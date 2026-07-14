En marge du rassemblement à Milanello, Amorim a eu un long échange sur le mercato avec Cardinale, Gardiner et Almstadt. Un des points clés : recruter un joueur polyvalent, capable d’occuper les deux côtés d’un milieu à quatre.
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Le Milan AC finalise le transfert d’Estupinan à Aston Villa et prépare déjà une offensive pour recruter Mazraoui
MAZRAOUI, LE FAVORI
Pour renforcer les ailes, un nom fait particulièrement envie : celui de Noussair Mazraoui, joueur polyvalent de Manchester United et de la sélection marocaine. L’entraîneur portugais le connaît bien, ayant déjà travaillé avec lui, et l’apprécie pour sa polyvalence, puisqu’il peut évoluer aussi bien à droite qu’à gauche. Zlatan Ibrahimović, qui le connaît depuis longtemps, a d’ailleurs publiquement salué ses performances lors de la Coupe du monde en cours. Mazraoui figure en tête d’une short-list de trois ou quatre joueurs possédant ce profil.
Grâce aux fonds d’Estupinan, le club renforce son effectif.
La stratégie de l’AC Milan est limpide : vendre Estupinan puis, avec les fonds dégagés, recruter Mazraoui. Concernant l’ailier équatorien, dont le départ est acté puisqu’il ne rentre pas dans les plans du club, des discussions sont en cours avec Aston Villa : la demande s’élève à 20 millions d’euros, mais les Villains souhaitent payer moins. Estupinan est une demande précise d’Unai Emery, qui l’a déjà entraîné à Villarreal : les parties se montrent optimistes quant à la conclusion d’un accord.
MANCHESTER UNITED DOIT CONVAINCRE
Une fois Estupinan cédé (une affaire que le Milan compte régler rapidement), Cardinale ira frapper à la porte d'un Manchester United qui ne semble pas particulièrement favorable au départ de Mazraoui. Connaître la volonté du joueur sera essentiel : s'il se montre ouvert à l'idée d'un transfert au Milan, il demandera lui-même son départ aux Red Devils.
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