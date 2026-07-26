Un coup d'œil à l'histoire n'offre guère de sérénité à l'Espagne. La dernière sélection à avoir conservé son titre de champion du monde fut le Brésil, sacré lors des éditions 1958 et 1962, précédé par l'Italie, première à réaliser cet exploit en remportant les titres de 1934 et 1938.

Depuis lors, défendre son titre est devenu l'un des défis les plus ardus du football mondial.

L'Argentine s'en est approchée lors du Mondial 1990, atteignant la finale sous la houlette de Diego Maradona alors qu'elle détenait le titre de 1986, mais elle s'est inclinée face à l'Allemagne de l'Ouest.

Puis vint le Brésil en 1998 : championne en titre depuis 1994, la Seleção a rejoint la finale avant de tomber face à la France sur un score de trois buts à zéro.

Au Qatar en 2022, la France n'était plus qu'à un match d'entrer dans l'histoire, après avoir atteint la finale en tant que tenante du titre de 2018, mais elle s'est inclinée face à l'Argentine aux tirs au but, au terme de l'une des plus grandes finales de l'histoire de la compétition.

Quant à l'Argentine, titrée en 2022, elle a rejoué le même scénario lors du Mondial 2026, atteignant la finale pour la deuxième fois consécutive, mais elle s'est heurtée à cette même Espagne et s'est inclinée sur un but à zéro.

Ainsi, le Brésil 1962 demeure la dernière sélection à avoir conservé la Coupe du monde, l'Espagne abordant le Mondial 2030 à la poursuite d'un exploit qui échappe à tous les champions depuis plus de 60 ans.