Lionel Scaloni a confirmé la liste de l’Argentine pour les prochains matches amicaux internationaux de la FIFA contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin, qui seront les premières rencontres de la sélection nationale après la Coupe du monde 2026. La principale attraction de cette liste est Lionel Messi, qui a récemment pris sa retraite internationale mais reviendra dans le pays pour un dernier hommage. Le président de l’AFA, Chiqui Tapia, a confirmé que l’emblématique capitaine participera à une affiche spéciale contre le Bénin au stade Monumental le 6 octobre.

« Après avoir reçu l’accord de Lionel, j’inviterai tous les champions du monde qui ont participé avec lui à la Coupe du monde 2022 au Qatar afin que, avec leurs familles, ils puissent l’accompagner lors du match qui sera inoubliable pour les supporters argentins de l’équipe nationale, pour voir le dernier tango du meilleur joueur du monde », a déclaré Tapia.