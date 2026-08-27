Le directeur exécutif du football de Santos, Mattos, s'est empressé de rejeter les suggestions selon lesquelles l'attaquant souffrait d'une blessure ou avait été laissé de côté uniquement en raison de réserves concernant la surface artificielle du Nubank Parque.

En expliquant la politique de rotation du club, Mattos a déclaré à GETV : « Neymar est disponible à 1 000 % pour Santos à tout moment. Toujours. Neymar a joué contre l'Atletico-MG l'an dernier sur une pelouse synthétique. Il a autour de 33, 34 ans. Nous devons gérer sa charge de travail dans certaines situations. Donc, d'un commun accord entre le staff technique et la direction du football, nous avons estimé qu'il était préférable de le laisser au repos. C'est une question de stratégie. »