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Le PSG contraint de déplacer son match d'ouverture de Ligue 1 contre Rennes en raison d'une pelouse « sévèrement endommagée »
Les intempéries entraînent une délocalisation
Le Paris Saint-Germain a été contraint de délocaliser son match d’ouverture de Ligue 1 à Rennes après que des vagues de chaleur estivales successives et extrêmes ont gravement endommagé la pelouse du Parc des Princes. La décision d’inverser les matches aller-retour a été officiellement ratifiée par la Ligue de Football Professionnel (LFP) à la suite d’une inspection de la pelouse le mercredi 19 août. Cette dégradation est survenue alors même que l’enceinte parisienne avait accueilli avec succès un match amical de pré-saison contre Manchester United à peine quinze jours plus tôt.
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Le communiqué du club invoque la sécurité
Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, le PSG a confirmé que la chaleur extrême prolongée avait accéléré la dégradation de sa pelouse à domicile avant le coup d'envoi de la saison : « La dernière vague de chaleur, après une série de vagues de chaleur successives et exceptionnelles qui ont touché la région parisienne cet été, a considérablement accéléré la détérioration de la pelouse du Parc des Princes.
« La pelouse est désormais fortement endommagée, à quelques jours seulement du match Paris Saint-Germain - Stade Rennais prévu le dimanche 23 août. Au vu de cette situation, la Ligue de football professionnel (LFP), en concertation avec le Paris Saint-Germain, a procédé à une évaluation de l'état de la pelouse.
« Cette évaluation a conclu que les conditions actuelles ne permettaient pas que le match se joue dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la sécurité et l'intégrité physique des joueurs, qui restent la priorité absolue. »
Les autorités confirment un danger sur la surface
Selon une analyse de l’AFP relayée par Le Monde, la troisième vague de chaleur de l’été en France a commencé fin juillet et est liée à environ 7 300 décès supplémentaires à l’échelle nationale. Cette crise environnementale a directement affecté les infrastructures sportives, la LFP estimant que la surface de jeu présentait des risques inacceptables : « Il a été déterminé que l’état actuel de la pelouse ne garantissait pas la sécurité des joueurs. »
- AFP
La date limite pour le remplacement du gazon artificiel approche
Le PSG est désormais engagé dans une course contre la montre pour achever le remplacement complet de la pelouse du Parc des Princes avant de recevoir l’AS Monaco le 4 septembre. Les doubles vainqueurs consécutifs de la Ligue des champions doivent commencer la défense de leur titre national par un déplacement inattendu au Roazhon Park le dimanche 23 août. L’équipe de Luis Enrique devra rester pleinement concentrée pour prendre le maximum de points malgré cette perturbation logistique soudaine.
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