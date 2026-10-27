José Félix Díaz a dévoilé certains détails concernant le vote pour le Ballon d'Or, expliquant que Harry Kane n'était pas son favori pour remporter le trophée.

Harry Kane a été sacré Ballon d'Or, devançant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, qui ont respectivement terminé aux deuxième et troisième rangs.

José Félix Díaz, rédacteur en chef du journal AS, est le seul journaliste espagnol à participer au vote pour le trophée. Il a révélé certains détails de ses choix lors d'une intervention dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER ».

Selon les propos rapportés par le site Defensa Central, José Félix a déclaré : « Je m'attendais à Mbappé ou à Lamine Yamal, car il manque quelque chose à Harry Kane. Parmi les dix joueurs pour lesquels j'ai voté, neuf figuraient dans le top dix. »

Le site a commenté : « Il semble donc que ses prévisions ne se soient pas réalisées. Le journaliste n'a pas désigné Harry Kane comme favori pour la victoire, mais il n'a pas précisé si c'était Mbappé ou Lamine Yamal qui avait sa préférence. »

Et de poursuivre : « Dans le cas de Mbappé, Díaz l'a peut-être récompensé (et choisi) au vu de sa remarquable saison en termes de buts. Mais étant donné qu'il manquait quelque chose à Harry, il semble que la Coupe du monde ait joué un rôle important dans sa décision de choisir Lamine Yamal. »