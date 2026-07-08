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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Le maintien de Messi et le projet pour la Coupe du monde… Cristiano a-t-il donné raison à Hossam Hassan ?

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L. Messi
C. Ronaldo
H. Hassan
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Coupe du monde
Argentine vs Égypte
Argentine
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Égypte
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É.-U.

Les ventes de billets pour la Coupe du monde s’effondrent.

La Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a rapidement évolué d’un simple tournoi de football à un véritable sujet d’actualité, une semaine seulement après le coup d’envoi des phases éliminatoires. 

L’élimination de Cristiano Ronaldo lors de sa dernière Coupe du monde et l’adieu prématuré de l’équipe américaine, pays hôte, ont non seulement secoué les filets mais aussi fait tanguer le marché des billets et les audiences télévisées. 

Les chiffres sont sans appel : le prix d’un billet simple a chuté de 60 % et la valeur des quarts de finale s’est globalement effritée, reflet d’un désintérêt soudain sur le marché secondaire.

Au cœur de cette tempête marketing, les propos de Hossam Hassan ont fait l’effet d’un coup de tonnerre : loin de parler de stratégie technique ou d’erreurs des joueurs, le sélectionneur de l’Égypte a lancé une accusation sans détour : l’élimination de l’Égypte face à l’Argentine aurait été le prix à payer pour que Lionel Messi reste dans la compétition. 

Une accusation qui ravive le débat le plus sensible de l’histoire récente de la Coupe du monde : les impératifs marketing influencent-ils les résultats des matchs ? Les données actuelles pourraient fournir une réponse pour le moins inconfortable.

  • Chute libre des cours… Quand Ronaldo s'en va, le marché s'effondre

    Le quart de finale de la Coupe du monde prévu vendredi entre le Portugal et les États-Unis ne devait pas être qu’un simple match de 90 minutes ; il était présenté comme un produit marketing clé. 

    Selon le magazine Forbes, ce match devait offrir un affrontement entre Cristiano Ronaldo et 80 000 spectateurs dans un stade américain, garantissant guichets fermés, prix des billets en hausse sur le marché noir et contrats publicitaires se chiffrant en centaines de millions.

    Mais le scénario a basculé : la défaite 1-0 du Portugal face à l’Espagne a mis fin au parcours de Ronaldo dans la Coupe du monde, tandis que la défaite 4-1 des États-Unis face à la Belgique a éliminé le pays hôte. 

    Conséquence immédiate : le prix plancher des billets pour les matchs de l’Espagne et de la Belgique a chuté de 2 950 à 1 200 dollars en quelques heures, selon la plateforme « TicketPick ». 

    Cette baisse de 1 750 dollars par billet illustre à elle seule la « valeur marketing » de Cristiano Ronaldo, qui représentait près de 60 % du prix initial.

    • Publicité

  • La contagion s’étend à l’ensemble des quarts de finale… Le marché perd confiance.

    Les pertes ne se sont pas limitées à un seul match ; la plateforme « SetPick » a constaté une baisse des prix moyens de tous les matchs des quarts de finale de 31,5 % en une journée, et de plus de 50 % en 72 heures. 

    La plateforme souligne que ces chiffres signifient que le petit investisseur ayant acheté des billets pour les revendre a perdu la moitié de son capital en trois jours.

    Le signe le plus inquiétant est la surabondance de l’offre : le marché secondaire est passé de 28 000 à 49 000 billets mis en vente, soit une hausse considérable. 

    En marketing, on parle d’un offre qui a explosé tandis que la demande s’est évaporée : les rapports d’analystes sont unanimes, le public refusait de débourser des milliers de dollars pour assister aux matchs de la Belgique et de l’Espagne alors qu’il espérait voir Ronaldo. 

    Le départ des grandes stars prive ainsi la compétition de la « valeur ajoutée » que perçoivent aussi bien le supporter lambda que le sponsor officiel.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’influence de Ronaldo… Bien plus qu’un joueur, bien au-delà d’une sélection nationale.

