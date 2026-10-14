Un nouveau Pérouse, né à quelques jours du premier rendez-vous officiel de la saison et « assemblé » pour redonner au public le plaisir de venir au stade. S’est récemment conclue l’opération qui a permis à Alessandro Gaucci, par l’intermédiaire du groupe « ArenaCuri », de prendre le contrôle du club et d’en devenir ainsi la principale figure publique. En attendant de pouvoir en prendre la présidence. Un retour vers le passé pour les supporters de Pérouse qui, tant d’années plus tard, gardent encore en mémoire les exploits de son père Luciano, patron du Grifo dei Miracoli dont les rangs ont notamment accueilli Hidetoshi Nakata, Milan Rapaic et Zisis Vryzas.
Le nouveau Perugia d’Alessandro Gaucci : spectacle, renaissance, polémiques et suspension
LE CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Le consortium et Javier Faroni, désormais ancien numéro un du club, avaient signé « le contrat préliminaire pour la cession de la totalité des parts » le 3 août dernier, afin de permettre à la nouvelle direction d’agir immédiatement sur le marché des transferts et de bâtir une équipe capable d’être compétitive en Lega Pro et de lutter pour les places en play-offs. « Nous devons reconstruire presque entièrement l’effectif, il ne reste pas beaucoup de joueurs », avait déclaré Gaucci. Sur le banc, à la place de Giovanni Tedesco, limogé (figure emblématique du club, avec 183 apparitions au total sous le maillot blanc et rouge), Aimo Diana a été nommé et de nombreux renforts ont été mis à sa disposition en peu de temps.
Les renforts pour Diana
La direction a notamment voulu bâtir un vestiaire mêlant des joueurs expérimentés, capables d’apporter d’emblée une contribution concrète à l’équipe, et de jeunes espoirs à faire progresser et à valoriser. Parmi les premiers figurent le milieu de terrain de 32 ans Elvis Kabashi (qui a déjà travaillé avec Diana à Renate et à Reggio d’Émilie), l’attaquant de 30 ans Pelle van Amersfoort (ancien joueur de Heerenveen) et le joueur de couloir de 28 ans Andrea Cisco (prêté par l’Union Brescia). Le gardien Radoslaw Zelezny (en provenance de l’AS Rome), le latéral gauche Dimitar Papazov (Bologne) et le milieu défensif Gabriele Conti (en provenance de la Fiorentina) ont, eux, 20 ans.
LES PERFORMANCES DE PÉROUSE
La première sortie, le 15 août à l’occasion du premier tour de la Coupe d’Italie, a été ratée et s’est soldée par une élimination de la compétition. En championnat, en revanche, les Ombriens ont bien démarré, enchaînant trois résultats positifs consécutifs : deux victoires contre l’Ostiamare et le Pineto, entrecoupées d’un match nul sur le terrain de la Vis Pesaro. Par la suite, trois défaites de suite sont arrivées face au Ravenna, au Spezia et au Grosseto avant les victoires contre la Reggiana et le Gubbio. Dimanche, enfin, les hommes de Diana ont été battus par le Vado au terme d’un match qui a suscité plusieurs polémiques et provoqué la colère de Gaucci envers l’arbitre Vincenzi (« il n’était pas de bonne foi »). Des propos qui ont coûté cher à Gaucci lui-même, suspendu pour trois mois par le juge sportif.
LA PLACE AU CLASSEMENT ET LES PERSPECTIVES D’AVENIR
Pérouse occupe actuellement la huitième place du groupe B de Serie C avec 13 points, à une distance astronomique du leader, Spezia (25), mais toujours en pleine zone des play-offs. La direction espère que les performances de l’équipe s’amélioreront au fil des semaines, en attendant le mercato hivernal. « La session de janvier sera importante », avait déclaré Gaucci en août. « Si nous sommes en haut du classement, nous avons déjà convenu avec les associés que nous remettrons la main au portefeuille pour donner un nouvel élan. Nous devons recommencer à rêver. » Gaucci a également injecté 800 000 euros dans les caisses du club afin d’assainir les comptes et de garantir sa stabilité économique et financière. À l’avenir, le projet devrait s’élargir avec la création d’une académie internationale et la construction d’un terrain couvert. Pérouse a fait un bond dans le passé pour rêver d’un avenir glorieux dans le sillage de la famille Gaucci. Les polémiques et les shows en conférence de presse ne manqueront certainement pas.
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