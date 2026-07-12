Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
ALEXANDER ZVEREVGetty Images
SID

Traduit par

« Le meilleur du monde » : le rêve de Zverev à Wimbledon s'écroule face à Sinner, son bête noire

Le grand rêve s'est envolé : Alexander Zverev s'incline en finale de Wimbledon face à Jannik Sinner.

Alexander Zverev a serré contre lui son trophée de consolation en argent, saluant d’un geste les encouragements du chancelier fédéral Friedrich Merz. Sur le « gazon sacré » de Wimbledon, où la princesse Kate assistait à la cérémonie, la star allemande du tennis a rapidement retrouvé le sourire malgré la déception. « Je ne t’aime plus trop, en quelque sorte », a lancé le Hambourgeois avec un clin d’œil à son redoutable adversaire Jannik Sinner, qui avait anéanti son rêve de remporter le titre le plus prestigieux du tennis.

« Malheureusement, ça n’a pas marché. Félicitations à toi, Jannik », a ajouté Zverev, tout en tenant dans sa main la coupe d’argent du finaliste. « Il a encore montré pourquoi il est le meilleur joueur du monde. C’était un plaisir de partager le Court Central avec toi. C’est un grand honneur d’être ici. »

  • 35 jours après son sacre à Roland-Garros, Zverev a manqué l’occasion d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire du tennis. Il s'est incliné lors d'une finale palpitante sur le score de 7-6 (9-7), 6-7 (2-7), 3-6, 4-6 face au nouveau et ancien champion Sinner, encaissant ainsi sa dixième défaite consécutive face au dominateur du Tyrol du Sud – et laissant passer l'occasion de se couronner nouveau « roi » du classique sur gazon, 35 ans après Michael Stich.

    « Même si nous avons perdu cette finale, ces deux derniers mois ont été incroyables », a conclu Zverev sur une note conciliante. Quelques minutes plus tôt, l’Allemand s’était jeté dans les bras de Sinner au filet et l’avait félicité avec fair-play. Sinner est ensuite allé recevoir les félicitations dans sa loge, tandis que Zverev arpentait le court, le regard vide – il semblait d’ailleurs un peu désemparé.

    • Publicité
  • JANNIK SINNER Getty Images

    Jannik Sinner à propos d’Alexander Zverev : « Tu n’es pas loin du but »

    Sinner a ensuite adressé des mots chaleureux à son adversaire, qui s'est cette fois montré presque à sa hauteur. « Tu as atteint un objectif : remporter un Grand Chelem. Tu y es parvenu à Paris. Mais si tu continues à jouer comme ça, je suis sûr que tu remporteras aussi ce titre chez toi. Continue comme ça », a déclaré Sinner : « Je sais qu'un autre de tes objectifs est de devenir numéro un mondial. Tu en es très proche, mais il faut rester prudent. »

    Sous les yeux du chancelier fédéral Merz, ainsi que de Kate et du prince William, Zverev aurait pu devenir le troisième Allemand seulement, après le triple champion Boris Becker et Stich, à triompher dans le quartier londonien de SW19. Mais l’attente pleine d’espoir se poursuit. Tous sexes confondus, c’est Angelique Kerber qui a remporté le dernier titre au All England Club, en 2018.

    Après son exploit libérateur à Paris, Zverev était arrivé à Wimbledon avec une confiance renouvelée et « un sentiment différent ». Sur ce gazon où il s’était jusqu’alors toujours montré désespéré et n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale. Cette fois-ci, le rêve n’a éclaté qu’en finale. Pour l’Allemand, il s’agissait toutefois déjà de sa quatrième défaite en cinq finales du Grand Chelem.

  • Alexander Zverev Wimbledongetty

    Alexander Zverev manque plusieurs occasions d'entrer dans les annales

    Zverev aurait été le premier joueur de l'ère Open (depuis 1968) à conquérir un deuxième titre dès le Grand Chelem suivant son premier. Le joueur de 29 ans aurait également été le 14e joueur de l'histoire à réussir, en quelques semaines, le « Grand Chelem de la Manche » en enchaînant deux titres en France et en Angleterre.

    En guise de consolation, il grimpe tout de même à la deuxième place du classement mondial, atteinte grâce à sa qualification pour la finale, et empoche une prime de 2,11 millions d’euros. Sinner, de son côté, a brillamment rebondi après son élimination surprise au deuxième tour de Roland-Garros et touche 4,22 millions d’euros pour son cinquième titre du Grand Chelem.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Alexander Zverev est sorti blessé et a manifesté sa frustration.

    Dès l’entame, Zverev a imposé sa puissance avec un service fulgurant malgré le vent, tandis que Sinner peinait à trouver son rythme. Le premier set s’est joué au tie-break : après 14 jeux perdus d’affilée, Zverev a enfin percé la défense de son adversaire d’un coup droit détonnant, avant de laisser exploser sa joie. Le deuxième acte a également filé jusqu’au bout, mais cette fois, c’est Sinner qui a pris le dessus.

    L’Italien était désormais pleinement dans le match. Zverev s’est néanmoins créé une occasion de break – et a vécu un moment de grande frayeur lorsqu’il a glissé, s’est fait une entorse au genou et s’est retrouvé allongé sur le gazon, le visage déformé par la douleur. Sinner s’est immédiatement précipité vers son adversaire, qui a heureusement pu continuer à jouer. Son langage corporel s’est alors dégradé et, après avoir concédé le premier break, il a jeté sa raquette au sol dans un accès de frustration. Dans la quatrième manche, il n’a pu inverser la tendance et a finalement cédé, concluant la rencontre sur une défaite.