Le moment de vérité : les lecteurs de Kooora pronostiquent le vainqueur du Ballon d'Or

À l'approche de l'heure de vérité, l'attente ne se limite pas aux joueurs en lice pour le Ballon d'Or, ni ne s'arrête aux pronostics des journalistes et des analystes, mais s'étend également aux supporters qui ont suivi une saison riche en compétition, et qui ont eux aussi leurs noms favoris et leurs propres calculs quant à l'identité du lauréat de la plus importante distinction individuelle du football.
Après l'engouement suscité par le sujet du vote des rédacteurs de Kooora sur le lauréat du Ballon d'Or (à lire en cliquant ici), les demandes des lecteurs sont venues ouvrir la porte à une nouvelle expérience, dont le public est cette fois le protagoniste et le détenteur du dernier mot.