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Le moment de vérité : les lecteurs de Kooora pronostiquent le vainqueur du Ballon d'Or

FEATURES
H. Kane
L. Yamal
Kylian Mbappé
L. Messi
K. Kvaratskhelia
Angleterre
Espagne
France
Argentine
Géorgie

Qui recevra ce grand honneur ?

À l'approche de l'heure de vérité, l'attente ne se limite pas aux joueurs en lice pour le Ballon d'Or, ni ne s'arrête aux pronostics des journalistes et des analystes, mais s'étend également aux supporters qui ont suivi une saison riche en compétition, et qui ont eux aussi leurs noms favoris et leurs propres calculs quant à l'identité du lauréat de la plus importante distinction individuelle du football.

Après l'engouement suscité par le sujet du vote des rédacteurs de Kooora sur le lauréat du Ballon d'Or (à lire en cliquant ici), les demandes des lecteurs sont venues ouvrir la porte à une nouvelle expérience, dont le public est cette fois le protagoniste et le détenteur du dernier mot.

  • C'est au tour cette fois des lecteurs de Kooora

    En réponse aux demandes et aux commentaires des lecteurs, le site Kooora ouvre le champ à ses abonnés pour participer au pronostic de l'identité du vainqueur du Ballon d'Or, à travers les commentaires sur ce sujet, dans l'opportunité d'exprimer leurs opinions et de partager leurs nominations avant l'annonce officielle du nom du lauréat de la récompense.

    Et l'idée est simple : écrivez dans les commentaires le nom du joueur dont vous pronostiquez la victoire au Ballon d'Or, et partagez avec nous les raisons de votre choix si vous le souhaitez.

    Penchez-vous en faveur de Kylian Mbappé ? Ou estimez-vous que Harry Kane, Lamine Yamal ou l'un des autres candidats aura le dernier mot ? Ou bien avez-vous un autre nom que vous pensez capable de trancher la course ?

    Nous ne voulons pas imposer un nom en particulier ni orienter les choix des lecteurs vers un candidat précis, mais nous laissons l'espace ouvert à tous, afin que le résultat soit un véritable reflet des pronostics partagés par les abonnés du site.


  • Après l'annonce du vainqueur : nous reviendrons vers vous avec les résultats

    L'expérience ne s'arrêtera pas à la collecte des commentaires. Après l'annonce officielle du vainqueur du Ballon d'Or, Kooora reviendra sur les contributions parvenues à ce sujet, afin de recenser les pronostics des lecteurs et de connaître le nombre de participants qui ont vu juste dans leur choix, comparé à ceux qui ont proposé d'autres noms.

    Nous nous emploierons à convertir ces pronostics en pourcentages approximatifs illustrant l'ampleur du soutien dont a bénéficié chaque candidat parmi les participants, tout en calculant le pourcentage de lecteurs qui ont correctement pronostiqué le nom du véritable lauréat.

    Dans un sujet distinct, nous publierons le bilan de cette expérience afin de révéler quels noms ont dominé les pronostics des lecteurs, à combien s'est élevé le pourcentage de pronostics corrects, et si le public de Kooora a réussi à décrypter la scène avant le moment décisif, ou si le résultat final est venu démentir la majorité des nominations.

  • Partagez vos pronostics dès maintenant

    La balle est dans votre camp ! Écrivez le nom de votre favori pour remporter le Ballon d'Or dans les commentaires, et suivez avec nous ce que révéleront les résultats après l'annonce officielle.

    Vos pronostics pourraient être plus proches de la réalité que vous ne le pensez, et la surprise pourrait porter un nom qui n'a pas recueilli le plus grand soutien.

    Dans tous les cas, vos participations constitueront une part précieuse d'une expérience interactive dont nous vous communiquerons les résultats et les chiffres, pour voir ensemble dans quelle mesure les lecteurs de Kooora ont su anticiper l'identité du lauréat du trophée.



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