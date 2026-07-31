Depuis son arrivée à Everton en provenance de Marseille en juillet 2024, dans le cadre d’un contrat de cinq ans, Ndiaye, qui totalise 44 buts et 23 passes décisives au cours de sa carrière, donne la priorité à sa progression sportive et à ses ambitions internationales plutôt qu’au gain financier, selon son père.

Abdoulaye a ajouté : « Il a encore des projets. Il sait qu’il doit continuer à travailler encore plus dur. Le Sénégal a besoin de lui, tout comme il a besoin du Sénégal. Tout ce qu’il fait aujourd’hui, il le fait pour son pays. Il sait qu’il peut y gagner beaucoup d’argent, mais il pense aussi que son niveau pourrait baisser.

« Ce n’est pas le genre à faire passer l’argent avant sa carrière. Son objectif est de remporter une autre Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, de gagner la Coupe du monde et, un jour, de devenir Ballon d’Or. C’est ce qui le motive aujourd’hui. »