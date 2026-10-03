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Le match amical de l’Argentine reste incertain malgré le vol privé de vendredi soir pris par le Burkina Faso
De graves perturbations logistiques menacent la rencontre
Le match amical de l'Argentine prévu samedi soir contre le Burkina Faso ne tient plus qu'à un fil après d'importantes perturbations de voyage qui ont laissé la délégation visiteuse bloquée au Maroc. Le Burkina Faso est resté bloqué pendant des jours après l'annulation brutale, sans avertissement, de son vol charter initial le 30 septembre. Bien qu'un départ d'urgence ait finalement été organisé vendredi soir, un éprouvant voyage transatlantique de 24 heures ne laisse pratiquement aucun temps de récupération avant le coup d'envoi à Buenos Aires.
- ITAR-TASS
Un journaliste révèle une mutinerie interne dans le camp
Le journaliste d’investigation Romain Molina a révélé sur son compte X que plusieurs joueurs du Burkina Faso ont refusé de voyager en raison de différends internes non résolus. Soulignant l’aggravation des tensions au sein du camp d’entraînement de la sélection africaine, Molina a publié : « L’équipe nationale du Burkina Faso décollera ce soir pour l’Argentine à bord d’un vol privé pour jouer demain. Néanmoins, certains joueurs ont quitté le camp et ne feront pas le déplacement en raison de problèmes d’organisation et de certaines questions financières. »
La fédération admet une réticence croissante des joueurs
La Fédération burkinabè de football (FBF) a également publié un communiqué officiel confirmant les problèmes logistiques qui ont suscité d’importantes hésitations au sein du groupe.
Détaillant l’annulation du vol charter et les efforts compliqués pour faire partir l’équipe du Maroc, la FBF a confirmé : « La Fédération burkinabè de football souhaite informer l’opinion publique nationale, les supporters des Etalons et ses partenaires de la situation à laquelle est actuellement confrontée la délégation burkinabè au Maroc, dans le cadre du déplacement à Buenos Aires pour le match amical international entre l’Argentine et le Burkina Faso, prévu le dimanche 4 octobre 2026 à 00h00 GMT. »
La fédération a ensuite détaillé l’origine du retard prolongé : « Le déplacement de l’équipe nationale A a été perturbé après l’annulation, sans préavis, du vol initialement programmé le 30 septembre par la compagnie charter. Cette annulation a contraint à une réorganisation de l’itinéraire de voyage de la délégation. »
Évoquant la mobilisation menée avec les autorités gouvernementales pour résoudre la crise, la fédération a ajouté : « Depuis que cet incident s’est produit, le ministère des Sports, la Fédération et l’ambassade se sont mobilisés pour trouver, dans les plus brefs délais, une solution qui permettrait à la délégation de poursuivre son voyage vers Buenos Aires. Plusieurs options ont été étudiées pour reprogrammer le départ, mais certaines contraintes, notamment liées au temps de trajet, ont suscité des réticences parmi les joueurs. »
- AFP
L’Albiceleste se prépare à un match d’adieu historique
Si le match est annulé, l’Argentine se concentrera immédiatement sur sa prochaine rencontre amicale dans la capitale. Les hommes de Scaloni ont déjà à l’horizon un rendez-vous chargé d’émotion et historique contre le Bénin le mardi 6 octobre. La rencontre face à la sélection ouest-africaine devrait susciter un intérêt mondial, puisqu’elle servira de match d’adieux officiel pour l’emblématique capitaine Lionel Messi.
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