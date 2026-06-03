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Ella Toone England gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Le retour d’Ella Toone, fraîchement remise de blessure, intervient à un moment idéal pour les Lionesses anglaises

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La dernière sortie d’Ella Toone sous le maillot de l’Angleterre a marqué les esprits. À Wembley, devant près de 75 000 supporters, la star de Manchester United a délivré trois passes décisives et inscrit un but lors de la victoire écrasante 8-0 contre la Chine, alors que les Lionesses faisaient le tour du pays pour présenter leur trophée du Championnat d’Europe. Aujourd’hui, pour la première fois depuis 2026, elle retrouve la sélection et s’apprête à apporter un coup de pouce bienvenu à son équipe avant le choc de vendredi contre l’Espagne.

L’enjeu est de taille à Majorque dans quelques jours. L’Angleterre occupe actuellement la tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde, synonyme de seule place qualificative directe. Un point face aux championnes du monde, battues à Wembley en avril puis en finale de l’Euro 2025 en juillet, leur garantirait un billet pour le tournoi estival, tout en renvoyant l’Espagne aux barrages. C’est un match d’une importance capitale.

Les Lionesses abordent toutefois ce rendez-vous avec quelques soucis d’effectif. La capitaine Leah Williamson est à nouveau absente, n’ayant pas réussi à se remettre à temps d’un problème aux ischio-jambiers, tandis que la condition physique de Lauren James est incertaine. La star de Chelsea a subi une légère blessure la semaine dernière et son participation au prochain stage reste en suspens.

Heureusement, la sélection de Sarina Wiegman accueille le retour de Toone pour la première fois cette année. Un poste de meneuse de jeu (n°10) clé, pour diverses raisons, que la joueuse de Manchester United renforce avec sa fiabilité, son expérience et sa grande qualité, à l’aube d’une semaine décisive.

  • England v Australia - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Manque de profondeur

    Lors de l’annonce de la liste pour le dernier stage de l’Angleterre, Sarina Wiegman a créé la surprise en convoquant Erica Parkinson. Âgée de 17 ans et évoluant au Valadares Gaia au Portugal, la jeune milieu de terrain devient la plus jeune Lionesse appelée sous l’ère Wiegman.

    Ce choix s’explique en partie par le talent de la jeune joueuse. Élue Jeune Joueuse de l’Année au Portugal la saison passée et déjà performante avec les sélections jeunes de l’Angleterre, elle était la prochaine sur la liste pour franchir le cap chez les A, Wiegman poursuivant sa politique d’intégration des talents émergents.

    Autre facteur : la pénurie d’options au poste de numéro 10 à ce moment-là. En la convoquant, Wiegman cherchait donc à renforcer l’effectif dans ce secteur clé, tout en reconnaissant qu’il était peu probable que la jeune joueuse s’impose d’emblée lors d’un stage comprenant notamment un match face à l’Espagne.

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  • Grace Clinton Man City Women 2025-26Getty Images

    Blessures, temps de jeu et changements de poste

    Toone était alors écartée, tout comme Grace Clinton, non sélectionnée pour les matchs de cette semaine en raison de son manque de temps de jeu à Manchester City.

    « La concurrence est rude et je n’ai tout simplement pas vu assez de choses de sa part sur le terrain », a expliqué la sélectionneuse anglaise lorsqu’on l’a interrogée sur l’absence de Clinton. « Nous savons tous qu’elle est une joueuse très douée, mais j’ai besoin d’en voir un peu plus de sa part. »

    Autre option à ce poste, Jess Park a récemment évolué sur l’aile avec United, tandis que les incertitudes concernant la condition physique de James risquent de limiter encore davantage les choix de Wiegman pour cette semaine.

  • Ella Toone Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Le match se termine dans les temps réglementaires.

    Le retour de Toone intervient donc à point nommé. La milieu de terrain a passé les quatre premiers mois de 2026 sur la touche en raison d’une blessure à la hanche, manquant plusieurs matchs décisifs alors que United était éliminé de la Ligue des champions en quarts de finale et s’inclinait en finale de la Coupe de la Ligue, avant que sa saison en Super League féminine ne se solde par un résultat décevant.

    Elle a fait son retour sur les terrains lors des dernières semaines, étant alignée d’entrée pour la première fois de l’année lors du match nul contre Brighton début mai, puis en jouant l’intégralité de la rencontre face à Chelsea lors de la dernière journée de WSL. La milieu de terrain de 26 ans a ensuite pris part au tournoi World Sevens la semaine passée, peaufinant son affinité avec le groupe avant la trêve internationale.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Option d’accueil

    Toone devrait être juste à temps pour la trêve internationale. Lors de l’annonce de sa sélection le mois dernier, Wiegman reconnaissait toutefois ne pas connaître précisément l’état de forme de la milieu de terrain. « D’après ce que j’ai vu, ça s’annonce bien », a-t-elle déclaré. « Peut-elle tenir 90 minutes au plus haut niveau ? Je ne sais pas, mais je sais qu’elle est capable de jouer. »

    Malgré un temps de jeu réduit en fin de saison de WSL, Toone a déjà fait forte impression : deux passes décisives en moins d’une demi-heure contre Tottenham fin avril, puis des performances encore plus prometteuses lors de ses deux titularisations suivantes.

    Avec Clinton écartée, Park de plus en plus alignée sur les ailes et la disponibilité de James incertaine, la simple présence de Toone constitue déjà un atout précieux à quatre jours de l’affrontement face à l’Espagne.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Un remplaçant d’impact ?

    Wiegman pourrait à nouveau aligner Lucia Kendall au milieu de terrain, aux côtés de Keira Walsh et Georgia Stanway. La milieu d’Aston Villa avait été titularisée contre l’Espagne à Wembley en avril et avait justifié sa sélection par une performance combative, saluée par son entraîneur. Compte tenu du tout récent retour de Toone, ce choix reste le plus probable.

    Wiegman pourra ainsi faire entrer depuis le banc une joueuse décisive dans les grands rendez-vous : Toone a déjà marqué en finale de l’Euro, en demi-finale de la Coupe du monde et lors de la Finalissima. Capable de peser au moment crucial, elle offrira à la sélectionneuse un atout précieux pour peaufiner son plan de jeu et gérer au mieux ses remplacements dans cette rencontre décisive.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Prêt à en découdre

    Toone aura elle aussi à cœur de s’imposer. Elle a manqué plusieurs matchs importants cette année et a confié à Indivisa, pendant son absence sur le terrain, à quel point cela avait été difficile.

    « Il y a tellement de hauts et de bas. Pour moi, cette saison n’a pas été celle que j’espérais, à cause des blessures. En tant que footballeuse, tout ce que l’on veut, c’est jouer au foot, alors quand on est privée de ça, c’est difficile », a-t-elle déclaré. « C’est vraiment difficile d’être spectatrice et de regarder les filles jouer.

    Dans les rencontres où l’on sent qu’on pourrait faire la différence ou inverser le cours du jeu, c’est vraiment dur de rester assise à regarder. Je veux jouer chaque minute de chaque match, et j’ai hâte de retrouver le terrain. »

    Cette faim de victoire l’accompagnera au rassemblement de l’Angleterre cette semaine, où elle effectue son retour en sélection et espère laisser une empreinte décisive pour aider les Lionesses à décrocher leur qualification automatique pour la Coupe du monde féminine 2027.

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