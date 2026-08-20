Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, le PSG a confirmé que la chaleur extrême prolongée avait accéléré la dégradation de sa pelouse à domicile avant le coup d'envoi de la saison : « La dernière vague de chaleur, après une série de vagues de chaleur successives et exceptionnelles qui ont touché la région parisienne cet été, a considérablement accéléré la détérioration de la pelouse du Parc des Princes.

« La pelouse est désormais fortement endommagée, à quelques jours seulement du match Paris Saint-Germain - Stade Rennais prévu le dimanche 23 août. Au vu de cette situation, la Ligue de football professionnel (LFP), en concertation avec le Paris Saint-Germain, a procédé à une évaluation de l'état de la pelouse.

« Cette évaluation a conclu que les conditions actuelles ne permettaient pas que le match se joue dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la sécurité et l'intégrité physique des joueurs, qui restent la priorité absolue. »