Le match nul 1-1 de la sélection brésilienne face au Maroc, lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, a provoqué de vives réactions et des critiques acerbes dans les médias brésiliens.

Ismail El-Sibari a ouvert le score pour le Maroc dès la 21e minute, avant que Vinícius Júnior n’égalise pour le Brésil à la 32e minute, au MetLife Stadium du New Jersey, samedi soir (heure de la côte Est des États-Unis).

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