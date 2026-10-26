Le moment de vérité : les lecteurs de Kooora pronostiquent le vainqueur du Ballon d'Or

En réponse aux demandes et aux commentaires des lecteurs, le site Kooora ouvre le champ à ses abonnés pour participer au pronostic de l'identité du vainqueur du Ballon d'Or, à travers les commentaires sur ce sujet, dans l'opportunité d'exprimer leurs opinions et de partager leurs nominations avant l'annonce officielle du nom du lauréat de la récompense.

Et l'idée est simple : écrivez dans les commentaires le nom du joueur dont vous pronostiquez la victoire au Ballon d'Or, et partagez avec nous les raisons de votre choix si vous le souhaitez.

Penchez-vous en faveur de Kylian Mbappé ? Ou estimez-vous que Harry Kane, Lamine Yamal ou l'un des autres candidats aura le dernier mot ? Ou bien avez-vous un autre nom que vous pensez capable de trancher la course ?

Nous ne voulons pas imposer un nom en particulier ni orienter les choix des lecteurs vers un candidat précis, mais nous laissons l'espace ouvert à tous, afin que le résultat soit un véritable reflet des pronostics partagés par les abonnés du site.



