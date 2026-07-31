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Le père de la star d'Everton répond aux affirmations selon lesquelles il a accepté un transfert cet été chez le géant de la Saudi Pro League, Al-Hilal
Al Hilal poursuit Ndiaye
Le géant de la Saudi Pro League, Al-Hilal, pousserait fortement pour recruter l’ailier d’Everton Ndiaye afin de renforcer les options offensives de Simone Inzaghi cet été. Selon le média espagnol Marca, Al-Hilal a identifié Ndiaye comme une cible prioritaire pour les couloirs grâce à sa flexibilité tactique. Parallèlement, un autre rapport du journal saoudien Asharq Al-Awsat révèle que le club est prêt à séduire le joueur de 26 ans avec un lucratif package salarial de 270 000 £ par semaine.
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Le père rejette les rumeurs saoudiennes
Réagissant aux spéculations grandissantes autour d’un transfert, le père du joueur, Mouhamadou Abdoulaye Ndiaye, a apporté une mise au point ferme pour couper court aux rumeurs. Dans un entretien cité par le média sénégalais wiwsport.com, il a confirmé avoir parlé directement avec son fils au sujet de l’offre venue du Moyen-Orient : « De nombreuses personnes m’ont appelé pour me dire qu’Iliman allait partir. Mais rassurez-vous, il ne va nulle part. »
Abdoulaye a poursuivi : « Il m’a appelé ce matin. Je l’ai même taquiné avec quelques mots en arabe, et nous en avons ri. Il m’a fait savoir qu’il n’avait aucune intention d’aller en Arabie saoudite. »
Ndiaye vise la réussite sportive
Depuis son arrivée à Everton en provenance de Marseille en juillet 2024, dans le cadre d’un contrat de cinq ans, Ndiaye, qui totalise 44 buts et 23 passes décisives au cours de sa carrière, donne la priorité à sa progression sportive et à ses ambitions internationales plutôt qu’au gain financier, selon son père.
Abdoulaye a ajouté : « Il a encore des projets. Il sait qu’il doit continuer à travailler encore plus dur. Le Sénégal a besoin de lui, tout comme il a besoin du Sénégal. Tout ce qu’il fait aujourd’hui, il le fait pour son pays. Il sait qu’il peut y gagner beaucoup d’argent, mais il pense aussi que son niveau pourrait baisser.
« Ce n’est pas le genre à faire passer l’argent avant sa carrière. Son objectif est de remporter une autre Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, de gagner la Coupe du monde et, un jour, de devenir Ballon d’Or. C’est ce qui le motive aujourd’hui. »
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Everton conserve son attaquant clé
Cette position ferme apporte un réconfort bienvenu à Everton, qui cherche à conserver un atout offensif majeur à l’approche de la nouvelle saison. La direction du club se retrouve en position de force, le joueur étant lié par un contrat de longue durée à Goodison Park. Ndiaye va désormais chercher à rester un élément clé pour Everton, qui débutera sa saison de Premier League à domicile contre Crystal Palace le 22 août.
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