    Pour comprendre cet effondrement, il faut saisir ce que Ronaldo représente sur le plan économique : il n’est pas seulement l’attaquant du Portugal, mais aussi une « star » suivie par 1,2 milliard de personnes à travers le monde. 

    Sa simple présence en quarts de finale suffit à faire grimper le tarif de la minute publicitaire de 40 % sur les marchés du Moyen-Orient et d’Asie. 

    Son départ, lui qui évolue désormais au club saoudien Al-Nassr, supprime la principale justification à la hausse des tarifs pour les diffuseurs et prive les sponsors de l’image sur laquelle ils avaient bâti leurs contrats.

    D’où l’impact ressenti sur l’ensemble de la compétition : la Coupe du monde forme un écosystème où la chute de la plus grande locomotive marketing entraîne tout le système. 

    Les chiffres montrent même que le public américain, notamment, achetait son billet pour « l’expérience Ronaldo » plus que pour « l’expérience Coupe du monde ».

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  • FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP

    La déclaration de Hossam Hassan… De la théorie du complot aux chiffres qui l’étayent

    Après la défaite 2-3 de l’Égypte face à l’Argentine et l’annulation par la VAR du but de Mostafa Zico, Hossam Hassan a livré une analyse posée : « On nous a éliminés pour que Messi et ses coéquipiers restent dans la Coupe du monde. »

    L’entraîneur des Pharaons a ensuite pointé du doigt l’arbitre français François Litxer, estimant que la rencontre avait manqué d’équité et que son équipe avait été éliminée « pour des raisons commerciales ».

    Habituellement, de telles déclarations sont perçues comme des « excuses après une élimination », mais leur timing, coïncidant avec l’effondrement du marché des billets, leur confère un poids particulier.

    Pour les spécialistes du marketing sportif, l’équation est simple : Messi incarne la « puissance douce » capable de vendre des billets après les éliminations de Ronaldo et des États-Unis, aux côtés de Kylian Mbappé, star des Bleus, et de Lamine Yamal avec l’Espagne. 

    L’élimination de l’Argentine en huitièmes de finale aurait privé la phase à élimination directe de sa principale locomotive médiatique, même si Harry Kane, la star de l’Angleterre, restait en course. 

    Reste à savoir si cet argument suffit à justifier les soupçons. Les chiffres parlent clair : la présence de Messi a maintenu les prix des billets pour les prochains matchs de l’Argentine à un niveau bien supérieur à celui, par exemple, d’Espagne-Belgique. Le marché s’en trouve donc protégé, mais la question du coût moral demeure.

  • La Coupe du monde la plus onéreuse de l’histoire affronte le spectre d’une récession… Le « Doyen » a-t-il révélé les coulisses du jeu ?

    Paradoxalement, l’édition 2026 demeure la plus onéreuse de l’histoire : le billet le moins cher pour la finale dépasse 9 000 dollars. Ce montant « théorique » varie toutefois selon les finalistes. 

    Si la France et l’Argentine atteignent l’affiche, les tarifs pourraient se maintenir ; en revanche, une finale Belgique-Suisse risquerait de provoquer un nouvel effondrement du marché secondaire.

    Preuve en est : le quart de finale Maroc-France à Foxborough affiche déjà les tarifs les plus bas, à partir de 989 dollars. 

    La présence des grandes stars explique à elle seule l’écart entre 989 et 9 000 dollars ; leur départ prouve que la « bulle marketing » du Mondial peut éclater à tout moment.

    Conclusion : les données post-Ronaldo ne valident pas définitivement la thèse de Hossam Hassan, mais elles lui donnent un contexte économique pour le moins préoccupant. 

    Quand la présence d’une seule star devient vitale pour les prix de toute une compétition, la frontière entre marketing et arbitrage s’efface. 

    La Coupe du monde est donc à l’épreuve : Messi pourra-t-il sauver la compétition sur le plan sportif comme commercial, ou les chiffres prouveront-ils que le jeu se joue désormais autant dans les bureaux que sur la pelouse ?