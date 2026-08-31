Le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport » a abordé la retraite de Messi sous un angle humain, à travers un titre soulignant que la décision était « douloureuse mais nécessaire ».

Le journal a rapporté les propos de Messi : « Je n'ai plus rien à offrir, et de grands jeunes joueurs arrivent, qui méritent d'être ici. » Il a associé cette décision à la fin de l'ère de « la Pulga » avec la sélection, tout en soulignant qu'il quitte l'Argentine avec un titre de champion du monde et deux titres de champion de la Copa América.

Quant au quotidien français « L'Équipe », il s'est concentré sur la longévité de la carrière internationale, indiquant que Messi prend sa retraite à 39 ans après plus de 20 ans avec la sélection. Il a repris un extrait de son message affirmant que la décision continue de le faire souffrir intérieurement, mais qu'il estime que le moment est désormais venu.





Le site français Foot Mercato a commenté en affirmant que la retraite de Messi « tourne un chapitre important de l'histoire du football argentin », ajoutant : « Après les amères défaites en finales, Messi a enfin brisé la malédiction en 2021, annonçant le début d'une ère dorée. Elle a atteint son apogée avec la victoire à la Coupe du monde 2022 au Qatar. »

Le site du journal indien The Indian Express a titré : « Messi met un terme à sa carrière internationale : le football perd une part de son âme », expliquant que la légende argentine « a mis fin à sa carrière avec la sélection de son pays après avoir échoué à défendre son titre de champion du monde et après le décès de son père Jorge ».