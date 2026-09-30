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« Le procès du siècle » : la presse mondiale réagit au scandale de Manchester City

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Angleterre

Les journaux du monde entier ont reçu un choc retentissant concernant le football anglais, la commission indépendante ayant reconnu Manchester City coupable d'avoir enfreint l'ensemble des règles financières de la Premier League.

Les conséquences pourraient être lourdes pour le club, avec notamment des amendes, le retrait de titres, voire une relégation en divisions inférieures.

Le journal allemand Bild a rapporté comment la presse mondiale a réagi à ce qu'il a qualifié de « scandale de Manchester City » :

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  • Des dégâts irréparables !

    Le journal britannique Daily Mail a écrit : « Les huit titres de Premier League doivent être retirés à Manchester City et le club doit être relégué en division inférieure en raison de ses fraudes qui ont affecté l'histoire de ses concurrents : Manchester United et Liverpool. »

    Le quotidien a poursuivi : « Le football anglais a subi des dommages irréparables et ne reviendra plus jamais comme avant. »

    La chaîne britannique BBC a commenté : « L'ampleur du problème est absolument sans précédent, non seulement en Premier League, non seulement dans le football anglais, mais dans tous les sports. C'est dire l'importance et la gravité de la situation. »

    Quant au journal The Sun, il a affirmé : « Ce n'est pas simplement une affaire de mauvaise conduite, mais un règlement de comptes impitoyable pour un comportement honteux aux dimensions historiques. Il n'est pas étonnant que les autres clubs souhaitent voir un bain de sang (une sanction sévère). La sanction doit être aussi sévère que le verdict est dur. »

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  • Le procès du siècle : une étape dans une histoire loin d'être terminée

    De son côté, le journal français Le Parisien a écrit : « Après cette annonce, Manchester City doit s'attendre au pire ».

    En Italie, La Gazzetta dello Sport a commenté : « Le verdict n'est qu'une étape dans une histoire qui n'est pas encore terminée. Il reste le procès du siècle pour le football anglais. (...) C'est une grande victoire pour le football anglais. Cela prouve que la Premier League est capable d'appliquer ses règles, et que les clubs ne peuvent pas simplement les enfreindre. Malgré les vives critiques qui lui ont été adressées au cours des quinze dernières années, la Premier League en ressort plus forte en tant qu'institution ».

    Le journal italien Corriere dello Sport a lui aussi indiqué : « Les sanctions ne sont pas encore toutes prononcées, mais le verdict est important. Le club pourrait faire face à un problème financier délicat : des demandes de dédommagement de la part d'autres clubs qui s'estiment lésés ».

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  • Ton ferme : tous les scénarios sont envisageables !

    Aux États-Unis, le New York Times a exprimé une opinion selon laquelle : « Malgré le préjudice subi par Manchester City à la suite de la décision de la commission, le communiqué publié par la Premier League a été encore plus accablant. »

    Le quotidien a poursuivi : « L'affaire ne s'est pas limitée à la condamnation du club pour tous les chefs d'accusation retenus contre lui, à l'exception d'un seul parmi plus de cent, mais le langage employé par la commission (...) nuit gravement à l'image du club et, plus important encore, à celle de ses propriétaires à Abou Dhabi. Un retrait de points ? Une exclusion de la Premier League ? Désormais, toutes les hypothèses sont envisageables. »

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