endosser le rôle de véritable meneur de jeu.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La formule magique pour sauver Dembélé

    Pour résoudre son casse-tête tactique avant d’affronter l’Irak et optimiser son effectif, Didier Deschamps doit cesser de complexifier le rôle de Dembélé et revenir aux principes de base du placement sur le terrain.

    Aligner Ousmane Dembélé comme meneur de jeu axial constitue un gâchis de ses qualités : il n’a pas le profil psychologique d’un numéro 10 capable de briller sous pression dans des espaces restreints, contrairement à son rôle de faux avant-centre à Paris.

    La solution optimale consiste donc à le replacer sur l’aile droite, où il peut exploiter sa vitesse fulgurante et sa capacité à isoler les défenseurs dans des duels « un contre un » afin de faire la différence sur les côtés.

    En contrepartie, Michael Olise pourrait être aligné en profondeur, dans un rôle de véritable meneur de jeu « numéro 10 » derrière Kylian Mbappé.

    Doté d’une vision de jeu, de sang-froid et d’une capacité à relier les lignes, Oulissi pourra, depuis ce poste, à la fois servir Mbappé en passes décisives et offrir à Dembélé l’espace nécessaire pour percuter, sans que les trois leaders ne se marchent sur les pieds.

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