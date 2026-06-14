Le journal brésilien « Folha de São Paulo » a souligné la nette domination du Maroc durant de longues phases de la rencontre, estimant que la Seleção avait « énormément souffert » en début de match.
Elle a souligné que le Maroc avait imposé sa domination « comme s'il jouait en supériorité numérique », qualifiant la première mi-temps du Brésil de « très mauvaise ».
Si elle salue quelques ajustements tactiques opérés par Ancelotti en cours de rencontre, elle insiste : le groupe doit encore nettement progresser s’il veut postuler au titre suprême.
Sur le plateau de l’émission « Posse de Bola » diffusée sur la plateforme « UOL », l’ancien international Walter Casagrande a été le plus sévère et a pointé du doigt l’entraîneur italien.
Casagrande a déclaré : « Ce qui m’a déçu, c’est Carlo Ancelotti… Je lui impute entièrement le mauvais football de la sélection brésilienne. »
Il a également critiqué le timing tardif des remplacements et le choix de ne pas aligner le jeune attaquant Endrick, déclarant : « Il (Ancelotti) manque de courage pour titulariser un joueur de 19 ans en sélection brésilienne... J'ai été désespéré de voir Endrick sur le banc sans entrer en jeu. »
Il a enfin critiqué la décision de laisser Raphinha sur la pelouse tout au long de la rencontre malgré une prestation jugée insuffisante.