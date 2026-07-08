Le maintien de Messi et le projet pour la Coupe du monde… Cristiano a-t-il donné raison à Hossam Hassan ?

La Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a rapidement évolué d’un simple tournoi de football à un véritable sujet d’actualité, une semaine seulement après le coup d’envoi des phases éliminatoires.

L’élimination de Cristiano Ronaldo lors de sa dernière Coupe du monde et l’adieu prématuré de l’équipe américaine, pays hôte, ont non seulement secoué les filets mais aussi fait tanguer le marché des billets et les audiences télévisées.

Les chiffres sont sans appel : le prix d’un billet simple a chuté de 60 % et la valeur des quarts de finale s’est globalement effritée, reflet d’un désintérêt soudain sur le marché secondaire.

Au cœur de cette tempête marketing, les propos de Hossam Hassan ont fait l’effet d’un coup de tonnerre : loin de parler de stratégie technique ou d’erreurs des joueurs, le sélectionneur de l’Égypte a lancé une accusation sans détour : l’élimination de l’Égypte face à l’Argentine aurait été le prix à payer pour que Lionel Messi reste dans la compétition.

Une accusation qui ravive le débat le plus sensible de l’histoire récente de la Coupe du monde : les impératifs marketing influencent-ils les résultats des matchs ? Les données actuelles pourraient fournir une réponse pour le moins inconfortable.