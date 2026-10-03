Le jeune d'Arsenal Max Dowman voit rouge lors du match de l'Angleterre U19 contre les États-Unis

S’exprimant la semaine dernière au sujet du développement de jeunes talents comme Dowman, Carsley a expliqué l’approche prudente adoptée par la sélection nationale. Carsley a déclaré : « Il est important que les joueurs se développent à leur propre rythme. Max est un talent exceptionnel, le timing et l’équilibre du moment où il rejoindra les Espoirs sont inévitables. Il va chez les Espoirs en raison de son talent, mais nous devons nous assurer de le faire au bon moment. Nous devons être patients et veiller à ce qu’au final, nous voulions qu’ils jouent pour l’équipe première sur une longue période. Nous devons donc nous assurer de bien choisir le moment pour cela. Nous avons eu un problème similaire il y a quelques années avec Ethan Nwaneri. Il était en avance, il a fait ses débuts et il s’en est vraiment bien sorti, et il y a cette tendance à vouloir le faire progresser rapidement. »