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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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« Le nouveau Benzema » : Xabi Alonso se félicite de l'échec du Barça dans le dossier João Pedro

X. Alonso
Chelsea
Brentford vs Chelsea
Brentford
Premier League
J. Pedro
K. Benzema
Espagne
Angleterre
Brésil
France

Éloge particulier

Alors que le Barça est à la recherche d'un attaquant complet aux qualités d'une star mondiale, la solution était entre ses mains l'été dernier, mais il l'a laissée filer. Telle est la conclusion qu'a fait éclater Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, en vantant les mérites du joyau brésilien Joao Pedro, ancienne cible des Blaugranas qui s'est aujourd'hui imposé comme l'une des figures marquantes de la Premier League.

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  • Du buteur du Barça à la nouvelle star de Chelsea

    João Pedro a revêtu le maillot bleu à l'été 2025 au moment idéal pour devenir champion de la Coupe du monde des clubs, inscrivant trois buts en trois matches, dont un en finale face au Paris Saint-Germain (3-0), quelques jours après l'annonce de son transfert pour 70 millions d'euros en provenance de Brighton.

    Malgré une saison difficile de Chelsea en 2025-2026 et l'échec dans la qualification pour l'Europe, le Brésilien de 24 ans a dépassé toutes les attentes avec 20 buts et 6 passes décisives en 50 matches, et pourtant il a été écarté de manière surprenante de la sélection du Brésil pour la Coupe du monde.

    Mais avec le début de la saison 2026-2027, João Pedro a explosé : deux buts et quatre passes décisives lors des trois premiers matches de championnat, ce qui a conduit Carlo Ancelotti à le rappeler en sélection du Brésil lors de la trêve de septembre, et à être sacré meilleur joueur du championnat anglais pour le mois d'août.

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  • Deco était au courant : 70 millions ont tranché la bataille

    La performance éblouissante du Brésilien rappelle à quel point le Barça est précis dans la détection des talents. En effet, à la mi-mai dernier, et comme l'a révélé le journal espagnol « AS », le directeur sportif Deco a rencontré à Londres les agents du joueur, et João Pedro était ouvert à un transfert au Camp Nou.

    Mais le montant versé par Chelsea en juillet 2025 a influé sur l'évaluation du Barça, et avec le recul de l'intérêt du club catalan, Chelsea a agi rapidement et l'a sécurisé avec un nouveau contrat jusqu'en 2032, assorti d'une option de prolongation de deux ans et d'une importante augmentation de salaire.

  • Xavi : João Pedro ressemble à Benzema

    Lors d'une conférence de presse avant la rencontre face à Hull City, Xabi Alonso n'a pas hésité à faire un vibrant éloge de son attaquant, le plaçant au rang d'Erling Haaland parmi les meilleurs buteurs de Premier League.

    L'entraîneur de Chelsea a déclaré : « Il me rappelle Karim Benzema à bien des égards. Il est bon dans la surface comme en dehors, il sait se déplacer sur sa gauche, il est bon dans le jeu aérien, c'est un joueur complet, intelligent, et il a encore beaucoup à développer, mais il possède de nombreuses qualités exceptionnelles. »

    Le technicien des Blues a ajouté : « Si l'on compte le nombre d'attaquants remarquables en Premier League, je suis certain que João en fait partie. Et Haaland aussi, sans aucun doute. »

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  • Briser la malédiction du numéro 9

    Avec son but et sa passe décisive face à Hull City (2-2), il a porté son total à 6 contributions décisives en 4 matches seulement, brisant ainsi la fameuse malédiction du numéro 9 à Stamford Bridge, à laquelle avaient succombé Torres, Falcao, Morata, Higuain, Lukaku et Aubameyang.

    Xabi a conclu ses propos au sujet de la déception de son ancien joueur, non convoqué pour le Mondial : « Son niveau était absolument remarquable, non seulement sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan de sa personnalité, de sa maturité et de son ambition. Il a cette année un objectif clair : réaliser une saison de qualité et être candidat au trophée de meilleur joueur du mois, et pas seulement ce mois-ci, mais durant plusieurs des mois à venir. »

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