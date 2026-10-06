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Le plan directeur à 2 milliards d’euros du stade du PSG dévoilé, alors que la décision finale approche
L’heure de vérité pour le PSG
Le PSG annoncera de manière spectaculaire, dans les semaines à venir, l’emplacement de son futur stade à l’issue d’une ultime réunion avec trois villes candidates. Évoqué pour la première fois il y a quatre ans, le projet d’un nouveau grand stade entre enfin dans une phase décisive. Selon Le Parisien, un verdict définitif concernant ce gigantesque projet d’infrastructure est désormais tout proche.
Le club de la capitale a pleinement l’intention d’annoncer son choix final à l’issue de cette réunion très attendue afin de mettre enfin un terme au suspense. Il est temps pour le PSG de prendre une décision ferme sur ce dossier complexe, exactement comme cela avait été promis à la même période l’an dernier.
- AFP
La bataille du Parc des Princes
Depuis des années, le président du club Nasser Al-Khelaifi met constamment la pression sur la mairie de Paris afin d’obtenir un achat définitif du Parc des Princes. Les propriétaires ont la ferme intention de transformer cette enceinte historique en un stade modernisé et agrandi, entouré d’un environnement dédié aux couleurs du club de la capitale. La porte semblait s’ouvrir lors de la récente campagne municipale, mais la réalité du prix final, des coûts réels et du projet d’aménagement s’est révélée bien différente.
Malgré ces obstacles, la mairie de Paris assure que les discussions « vont dans la bonne direction », selon des échos après le récent Conseil de Paris. Elle envisage un projet monumental d’aménagement urbain qui révolutionnerait complètement le paysage de la porte d’Auteuil à la porte de Saint-Cloud.
Un montant stupéfiant de 2 milliards d’euros
En coulisses, des architectes travaillent actuellement sans relâche pour présenter un projet de stade proposé avec une capacité massive de 70 000 places. Les coûts en jeu sont vertigineux, car ces plans ambitieux nécessitent de couvrir le périphérique parisien adjacent afin de construire une vaste esplanade publique. Ce nouvel espace accueillerait les bâtiments essentiels du club, un musée dédié, la boutique officielle du club, ainsi que diverses installations sportives, dont les courts de padel si chers à Al-Khelaifi.
Cette vision grandiose s’accompagne d’un prix global véritablement monumental. La facture totale, qui comprend l’achat pur et simple du stade, les vastes travaux de construction et les aménagements urbains autour du site, est estimée à 2 milliards d’euros.
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Choisir entre trois villes rivales
Si rester au Parc des Princes demeure la priorité absolue pour la plupart des supporters, le PSG ne donne aucune indication claire sur son choix futur. Les projets alternatifs situés dans les villes de banlieue de Poissy et Massy existent toujours et restent clairement envisagés. Ces deux options viables en banlieue présentent chacune des avantages et des inconvénients distincts pour l’avenir du club à long terme.
Le verdict final pourrait finalement dépendre de la conclusion d’un accord définitif avec la mairie de Paris sur une vente permanente. Les autorités locales ont d’abord refusé de vendre le stade purement et simplement, mais elles devront probablement céder pour permettre au Qatar d’acheter la légendaire enceinte parisienne et de garder l’équipe chez elle.
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