La Fédération burkinabè de football (FBF) a également publié un communiqué officiel confirmant les problèmes logistiques qui ont suscité d’importantes hésitations au sein du groupe.

Détaillant l’annulation du vol charter et les efforts compliqués pour faire partir l’équipe du Maroc, la FBF a confirmé : « La Fédération burkinabè de football souhaite informer l’opinion publique nationale, les supporters des Etalons et ses partenaires de la situation à laquelle est actuellement confrontée la délégation burkinabè au Maroc, dans le cadre du déplacement à Buenos Aires pour le match amical international entre l’Argentine et le Burkina Faso, prévu le dimanche 4 octobre 2026 à 00h00 GMT. »

La fédération a ensuite détaillé l’origine du retard prolongé : « Le déplacement de l’équipe nationale A a été perturbé après l’annulation, sans préavis, du vol initialement programmé le 30 septembre par la compagnie charter. Cette annulation a contraint à une réorganisation de l’itinéraire de voyage de la délégation. »

Évoquant la mobilisation menée avec les autorités gouvernementales pour résoudre la crise, la fédération a ajouté : « Depuis que cet incident s’est produit, le ministère des Sports, la Fédération et l’ambassade se sont mobilisés pour trouver, dans les plus brefs délais, une solution qui permettrait à la délégation de poursuivre son voyage vers Buenos Aires. Plusieurs options ont été étudiées pour reprogrammer le départ, mais certaines contraintes, notamment liées au temps de trajet, ont suscité des réticences parmi les joueurs. »