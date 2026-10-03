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Le jeune d'Arsenal Max Dowman voit rouge lors du match de l'Angleterre U19 contre les États-Unis
Une sortie dramatique pour Dowman
Dowman a vécu un après-midi mouvementé vendredi, alors que l’Angleterre U19 s’est imposée 2-1 face aux États-Unis à Marbella. Dowman a offert à Reigan Heskey l’ouverture du score dès la toute première minute de cette rencontre à huis clos. Cependant, sa journée s’est terminée prématurément lorsqu’il a reçu un carton rouge direct à la 74e minute. La raison exacte de cette expulsion n’a pas encore été officiellement confirmée, même si des informations du Sun suggèrent qu’il a été sanctionné pour comportement violent, l’équipe de Ben Futcher tenant bon pour s’imposer malgré son infériorité numérique.
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Ascension rapide à Arsenal
Dowman réalise une saison remarquable avec Arsenal, ayant déjà disputé deux matches et inscrit deux buts pour le club cet exercice, tout en figurant à plusieurs autres reprises sur le banc. Bien qu'il n'ait passé ses GCSE que cet été, il possède une médaille de vainqueur de la Premier League obtenue lors de la campagne précédente. Alors que certains supporters ont réclamé que Dowman soit rapidement propulsé dans des catégories d'âge internationales supérieures, le sélectionneur de l'Angleterre Espoirs, Lee Carsley, a récemment souligné l'importance de la patience, appelant à la prudence pour s'assurer qu'il se développe correctement sans pression inutile après sa rapide ascension dans la hiérarchie.
Carsley appelle à la patience avec le développement
S’exprimant la semaine dernière au sujet du développement de jeunes talents comme Dowman, Carsley a expliqué l’approche prudente adoptée par la sélection nationale. Carsley a déclaré : « Il est important que les joueurs se développent à leur propre rythme. Max est un talent exceptionnel, le timing et l’équilibre du moment où il rejoindra les Espoirs sont inévitables. Il va chez les Espoirs en raison de son talent, mais nous devons nous assurer de le faire au bon moment. Nous devons être patients et veiller à ce qu’au final, nous voulions qu’ils jouent pour l’équipe première sur une longue période. Nous devons donc nous assurer de bien choisir le moment pour cela. Nous avons eu un problème similaire il y a quelques années avec Ethan Nwaneri. Il était en avance, il a fait ses débuts et il s’en est vraiment bien sorti, et il y a cette tendance à vouloir le faire progresser rapidement. »
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Quelle est la suite pour l’Angleterre ?
L’Angleterre conclut sa trêve internationale lundi avec un match contre la Belgique. On ne sait toujours pas si Dowman sera impliqué dans cette rencontre après son expulsion contre les États-Unis, alors qu’il attend de connaître les conséquences de son carton rouge direct.
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