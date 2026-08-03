Le revers du Mondial : un exploit saoudien en tête, et le Maroc offre à l'Afrique une occasion en or

Un rapport publié par la société Brand Finance a révélé que 21 marques mondiales, menées par la compagnie saoudienne Aramco, ont enregistré des gains de 7,2 milliards de dollars sur la valeur de leurs marques grâce au parrainage de la Coupe du monde 2026.

Le rapport a précisé que cette valeur ne correspond pas aux bénéfices directs ou aux revenus réalisés par les entreprises durant le tournoi, mais reflète l'augmentation estimée de la valeur financière de la marque, sur la base d'un niveau accru de reconnaissance, d'une amélioration de sa réputation auprès du public et d'un renforcement des perspectives de croissance de ses bénéfices futurs du fait de son association avec la Coupe du monde.

Le rapport a également montré que les secteurs de la technologie, de l'automobile, des services financiers et des biens de consommation ont été les plus grands bénéficiaires du parrainage du tournoi.

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