Le PSV est sacré champion des Pays-Bas avec cinq journées d'avance : de Perisic à Man, les héros de cette victoire

Un championnat dominé de bout en bout par l'équipe championne, qui, en attendant la fin de la saison, a également établi le record du plus grand nombre de victoires consécutives à l'extérieur, avec 14 succès d'affilée loin de ses bases. Hier, samedi 4 avril, le PSV s'était imposé 4-3 face à Utrecht lors d'un match qui est resté indécis jusqu'à la fin et qui a été décidé par un but de l'ailier né en 2002, Couhaib Driouech. Le lendemain, tout le monde était devant la télévision pour regarder le match du Feyenoord : si la victoire n'avait pas été au rendez-vous, la fête aurait commencé. L'équipe de Van Persie a été tenue en échec sur un score nul et vierge à Volendam, et le PSV est ainsi devenu champion des Pays-Bas.