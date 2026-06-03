L’enjeu est de taille à Majorque dans quelques jours. L’Angleterre occupe actuellement la tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde, synonyme de seule place qualificative directe. Un point face aux championnes du monde, battues à Wembley en avril puis en finale de l’Euro 2025 en juillet, leur garantirait un billet pour le tournoi estival, tout en renvoyant l’Espagne aux barrages. C’est un match d’une importance capitale.

Les Lionesses abordent toutefois ce rendez-vous avec quelques soucis d’effectif. La capitaine Leah Williamson est à nouveau absente, n’ayant pas réussi à se remettre à temps d’un problème aux ischio-jambiers, tandis que la condition physique de Lauren James est incertaine. La star de Chelsea a subi une légère blessure la semaine dernière et son participation au prochain stage reste en suspens.

Heureusement, la sélection de Sarina Wiegman accueille le retour de Toone pour la première fois cette année. Un poste de meneuse de jeu (n°10) clé, pour diverses raisons, que la joueuse de Manchester United renforce avec sa fiabilité, son expérience et sa grande qualité, à l’aube d’une semaine décisive.