Les journaux sportifs internationaux ont qualifié l'annonce de la retraite internationale de Lionel Messi, lundi soir, comme la fin d'un chapitre exceptionnel dans l'histoire de la sélection argentine et du football mondial.
La couverture de cette décision surprise a oscillé entre le choc lié au moment choisi, le rappel des chiffres et des titres, et l'accent mis sur le vide que laissera l'ancien capitaine de l'Argentine après plus de deux décennies sous son maillot.
Messi, « 39 ans », avait annoncé sa retraite internationale dans un message émouvant, dans lequel il a affirmé que cette décision « l'avait fait souffrir et le fait encore souffrir », mais il a estimé que le moment était venu, soulignant qu'il avait épuisé tout ce qu'il avait à offrir et qu'une nouvelle génération méritait sa chance.