Le PSG annoncera de manière spectaculaire, dans les semaines à venir, l’emplacement de son futur stade à l’issue d’une ultime réunion avec trois villes candidates. Évoqué pour la première fois il y a quatre ans, le projet d’un nouveau grand stade entre enfin dans une phase décisive. Selon Le Parisien, un verdict définitif concernant ce gigantesque projet d’infrastructure est désormais tout proche.

Le club de la capitale a pleinement l’intention d’annoncer son choix final à l’issue de cette réunion très attendue afin de mettre enfin un terme au suspense. Il est temps pour le PSG de prendre une décision ferme sur ce dossier complexe, exactement comme cela avait été promis à la même période l’an dernier.