Le dimanche de Pâques, le PSV a été sacré champion des Pays-Bas. Les Rouge et Blanc ont remporté l'Eredivisie avec cinq journées d'avance, pour la 27e fois de leur histoire ; c'est leur troisième titre consécutif. Le titre a été mathématiquement acquis après le match nul 0-0 entre Feyenoord et Volendam, grâce auquel l'équipe d'Eindhoven a pris 17 points d'avance sur le deuxième, qui, avec seulement 15 points encore à prendre, ne peut plus atteindre la première place : 71 pour le PSV, 54 pour Feyenoord. L'équipe de Peter Bosz est la plus précoce de l'histoire du championnat néerlandais, battant un record qui tenait depuis 1978, et qui appartenait justement au PSV.
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Le PSV est sacré champion des Pays-Bas avec cinq journées d'avance : de Perisic à Man, les héros de la victoire
LE MATCH DÉCISIF
Un championnat dominé de bout en bout par l'équipe championne, qui, en attendant la fin de la saison, a également établi le record du nombre de victoires consécutives à l'extérieur, avec 14 succès d'affilée loin de ses bases. Hier, samedi 4 avril, le PSV s'était imposé 4-3 face à Utrecht lors d'un match qui est resté indécis jusqu'à la fin et qui a été décidé par un but de l'ailier né en 2002, Couhaib Driouech. Le lendemain, tout le monde était devant la télévision pour regarder le match du Feyenoord : si la victoire n'avait pas été au rendez-vous, la fête aurait commencé. L'équipe de Van Persie a été tenue en échec par un match nul et vierge sur le terrain de Volendam, et le PSV est ainsi devenu champion des Pays-Bas.
LES HÉROS DE LA VICTOIRE
La victoire finale est surtout due aux buts d'Ismael Saibari, meilleur buteur du PSV en Eredivisie avec 14 réalisations ; seul Ayase Ueda, du Feyenoord, fait mieux que lui en championnat (pour l'instant). Parmi les protagonistes de l'équipe de Bosz, on trouve également deux joueurs ayant évolué en Serie A : l'ancien joueur de l'Inter Ivan Perisic, l'un des meilleurs éléments de l'effectif en termes de performances, et Denis Man, arrivé de Parme en août 2025 pour un peu moins de 9 millions d'euros. Le meilleur passeur est Joey Veerman, né en 1998, et il faudra suivre de près l'avenir de Ricardo Pepi, qui pourrait jouer en Premier League dès la saison prochaine après avoir déjà trouvé un accord avec Fulham.