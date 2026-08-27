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Adhe Makayasa

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Le dirigeant de Santos Alexandre Mattos défend l’absence de Neymar lors de la défaite 3-0 contre Palmeiras, une question de « stratégie »

Neymar
Palmeiras vs Santos FC
Palmeiras
Santos FC
Coupe du Brésil
Serie A

Le directeur exécutif du football de Santos, Alexandre Mattos, a insisté sur le fait que l’absence de Neymar lors de la défaite 3-0 en Coupe du Brésil contre Palmeiras relevait d’un choix purement tactique. L’attaquant vétéran ne figurait pas sur la feuille de match, ce qui a alimenté le débat autour de sa condition physique et de la pelouse synthétique du stade.

  • Le Verdao punit des visiteurs remaniés

    Bien qu’il ait été inscrit dans le groupe préliminaire qui devait se déplacer pour le match aller de la Copa do Brasil mercredi, Neymar a été étonnamment écarté de la feuille de match définitive pour le déplacement chez Palmeiras. Sans leur talisman, Santos a été incapable de résister aux locaux, Jose Manuel Lopez ouvrant le score à la 34e minute avant qu’Andreas Pereira ne double la mise juste avant la mi-temps. Lopez a ensuite parachevé une nette victoire 3-0 en inscrivant son deuxième but peu après l’heure de jeu.

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    Mattos nie les inquiétudes liées à une blessure

    Le directeur exécutif du football de Santos, Mattos, s'est empressé de rejeter les suggestions selon lesquelles l'attaquant souffrait d'une blessure ou avait été laissé de côté uniquement en raison de réserves concernant la surface artificielle du Nubank Parque.

    En expliquant la politique de rotation du club, Mattos a déclaré à GETV : « Neymar est disponible à 1 000 % pour Santos à tout moment. Toujours. Neymar a joué contre l'Atletico-MG l'an dernier sur une pelouse synthétique. Il a autour de 33, 34 ans. Nous devons gérer sa charge de travail dans certaines situations. Donc, d'un commun accord entre le staff technique et la direction du football, nous avons estimé qu'il était préférable de le laisser au repos. C'est une question de stratégie. »

  • Les spéculations sur la pelouse fermement démenties

    Le regard extérieur porté sur la condition physique du numéro 10 sur les pelouses synthétiques a été catégoriquement rejeté par la hiérarchie du Peixe comme facteur déterminant de son absence. Réaffirmant que l’attaquant vedette était en parfaite santé, le dirigeant du club a ajouté : « Il est disponible à 100 % et jouerait ici [Nubank Parque] en toute tranquillité. Il l’a déjà prouvé en jouant contre Atletico l’année dernière. »

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    Derbies difficiles en perspective pour Santos

    Santos doit se remobiliser immédiatement avant d’affronter son grand rival, les Corinthians, en championnat du Brésil ce week-end. L’équipe de Cuca sera ensuite confrontée à l’immense défi de combler un retard de trois buts quand elle recevra Palmeiras au match retour, avant un difficile déplacement chez l’Internacional. Le retour de Neymar au premier plan est indispensable pour renforcer son attaque et sauver sa saison sur les deux tableaux.

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