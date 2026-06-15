« Le long passage au purgatoire est terminé » : Lewis Hamilton acclamé « comme une divinité » après sa première victoire pour Ferrari

Gazzetta dello Sport : « Le long séjour au purgatoire de Hamilton touche à sa fin. Avec Sir Lewis, Ferrari célèbre sa résurrection après une période de disette interminable. Hamilton rappelle au monde entier qui il est et qui il a toujours été. »

La Stampa : « Le retour du roi : Hamilton est acclamé comme une divinité au milieu d’une foule en rouge. Nous avons longtemps espéré un tel jour. Le destin a voulu que ce jour ait lieu à Barcelone, là où, il y a exactement 30 ans – le 2 juin 1996 –, Michael Schumacher a commencé à écrire sa légende avec Ferrari. »

Corriere dello Sport : « Il lui a fallu une année pour s’acclimater chez Ferrari. Deux heures lui ont suffi pour rappeler au monde son véritable visage, jamais oublié. Les tifosi sont émus aux larmes. »

Corriere della Sera : « Sir Hamilton est revenu en roi de la F1 : sa personnalité, son caractère et son talent se sont même renforcés durant ces premiers mois difficiles chez Ferrari. Sa vitalité, à 41 ans, donne l’impression d’un champion intemporel. »

La Repubblica : « Hamilton, le combattant, montre toute sa passion à 41 ans. Sa joie face à cette victoire est si grande qu’elle en devient presque douloureuse. »

Tuttosport : « Avec Hamilton, Ferrari peut enfin jouer le titre mondial. Le championnat reste totalement ouvert : la Ferrari est désormais une voiture vraiment performante, nettement plus compétitive. »