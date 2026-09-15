AFP
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Le dernier tango ! Lionel Messi fait son retour sensationnel dans l’équipe d’Argentine pour un match d’adieu chargé d’émotion
Mettre en place le décor pour un adieu légendaire
Lionel Scaloni a confirmé la liste de l’Argentine pour les prochains matches amicaux internationaux de la FIFA contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin, qui seront les premières rencontres de la sélection nationale après la Coupe du monde 2026. La principale attraction de cette liste est Lionel Messi, qui a récemment pris sa retraite internationale mais reviendra dans le pays pour un dernier hommage. Le président de l’AFA, Chiqui Tapia, a confirmé que l’emblématique capitaine participera à une affiche spéciale contre le Bénin au stade Monumental le 6 octobre.
« Après avoir reçu l’accord de Lionel, j’inviterai tous les champions du monde qui ont participé avec lui à la Coupe du monde 2022 au Qatar afin que, avec leurs familles, ils puissent l’accompagner lors du match qui sera inoubliable pour les supporters argentins de l’équipe nationale, pour voir le dernier tango du meilleur joueur du monde », a déclaré Tapia.
- NurPhoto
Mêler des champions du monde à des talents européens émergents
Aux côtés des vétérans de retour, Scaloni a intégré plusieurs jeunes joueurs prometteurs qui brillent actuellement à travers l’Europe. Le groupe comprend de nouvelles convocations, dont Román Vega (Zenit), Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Gianluca Prestianni (Benfica) et Santiago Castro (Roma). On note également les retours d’Agustín Giay (Palmeiras) et de Leonardo Balerdi (Roma), le défenseur étant déterminé à compenser son absence lors de la dernière Coupe du monde en raison d’une blessure musculaire.
Cependant, le staff devra faire sans quelques absents de marque, dont Leandro Paredes, Nahuel Almada, Thiago Almada et Nicolás Otamendi, retraité, en raison de diverses suspensions et retraites.
Analyse complète de la sélection retenue
La liste complète des joueurs convoqués pour les prochains matches de l'Argentine présente un mélange solide de stars mondiales et de talents émergents à tous les postes :
- Gardiens : Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Défenseurs : Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais), Roman Vega (Zenit)
- Milieux : Enzo Fernandez (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nico Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica)
- Attaquants : José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami)
- MIS
Calendrier des rencontres de l’automne
Avec l’annulation de la tournée en Chine après la retraite initiale de Messi, l’Argentine a programmé des rencontres contre des adversaires sud-américains bien connus et des sélections africaines. L’Argentine affrontera la Bolivie le 30 septembre au stade Mario Alberto Kempes de Cordoba. Elle recevra ensuite le Burkina Faso le 3 octobre, puis conclura cette fenêtre face au Bénin le 6 octobre au stade Monumental. Au-delà de ces matches amicaux chargés d’émotion, l’avenir à long terme du sélectionneur Lionel Scaloni reste un sujet de discussion, son contrat expirant en décembre, ce qui pousse l’AFA à vouloir s’assurer de ses services pour l’avenir.
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