« Le moment est venu » : Lionel Messi lâche une bombe émotionnelle pour confirmer sa retraite avec l'Argentine

Messi a révélé qu’il avait initialement rédigé son message d’adieu le 21 juillet, deux jours après la finale de la Coupe du monde 2026. Cependant, le décès de son père, Jorge Messi, à l’âge de 68 ans, le 8 août à Rosario, a renforcé son choix.

« J’ai écrit ces mots le 21 juillet, deux jours après la finale. Aujourd’hui, après ce qui est arrivé à mon père, je suis encore plus convaincu qu’avant », a-t-il écrit sur Instagram.

« C’était une décision douloureuse, et qui l’est encore au fond de moi, mais je comprends que le moment est venu. Je vous jure que j’ai toujours tout donné, pas seulement ces dernières années quand nous avons tout gagné, mais avant cela aussi. J’ai toujours lutté et tout laissé sur le terrain pour ce maillot, pour vous apporter de la joie et vous rendre fiers d’être Argentins à travers le football.

« Je pars avec la tranquillité d’esprit et la fierté de vous avoir offert, avec mes coéquipiers, des moments dont nous ne faisions autrefois que rêver. Ce fut une expérience incroyable de vivre cela avec vous tous. Je vous aime ! Merci, Dieu, de m’avoir fait argentin. »



