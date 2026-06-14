Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Le Maroc évolue en supériorité numérique !... La presse brésilienne met Ancelotti et ses joueurs sur la sellette

Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
C. Ancelotti
Endrick
FEATURES
Brésil
Maroc
É.-U.
Italie

L'entraîneur italien est critiqué pour sa gestion d'Endrick.

Le match nul 1-1 de la sélection brésilienne face au Maroc, lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, a provoqué de vives réactions et des critiques acerbes dans les médias brésiliens.

Ismail El-Sibari a ouvert le score pour le Maroc dès la 21e minute, avant que Vinícius Júnior n’égalise pour le Brésil à la 32e minute, au MetLife Stadium du New Jersey, samedi soir (heure de la côte Est des États-Unis).

Lire aussi

Après le précédent de la Suisse... Le Maroc en tête d'un classement inquiétant dans l'histoire de la Coupe du monde

Vidéo : Ronaldo arrive à Miami et se prépare pour la Coupe du monde à sa manière, unique en son genre.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Un départ « décevant »

    La plupart des observateurs soulignent la faiblesse du jeu collectif de la sélection brésilienne, surtout en première période, et s’interrogent sur les choix tactiques de l’entraîneur Carlo Ancelotti ainsi que sur sa gestion du match, tout en saluant le rôle de Vinícius, dont les actions ont permis à son équipe d’éviter la défaite.

    Le quotidien « Lance » a d’ailleurs qualifié le début de parcours des Auriverdes de « décevant », pointant un niveau de jeu irrégulier et une emprise jamais totale sur la rencontre.

    Elle épingle les erreurs défensives, notamment celle de Gabriel Magalhães ayant conduit au but marocain, ainsi que le manque d’impact de Lucas Paquetá et Raphinha, tous deux loin de leur meilleur niveau.

    Les changements opérés par Ancelotti n’ont pas produit l’effet escompté, et si la Seleção a évité la défaite, elle a tout de même laissé filer l’occasion de l’emporter.

    • Publicité
  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « État d'équilibre »

    De son côté, le journal « Globo » a adopté une vision plus nuancée, estimant que le résultat reflétait l'équilibre entre l'organisation collective dont a fait preuve l'équipe marocaine et la qualité individuelle de l'équipe brésilienne.

    Le journal note toutefois que la Seleção a connu une première mi-temps difficile, avant de légèrement relever la barre après la pause grâce aux ajustements d’Ancelotti.

    Plusieurs joueurs ont d’ailleurs reconnu les difficultés rencontrées : Alisson Becker a évoqué une « série d’erreurs » ayant précédé l’unique but marocain, Casemiro a admis avoir mis du temps à entrer dans le match et Danilo a concédé que la Seleção avait eu de la chance de ne pas concéder davantage de buts.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Ancelotti n’est pas courageux » : une critique qui souligne un manque de audace tactique.

    Le journal brésilien « Folha de São Paulo » a souligné la nette domination du Maroc durant de longues phases de la rencontre, estimant que la Seleção avait « énormément souffert » en début de match.

    Elle a souligné que le Maroc avait imposé sa domination « comme s'il jouait en supériorité numérique », qualifiant la première mi-temps du Brésil de « très mauvaise ».

    Si elle salue quelques ajustements tactiques opérés par Ancelotti en cours de rencontre, elle insiste : le groupe doit encore nettement progresser s’il veut postuler au titre suprême.

    Sur le plateau de l’émission « Posse de Bola » diffusée sur la plateforme « UOL », l’ancien international Walter Casagrande a été le plus sévère et a pointé du doigt l’entraîneur italien.

    Casagrande a déclaré : « Ce qui m’a déçu, c’est Carlo Ancelotti… Je lui impute entièrement le mauvais football de la sélection brésilienne. »

    Il a également critiqué le timing tardif des remplacements et le choix de ne pas aligner le jeune attaquant Endrick, déclarant : « Il (Ancelotti) manque de courage pour titulariser un joueur de 19 ans en sélection brésilienne... J'ai été désespéré de voir Endrick sur le banc sans entrer en jeu. »

    Il a enfin critiqué la décision de laisser Raphinha sur la pelouse tout au long de la rencontre malgré une prestation jugée insuffisante.

Coupe du monde
Écosse crest
Écosse
SCO
Maroc crest
Maroc
MAR
Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
Haïti crest
Haïti
HAI