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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
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Le débat Messi-Iniesta refait surface : le seul votant espagnol estime que Kane ne mérite pas le Ballon d'Or

H. Kane
L. Yamal
Kylian Mbappé
Bayern Munich
Real Madrid
FC Barcelone
L. Messi
Andrés Iniesta
Angleterre
Espagne
France
Allemagne
Argentine

« ... il manque quelque chose au capitaine de l'Angleterre ! »

José Félix Díaz a dévoilé certains détails concernant le vote pour le Ballon d'Or, expliquant que Harry Kane n'était pas son favori pour remporter le trophée.

Harry Kane a été sacré Ballon d'Or, devançant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, qui ont respectivement terminé aux deuxième et troisième rangs.

José Félix Díaz, rédacteur en chef du journal AS, est le seul journaliste espagnol à participer au vote pour le trophée. Il a révélé certains détails de ses choix lors d'une intervention dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER ».

Selon les propos rapportés par le site Defensa Central, José Félix a déclaré : « Je m'attendais à Mbappé ou à Lamine Yamal, car il manque quelque chose à Harry Kane. Parmi les dix joueurs pour lesquels j'ai voté, neuf figuraient dans le top dix. »

Le site a commenté : « Il semble donc que ses prévisions ne se soient pas réalisées. Le journaliste n'a pas désigné Harry Kane comme favori pour la victoire, mais il n'a pas précisé si c'était Mbappé ou Lamine Yamal qui avait sa préférence. »

Et de poursuivre : « Dans le cas de Mbappé, Díaz l'a peut-être récompensé (et choisi) au vu de sa remarquable saison en termes de buts. Mais étant donné qu'il manquait quelque chose à Harry, il semble que la Coupe du monde ait joué un rôle important dans sa décision de choisir Lamine Yamal. »

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  • Le Ballon d'Or ne récompense toujours pas l'Espagne et la Coupe du monde

    Et malgré les discussions autour de l'importance des accomplissements avec les sélections nationales dans la conquête du Ballon d'Or, comme ce fut le cas pour Rodri et Lionel Messi, le sacre de l'Espagne en Coupe du monde n'a pas débouché sur la victoire d'un joueur espagnol pour le prix lors des éditions de 2010 et 2026.

    Après le sacre de l'Espagne lors de la Coupe du monde 2010, Messi a remporté le Ballon d'Or, tandis que le duo champion du monde, Andrés Iniesta et Xavi Hernández, a terminé respectivement aux deuxième et troisième rangs.

    José Félix Díaz a précisé que quatre des joueurs qu'il avait placés en tête de ses choix étaient espagnols.

    Il a déclaré : « Les voix accordées aux champions du monde se sont réparties, et aucun joueur espagnol en particulier ne s'est illustré de manière exceptionnelle lors de la Coupe du monde, ce qui a constitué un obstacle. »

    Il a ajouté : « Le succès en Coupe du monde aurait dû se refléter davantage, mais De la Fuente et Unai Simón sont les visages du football espagnol. » Tous deux faisaient partie des vainqueurs de la Coupe du monde 2026 et ont été reconnus à leur juste valeur.

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  • Rendre justice au Bayern : de Kane à Lewandowski

    Le site a commenté les déclarations de Diaz en ces termes : « Le Ballon d'Or a connu quelques injustices, parmi lesquelles ce qui est arrivé à Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich. En 2021, Lewandowski méritait de remporter le trophée, mais Lionel Messi a été sacré dans une décision qui a suscité la polémique et jeté une ombre sur l'un des titres de la star argentine dans ce classement. »

    Et de poursuivre : « Kane a connu une version similaire du trophée, puisqu'il était en concurrence avec un joueur du Barça, Lamine Yamal, qui a bénéficié d'une bonne campagne médiatique. Mais l'attaquant anglais était le meilleur à son poste, a imposé sa domination en Allemagne et a laissé une grande empreinte en Ligue des champions et en Coupe du monde. »

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  • La version la plus énigmatique

    Et d'ajouter : « L'édition 2026 a été la plus ouverte et la plus incertaine de ces dernières années, avec un grand nombre de candidats à la récompense. Le podium était composé de Mbappé, Kane et Yamal. Le sacre de n'importe lequel d'entre eux aurait pu susciter la polémique, mais tous trois avaient des arguments justifiant leur droit à l'emporter. »

    Et le site de conclure : « Pour le journaliste José Félix Díaz, Kane était le moins méritant du trophée parmi les trois, même s'il n'a pas remis en cause la légitimité de la présence de l'attaquant anglais parmi les prétendants. Il n'a toutefois pas été d'accord avec le choix final du lauréat, bien qu'il ait pris part au vote. Le détail des votes individuels ne sera, lui, dévoilé que samedi prochain. »

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