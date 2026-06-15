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Lewis HamiltonGetty Images

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« Le long passage au purgatoire est terminé » : Lewis Hamilton acclamé « comme une divinité » après sa première victoire pour Ferrari

Lors du Grand Prix de Formule 1 de Barcelone, Lewis Hamilton décroche enfin sa première victoire au volant d’une Ferrari. Du jour au lendemain, le septuple champion du monde émerge comme un sérieux prétendant au titre.

Lewis Hamilton sort du « purgatoire », il est acclamé « comme une divinité », c'est « un champion intemporel » : la presse italienne se surpasse pour rendre hommage au champion du monde aux records après son premier triomphe sous les couleurs rouges. Ailleurs aussi, la performance du pilote de 41 ans est saluée.

Tour d’horizon des réactions après le Grand Prix de Catalogne.

  • Réactions de la presse à la première victoire de Lewis Hamilton au volant d’une Ferrari : Italie

    Gazzetta dello Sport : « Le long séjour au purgatoire de Hamilton touche à sa fin. Avec Sir Lewis, Ferrari célèbre sa résurrection après une période de disette interminable. Hamilton rappelle au monde entier qui il est et qui il a toujours été. »

    La Stampa : « Le retour du roi : Hamilton est acclamé comme une divinité au milieu d’une foule en rouge. Nous avons longtemps espéré un tel jour. Le destin a voulu que ce jour ait lieu à Barcelone, là où, il y a exactement 30 ans – le 2 juin 1996 –, Michael Schumacher a commencé à écrire sa légende avec Ferrari. »

    Corriere dello Sport : « Il lui a fallu une année pour s’acclimater chez Ferrari. Deux heures lui ont suffi pour rappeler au monde son véritable visage, jamais oublié. Les tifosi sont émus aux larmes. »

    Corriere della Sera : « Sir Hamilton est revenu en roi de la F1 : sa personnalité, son caractère et son talent se sont même renforcés durant ces premiers mois difficiles chez Ferrari. Sa vitalité, à 41 ans, donne l’impression d’un champion intemporel. »

    La Repubblica : « Hamilton, le combattant, montre toute sa passion à 41 ans. Sa joie face à cette victoire est si grande qu’elle en devient presque douloureuse. »

    Tuttosport : « Avec Hamilton, Ferrari peut enfin jouer le titre mondial. Le championnat reste totalement ouvert : la Ferrari est désormais une voiture vraiment performante, nettement plus compétitive. »

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  • Réactions de la presse à la première victoire de Lewis Hamilton au volant d’une Ferrari : Angleterre

    Daily Mail : « Lewis vit son rêve le plus fou. Enfin une première victoire : pour Hamilton, c'est une délivrance après une première année cauchemardesque chez Ferrari. Il mène un triplé britannique, et le titre n° 8 est à portée de main ! »

    The Telegraph : « Hamilton renaît. Qui l’aurait cru ? Pas les nombreux observateurs qui l’avaient rayé de leur liste en fin de parcours chez Mercedes, ni ceux qui estimaient que le septuple champion détruisait son image en luttant dans l’ombre de Ferrari l’an dernier. Preuve est faite : il a encore beaucoup à offrir. »

    The Sun : « Hammertime ! Lewis Hamilton en larmes après sa première victoire pour Ferrari ; sa période de disette de deux ans prend fin. »

  • Réactions de la presse à la première victoire de Lewis Hamilton au volant d’une Ferrari : Pays-Bas

    De Standaard : « Soudain, un huitième titre mondial semble à nouveau à portée de main pour Hamilton. Son transfert retentissant semblait voué à l’échec, mais, lors de sa 31e course sous les couleurs de Ferrari, Lewis Hamilton a enfin l’occasion de conjurer le mauvais sort. À 41 ans, la retraite n’est plus à l’ordre du jour ; le record, lui, est plus que jamais dans le viseur. »

    AD.nl : « Une page d’histoire de la F1 s’écrit à Barcelone : Lewis Hamilton et Ferrari, enfin en phase. »

  • Réactions de la presse à la première victoire de Lewis Hamilton au volant d’une Ferrari : Espagne

    AS : « Hamilton entre dans l’histoire. Les victoires avec Ferrari font l’objet d’un décompte à part, et Hamilton a inscrit la sienne ce dimanche. Il était déjà un géant de la Formule 1, statistiquement le plus grand. Mais un nouveau décompte commence désormais. »