« Le procès du siècle » : la presse mondiale réagit au scandale de Manchester City

Le journal britannique Daily Mail a écrit : « Les huit titres de Premier League doivent être retirés à Manchester City et le club doit être relégué en division inférieure en raison de ses fraudes qui ont affecté l'histoire de ses concurrents : Manchester United et Liverpool. »

Le quotidien a poursuivi : « Le football anglais a subi des dommages irréparables et ne reviendra plus jamais comme avant. »

La chaîne britannique BBC a commenté : « L'ampleur du problème est absolument sans précédent, non seulement en Premier League, non seulement dans le football anglais, mais dans tous les sports. C'est dire l'importance et la gravité de la situation. »

Quant au journal The Sun, il a affirmé : « Ce n'est pas simplement une affaire de mauvaise conduite, mais un règlement de comptes impitoyable pour un comportement honteux aux dimensions historiques. Il n'est pas étonnant que les autres clubs souhaitent voir un bain de sang (une sanction sévère). La sanction doit être aussi sévère que le verdict est dur. »