« Le meilleur du monde » : le rêve de Zverev à Wimbledon s'écroule face à Sinner, son bête noire

Alexander Zverev a serré contre lui son trophée de consolation en argent, saluant d’un geste les encouragements du chancelier fédéral Friedrich Merz. Sur le « gazon sacré » de Wimbledon, où la princesse Kate assistait à la cérémonie, la star allemande du tennis a rapidement retrouvé le sourire malgré la déception. « Je ne t’aime plus trop, en quelque sorte », a lancé le Hambourgeois avec un clin d’œil à son redoutable adversaire Jannik Sinner, qui avait anéanti son rêve de remporter le titre le plus prestigieux du tennis.
« Malheureusement, ça n’a pas marché. Félicitations à toi, Jannik », a ajouté Zverev, tout en tenant dans sa main la coupe d’argent du finaliste. « Il a encore montré pourquoi il est le meilleur joueur du monde. C’était un plaisir de partager le Court Central avec toi. C’est un grand honneur d’être ici. »