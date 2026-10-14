Pérouse occupe actuellement la huitième place du groupe B de Serie C avec 13 points, à une distance astronomique du leader, Spezia (25), mais toujours en pleine zone des play-offs. La direction espère que les performances de l’équipe s’amélioreront au fil des semaines, en attendant le mercato hivernal. « La session de janvier sera importante », avait déclaré Gaucci en août. « Si nous sommes en haut du classement, nous avons déjà convenu avec les associés que nous remettrons la main au portefeuille pour donner un nouvel élan. Nous devons recommencer à rêver. » Gaucci a également injecté 800 000 euros dans les caisses du club afin d’assainir les comptes et de garantir sa stabilité économique et financière. À l’avenir, le projet devrait s’élargir avec la création d’une académie internationale et la construction d’un terrain couvert. Pérouse a fait un bond dans le passé pour rêver d’un avenir glorieux dans le sillage de la famille Gaucci. Les polémiques et les shows en conférence de presse ne manqueront certainement pas.