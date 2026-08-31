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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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« Le football perd une partie de son âme » : les journaux internationaux réagissent à la bombe Messi

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
Espagne
Argentine
É.-U.

Réactions émouvantes lors des adieux à la légende de l'Argentine

Les journaux sportifs internationaux ont qualifié l'annonce de la retraite internationale de Lionel Messi, lundi soir, comme la fin d'un chapitre exceptionnel dans l'histoire de la sélection argentine et du football mondial.

La couverture de cette décision surprise a oscillé entre le choc lié au moment choisi, le rappel des chiffres et des titres, et l'accent mis sur le vide que laissera l'ancien capitaine de l'Argentine après plus de deux décennies sous son maillot.

Messi, « 39 ans », avait annoncé sa retraite internationale dans un message émouvant, dans lequel il a affirmé que cette décision « l'avait fait souffrir et le fait encore souffrir », mais il a estimé que le moment était venu, soulignant qu'il avait épuisé tout ce qu'il avait à offrir et qu'une nouvelle génération méritait sa chance.

  • L'ère de l'après-Messi

    Le journal argentin « Olé » a qualifié la date du 31 août 2026 d'historique et de gravée à jamais dans la mémoire du pays, estimant que Messi a consacré ce jour-là « un héritage inégalable ».

    Le journal s'est arrêté sur sa phrase « j'ai donné tout ce que j'avais », y voyant la synthèse de sa longue carrière avec l'Albiceleste, et non une froide annonce de départ.

    Olé a souligné que le message manuscrit portait une tonalité personnelle évidente ; Messi y affirmait en effet qu'il avait aimé la sélection et qu'il continuerait à l'aimer, et qu'il passerait du statut de joueur sur le terrain à celui de supporter soutenant l'équipe depuis l'extérieur, dans les bons comme dans les mauvais moments.



    Le journal est également passé rapidement à la question de l'après-Messi, et à l'impact de son départ sur la planification à court terme de la sélection argentine ainsi que sur la première liste attendue du sélectionneur Lionel Scaloni, laissant entendre que cette retraite ne met pas seulement fin à l'histoire d'un joueur, mais ouvre une nouvelle étape pour la sélection.

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  • Bombe mondiale

    De son côté, le journal espagnol « Marca » a choisi de parler d'une « bombe mondiale » après la retraite de Messi, et a présenté cette décision comme la fin officielle d'une carrière longue de 21 ans avec la sélection argentine, jalonnée de titres et de records.

    Le média a également souligné les répercussions de son départ sur l'avenir de la sélection ; il a en effet estimé que le retrait de Messi accroît les interrogations entourant la prochaine étape de l'Argentine, dont l'avenir de l'entraîneur Scaloni et les contours du nouveau leadership de l'équipe. « Marca » a par ailleurs rappelé son bilan international comme une référence difficile à égaler : 207 matches et 125 buts, ce qui fait de lui le joueur le plus capé et le meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine.

    Le journal catalan Mundo Deportivo a quant à lui qualifié Messi de « meilleur », et a également commenté : « Une bombe dans le monde du football. Lionel Messi (39 ans), considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire du beau jeu, vient d'annoncer sa retraite avec la sélection argentine. »

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  • Une décision douloureuse après avoir brisé la malédiction des titres

    Le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport » a abordé la retraite de Messi sous un angle humain, à travers un titre soulignant que la décision était « douloureuse mais nécessaire ».

    Le journal a rapporté les propos de Messi : « Je n'ai plus rien à offrir, et de grands jeunes joueurs arrivent, qui méritent d'être ici. » Il a associé cette décision à la fin de l'ère de « la Pulga » avec la sélection, tout en soulignant qu'il quitte l'Argentine avec un titre de champion du monde et deux titres de champion de la Copa América.

    Quant au quotidien français « L'Équipe », il s'est concentré sur la longévité de la carrière internationale, indiquant que Messi prend sa retraite à 39 ans après plus de 20 ans avec la sélection. Il a repris un extrait de son message affirmant que la décision continue de le faire souffrir intérieurement, mais qu'il estime que le moment est désormais venu.


    Le site français Foot Mercato a commenté en affirmant que la retraite de Messi « tourne un chapitre important de l'histoire du football argentin », ajoutant : « Après les amères défaites en finales, Messi a enfin brisé la malédiction en 2021, annonçant le début d'une ère dorée. Elle a atteint son apogée avec la victoire à la Coupe du monde 2022 au Qatar. »

    Le site du journal indien The Indian Express a titré : « Messi met un terme à sa carrière internationale : le football perd une part de son âme », expliquant que la légende argentine « a mis fin à sa carrière avec la sélection de son pays après avoir échoué à défendre son titre de champion du monde et après le décès de son père Jorge ».

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  • Il a failli pleurer : une deuxième retraite ?

    De son côté, la chaîne TNT Sports Argentina a publié un message d'adieu à Messi dans lequel elle a écrit : « Tu es un géant, capitaine. » Elle a partagé une vidéo de Pablo Giralt, l'un de ses analystes, tentant de retenir ses larmes en annonçant la nouvelle au public.

    Quant au journal The Sun, il a écrit : « Messi prend de nouveau sa retraite internationale », rappelant sa première retraite en 2016, tandis que le journal The Telegraph a commenté : « Messi met fin à une carrière exceptionnelle sous le maillot de la sélection argentine. »

    Le journal allemand Bild a écrit : « Surprise dans le monde du football : Messi prend sa retraite en sélection. »

    Le journal A Bola a commenté : « Une bombe dans le monde du football. » Il a qualifié la décision de Messi de « fin d'une ère ».

    Le journal allemand Die Zeit a estimé que l'Argentine et le monde entamaient « un nouveau décompte temporel » après la décision de Messi, soulignant qu'elle intervenait 43 jours après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne.

    Le journal a précisé que Messi avait rédigé le texte de sa retraite le 21 juillet, soit deux jours après la finale, avant d'annoncer sa décision par la suite, expliquant que cette retraite « faisait mal à son âme », mais qu'il était convaincu que le moment était venu.

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