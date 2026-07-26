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Le duel avec le Maroc s'annonce décisif : l'Espagne peut-elle briser une malédiction mondiale bien ancrée ?

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L'Espagne peut-elle marcher sur les traces du Brésil ?

À peine l'Espagne avait-elle soulevé la Coupe du monde 2026 après sa victoire sur l'Argentine en finale que l'on commençait déjà à s'interroger sur la capacité de l'actuelle génération, aussi brillante soit-elle, à relever un défi historique dont bien des champions du monde n'ont pas été capables.

La sélection espagnole rêve en effet de défendre avec succès son titre de champion du monde, un exploit qui n'a plus été réalisé depuis plus de six décennies, une entreprise qui pourrait également être liée à un autre affrontement avec le Maroc, tout aussi important.

  • La malédiction qui perdure depuis 1962

    Un coup d'œil à l'histoire n'offre guère de sérénité à l'Espagne. La dernière sélection à avoir conservé son titre de champion du monde fut le Brésil, sacré lors des éditions 1958 et 1962, précédé par l'Italie, première à réaliser cet exploit en remportant les titres de 1934 et 1938.

    Depuis lors, défendre son titre est devenu l'un des défis les plus ardus du football mondial.

    L'Argentine s'en est approchée lors du Mondial 1990, atteignant la finale sous la houlette de Diego Maradona alors qu'elle détenait le titre de 1986, mais elle s'est inclinée face à l'Allemagne de l'Ouest.

    Puis vint le Brésil en 1998 : championne en titre depuis 1994, la Seleção a rejoint la finale avant de tomber face à la France sur un score de trois buts à zéro.

    Au Qatar en 2022, la France n'était plus qu'à un match d'entrer dans l'histoire, après avoir atteint la finale en tant que tenante du titre de 2018, mais elle s'est inclinée face à l'Argentine aux tirs au but, au terme de l'une des plus grandes finales de l'histoire de la compétition.

    Quant à l'Argentine, titrée en 2022, elle a rejoué le même scénario lors du Mondial 2026, atteignant la finale pour la deuxième fois consécutive, mais elle s'est heurtée à cette même Espagne et s'est inclinée sur un but à zéro.

    Ainsi, le Brésil 1962 demeure la dernière sélection à avoir conservé la Coupe du monde, l'Espagne abordant le Mondial 2030 à la poursuite d'un exploit qui échappe à tous les champions depuis plus de 60 ans.

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  • La rivalité avec le Maroc pourrait changer la donne

    Mais le défi espagnol ne se limite pas à affronter la malédiction du tenant du titre.

    Alors que le Maroc, l'Espagne et le Portugal coorganisent la Coupe du monde 2030, la FIFA n'a pas encore tranché sur l'identité du stade qui accueillera la finale, un dossier qui s'est transformé ces derniers mois en un enjeu de rivalité manifeste entre Madrid et Rabat.

    L'Espagne tient à organiser la finale au stade Santiago-Bernabéu, tandis que le Maroc pousse avec force le dossier du nouveau stade Hassan II à Casablanca, appelé à devenir l'un des plus grands stades au monde et considéré comme l'un des atouts majeurs de la candidature marocaine.

    Bien que le dossier soit présenté comme un projet commun, la compétition pour la finale est devenue l'un des sujets les plus sensibles entre les trois partenaires, au regard de la valeur symbolique et historique du match le plus important de l'édition du centenaire de la Coupe du monde.

  • Message de colère du président de la Fédération espagnole

    L'intensité de la rivalité est apparue clairement dans les déclarations de Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, qui a rejeté les informations faisant état d'une hausse des chances du Maroc d'accueillir la finale.

    Dans des propos récents tenus le 15 juillet, Louzán a déclaré : « C'est l'Espagne qui dirige l'organisation du Mondial 2030 », exprimant sa colère face à la remise en question de ce rôle, et ajoutant que la propagation de telles nouvelles affaiblit le dossier commun et ne sert pas les pays organisateurs.

    Il s'est également étonné du moment choisi pour l'intensification des discussions autour du dossier marocain, soulignant que cela a coïncidé avec la participation des sélections espagnole et marocaine à la Coupe du monde 2026, ce qui a ravivé la rivalité médiatique autour de la finale de 2030.

    Dans son message, le président de la Fédération espagnole a insisté sur le fait que son pays dirige le projet d'organisation du tournoi, dans une allusion claire à la volonté de Madrid d'accueillir le match de la finale.

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  • Pourquoi la finale revêt-elle une importance particulière pour l'Espagne ?

    Si l'Espagne parvient à atteindre la finale du Mondial 2030, disputer la rencontre à Madrid pourrait offrir à la sélection un avantage supplémentaire sur la route vers l'exploit consistant à conserver son titre et à marcher sur les traces du Brésil en 1962.

    En revanche, si le Maroc remporte la course à l'organisation de la finale, l'Espagne perdra ce privilège et se verra contrainte, dans le cas où elle atteindrait la finale, de disputer le match le plus important du tournoi hors de ses terres.

    C'est pourquoi les responsables espagnols pourraient ne pas considérer le dossier de l'organisation de la finale comme une simple question d'ordre organisationnel, mais comme un élément susceptible d'avoir aussi des répercussions sportives et morales.

  • Le Maroc s'accroche à son rêve historique

    De son côté, le Maroc estime que l'organisation de la finale de l'édition du centenaire viendrait couronner des efforts soutenus qui se sont conclus par l'obtention du droit d'organiser la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

    Le dossier marocain mise sur le nouveau stade Hassan II à Casablanca, conçu pour devenir une icône architecturale et sportive et offrir au Royaume un atout de poids dans la course à l'organisation de la finale.

    Par ailleurs, le succès historique de la sélection marocaine ces dernières années, tant sur le plan mondial que continental, a renforcé l'ambition du Maroc de voir le Royaume accueillir le match le plus important de l'histoire de l'édition du centenaire.

  • Entre la malédiction de l'histoire et la bataille de l'organisation

    En 2026, c'est l'Espagne qui avait privé l'Argentine de conserver la Coupe du monde ; en 2030, elle se retrouvera de l'autre côté de l'équation.

    Outre le fait d'affronter une malédiction qui a résisté à tous les champions du monde depuis le Brésil en 1962, Madrid suivra également l'une des batailles d'avant-tournoi les plus importantes : celle de l'organisation de la finale.

    Cette bataille ne déterminera peut-être pas l'identité du champion du monde, mais elle pourrait offrir aux Espagnols un avantage moral et populaire lors du match le plus important, s'ils y parviennent.

    C'est pourquoi la lutte entre l'Espagne et le Maroc ne se limite plus au choix du stade qui accueillera la soirée de clôture : elle est devenue partie intégrante du tableau général du Mondial 2030, et peut-être l'un des facteurs susceptibles d'influer — ne serait-ce qu'indirectement — sur le rêve de l'Espagne de briser l'une des malédictions les plus ancrées de l'histoire de la Coupe du monde.

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