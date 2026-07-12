« Le meilleur du monde » : le rêve de Zverev à Wimbledon s'écroule face à Sinner, son bête noire

Sinner a ensuite adressé des mots chaleureux à son adversaire, qui s'est cette fois montré presque à sa hauteur. « Tu as atteint un objectif : remporter un Grand Chelem. Tu y es parvenu à Paris. Mais si tu continues à jouer comme ça, je suis sûr que tu remporteras aussi ce titre chez toi. Continue comme ça », a déclaré Sinner : « Je sais qu'un autre de tes objectifs est de devenir numéro un mondial. Tu en es très proche, mais il faut rester prudent. »

Sous les yeux du chancelier fédéral Merz, ainsi que de Kate et du prince William, Zverev aurait pu devenir le troisième Allemand seulement, après le triple champion Boris Becker et Stich, à triompher dans le quartier londonien de SW19. Mais l’attente pleine d’espoir se poursuit. Tous sexes confondus, c’est Angelique Kerber qui a remporté le dernier titre au All England Club, en 2018.

Après son exploit libérateur à Paris, Zverev était arrivé à Wimbledon avec une confiance renouvelée et « un sentiment différent ». Sur ce gazon où il s’était jusqu’alors toujours montré désespéré et n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale. Cette fois-ci, le rêve n’a éclaté qu’en finale. Pour l’Allemand, il s’agissait toutefois déjà de sa quatrième défaite en cinq finales du Grand Chelem.