Pour renforcer les ailes, un nom fait particulièrement envie : celui de Noussair Mazraoui, joueur polyvalent de Manchester United et de la sélection marocaine. L’entraîneur portugais le connaît bien, ayant déjà travaillé avec lui, et l’apprécie pour sa polyvalence, puisqu’il peut évoluer aussi bien à droite qu’à gauche. Zlatan Ibrahimović, qui le connaît depuis longtemps, a d’ailleurs publiquement salué ses performances lors de la Coupe du monde en cours. Mazraoui figure en tête d’une short-list de trois ou quatre joueurs possédant ce profil.