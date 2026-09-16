Alors que le Barça est à la recherche d'un attaquant complet aux qualités d'une star mondiale, la solution était entre ses mains l'été dernier, mais il l'a laissée filer. Telle est la conclusion qu'a fait éclater Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, en vantant les mérites du joyau brésilien Joao Pedro, ancienne cible des Blaugranas qui s'est aujourd'hui imposé comme l'une des figures marquantes de la Premier League.
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