João Pedro a revêtu le maillot bleu à l'été 2025 au moment idéal pour devenir champion de la Coupe du monde des clubs, inscrivant trois buts en trois matches, dont un en finale face au Paris Saint-Germain (3-0), quelques jours après l'annonce de son transfert pour 70 millions d'euros en provenance de Brighton.

Malgré une saison difficile de Chelsea en 2025-2026 et l'échec dans la qualification pour l'Europe, le Brésilien de 24 ans a dépassé toutes les attentes avec 20 buts et 6 passes décisives en 50 matches, et pourtant il a été écarté de manière surprenante de la sélection du Brésil pour la Coupe du monde.

Mais avec le début de la saison 2026-2027, João Pedro a explosé : deux buts et quatre passes décisives lors des trois premiers matches de championnat, ce qui a conduit Carlo Ancelotti à le rappeler en sélection du Brésil lors de la trêve de septembre, et à être sacré meilleur joueur du championnat anglais pour le mois d'août.