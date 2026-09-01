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« Le moment est venu » : Lionel Messi lâche une bombe émotionnelle pour confirmer sa retraite avec l'Argentine
Messi prend sa retraite internationale avec l’Argentine
Messi a officiellement annoncé sa retraite internationale avec l’équipe d’Argentine à l’âge de 39 ans. L’emblématique capitaine a confirmé la nouvelle dans une publication émouvante sur les réseaux sociaux, accompagnée d’une note manuscrite rédigée en espagnol. Messi se retire en tant que meilleur buteur masculin de l’histoire du football sud-américain et recordman de son pays en nombre de buts comme de sélections.
Il a inscrit 125 buts en 207 sélections au cours d’une extraordinaire carrière internationale, marquée par six Coupes du monde. Cette décision marque la fin d’une époque légendaire pour l’Argentine. Après avoir mené son pays jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne, Messi laisse derrière lui un héritage inégalé sur la scène mondiale.
La mort de son père scelle une décision chargée d’émotion
Messi a révélé qu’il avait initialement rédigé son message d’adieu le 21 juillet, deux jours après la finale de la Coupe du monde 2026. Cependant, le décès de son père, Jorge Messi, à l’âge de 68 ans, le 8 août à Rosario, a renforcé son choix.
« J’ai écrit ces mots le 21 juillet, deux jours après la finale. Aujourd’hui, après ce qui est arrivé à mon père, je suis encore plus convaincu qu’avant », a-t-il écrit sur Instagram.
« C’était une décision douloureuse, et qui l’est encore au fond de moi, mais je comprends que le moment est venu. Je vous jure que j’ai toujours tout donné, pas seulement ces dernières années quand nous avons tout gagné, mais avant cela aussi. J’ai toujours lutté et tout laissé sur le terrain pour ce maillot, pour vous apporter de la joie et vous rendre fiers d’être Argentins à travers le football.
« Je pars avec la tranquillité d’esprit et la fierté de vous avoir offert, avec mes coéquipiers, des moments dont nous ne faisions autrefois que rêver. Ce fut une expérience incroyable de vivre cela avec vous tous. Je vous aime ! Merci, Dieu, de m’avoir fait argentin. »
Mettre fin à la disette pour tout gagner
Le parcours de Messi avec l’Argentine a été une histoire dramatique de persévérance avant le triomphe international ultime. Il avait auparavant annoncé sa retraite internationale en 2016 après avoir perdu trois finales majeures consécutives, avant de revenir sur sa décision peu après.
Ce retour a ouvert la voie à la gloire, Messi jouant un rôle essentiel pour mettre fin à 28 ans de disette de titres pour l’Argentine avec le sacre en Copa America 2021. Il a ensuite conservé le trophée en 2024.
Son moment de gloire est arrivé au Qatar 2022, lorsqu’il a mené l’Argentine à sa première Coupe du monde en 36 ans, la troisième de son histoire. Sa campagne internationale s’est conclue quatre ans plus tard après une nouvelle apparition en finale.
- (C)Getty Images
Passage de témoin à la prochaine génération
L’attaquant légendaire a exprimé sa profonde gratitude envers sa famille, ses entraîneurs, les dirigeants et ses coéquipiers pour avoir partagé son parcours de 20 ans. Il a également remercié les supporters pour leur affection, dans les bons comme dans les mauvais moments. Messi se met désormais en retrait pour regarder l’avenir de l’Argentine se dessiner en tant que supporter plutôt qu’en tant que talisman.
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