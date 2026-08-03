Le sponsoring de la Coupe du monde s'est transformé en un investissement générant des retours qui dépassent les limites des stades, après qu'un récent rapport a révélé des gains de plusieurs milliards de dollars réalisés par les marques mondiales associées au tournoi, à un moment où l'organisation par le Maroc du Mondial 2030 (avec le Portugal et l'Espagne) se dessine comme une opportunité exceptionnelle pour les entreprises africaines de renforcer leur présence sur la scène mondiale.
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Le revers du Mondial : un exploit saoudien en tête, et le Maroc offre à l'Afrique une occasion en or
Valeur de la marque
Un rapport publié par la société Brand Finance a révélé que 21 marques mondiales, menées par la compagnie saoudienne Aramco, ont enregistré des gains de 7,2 milliards de dollars sur la valeur de leurs marques grâce au parrainage de la Coupe du monde 2026.
Le rapport a précisé que cette valeur ne correspond pas aux bénéfices directs ou aux revenus réalisés par les entreprises durant le tournoi, mais reflète l'augmentation estimée de la valeur financière de la marque, sur la base d'un niveau accru de reconnaissance, d'une amélioration de sa réputation auprès du public et d'un renforcement des perspectives de croissance de ses bénéfices futurs du fait de son association avec la Coupe du monde.
Le rapport a également montré que les secteurs de la technologie, de l'automobile, des services financiers et des biens de consommation ont été les plus grands bénéficiaires du parrainage du tournoi.
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Aramco en tête, d'autres entreprises réalisent de gros gains
Saudi Aramco s'est classée en tête des entreprises en matière de progression absolue de la valeur de sa marque, après avoir ajouté 1,08 milliard de dollars.
L'entreprise a également dominé le classement en matière de contribution estimée à la valeur d'entreprise (la valeur totale de la société), qui a atteint environ 26,142 milliards de dollars, selon les estimations de l'organisme « Brand Finance ».
Verizon a pris la deuxième place avec une progression de 1,03 milliard de dollars, suivie de Hyundai qui a ajouté 836 millions de dollars, puis Coca-Cola avec 733 millions de dollars, Bank of America avec 631 millions de dollars, Visa avec 532 millions de dollars, Home Depot avec 402 millions de dollars et Kia avec 365 millions de dollars.
En mesurant la croissance en pourcentage par rapport à la valeur initiale de la marque avant le tournoi, Lenovo est arrivée en tête de la liste avec un taux de croissance de 4,2 %, suivie de Kia avec 3,5 %, puis Hyundai avec 3,4 %, tandis qu'Aramco s'est classée en quatrième position avec 2,3 %, suivie de Hisense avec 2,1 %.
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Un investissement de plusieurs milliards de dollars
Le rapport a estimé le total des investissements des 21 sponsors de la Coupe du monde à environ 2,8 milliards de dollars, ayant permis de générer 7,2 milliards de dollars en valeur de marque supplémentaire, ainsi que 61 milliards de dollars en valeur d'entreprise des sociétés (soit la valeur totale de l'entreprise).
L'analyse de The Playmaker Clubhouse a également indiqué que le coût du parrainage de la Coupe du monde 2026 a oscillé entre 52 et 76 millions de livres sterling, en contrepartie d'un accès à une audience estimée à environ 5 milliards de supporters à travers le monde.
Une opportunité africaine avec le Mondial 2030
Selon le site Business Insider « Afrique », malgré les revenus considérables réalisés par les entreprises sponsors, la liste des sponsors mondiaux officiels de la Fédération internationale de football (FIFA) n'a compté aucune entreprise dont le siège principal se trouve en Afrique.
Le rapport estime que l'organisation par le Maroc de la Coupe du monde 2030, en partenariat avec l'Espagne et le Portugal, représente une opportunité historique pour les entreprises africaines d'intégrer le système du sponsoring officiel et des partenariats régionaux, contribuant ainsi à accroître la valeur de leurs marques et à renforcer leur présence mondiale.
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